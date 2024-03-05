تحديثات النظام الأساسي AppMaster بدون كود | فبراير 2024

نعمل كل شهر على تحسين AppMaster ، وفي شهر فبراير/شباط الماضي، قمنا بتزويده بميزات جديدة لجعل إنشاء التطبيق أسهل وأكثر أمانًا.

دعنا نستكشف ما هو الجديد وكيف يمكن أن يغير عملية بناء التطبيق لديك!

النشر متعدد المجالات

يمكنك الآن تعيين مجالات مخصصة متعددة ضمن خطة نشر واحدة. يسمح هذا التحسين بالتكوين السلس لمختلف تطبيقات الويب أو الواجهة الخلفية للعمل ضمن نطاقات مختلفة.

أصبح تصميم البصمة الرقمية لمشروعك أسهل، حيث تفتح هذه الوظيفة إمكانيات جديدة لتنظيم مكونات مجموعة التطبيقات الخاصة بك والتمييز بينها، مما يمنح كل جزء مساحة مجال مميزة خاصة به.

تحديثات وحدة المصادقة

يسعدنا أيضًا أن نعلن عن تحديث مهم لوحدة المصادقة لتطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها على AppMaster. فيما يلي التحسينات الرئيسية:

كتل عمليات الأعمال الجديدة: يقدم التحديث كتلًا لسير العمل المبسط، بما في ذلك التسجيل ومصادقة المستخدم وإعادة تعيين كلمة المرور والاسترداد.

يقدم التحديث كتلًا لسير العمل المبسط، بما في ذلك التسجيل ومصادقة المستخدم وإعادة تعيين كلمة المرور والاسترداد. رموز الأمان المحسنة: لقد عززنا إنشاء رموز التأكيد والاسترداد من خلال كتل جديدة مصممة للحماية من هجمات القوة الغاشمة.

لقد عززنا إنشاء رموز التأكيد والاسترداد من خلال كتل جديدة مصممة للحماية من هجمات القوة الغاشمة. Probe Block: إضافة تسمح بالتحقق من بيانات اعتماد المستخدم دون الحاجة إلى إنشاء جلسة.

إضافة تسمح بالتحقق من بيانات اعتماد المستخدم دون الحاجة إلى إنشاء جلسة. ترقية إدارة الجلسة: تقديم "الحصول على الجلسة الحالية" لمزيد من التحكم المتعمق في الجلسة إلى جانب كتلة "الحصول على المستخدم الحالي" الحالية.

تقديم "الحصول على الجلسة الحالية" لمزيد من التحكم المتعمق في الجلسة إلى جانب كتلة "الحصول على المستخدم الحالي" الحالية. تكامل مفتاح المرور (FIDO2): لقد قمنا بتوسيع دعمنا ليشمل كتلًا للعمل مع مفتاح المرور، وتعزيز الأمان باستخدام البروتوكولات المتوافقة مع معايير الصناعة.

لقد قمنا بتوسيع دعمنا ليشمل كتلًا للعمل مع مفتاح المرور، وتعزيز الأمان باستخدام البروتوكولات المتوافقة مع معايير الصناعة. توقيعات الجلسة المتقدمة: يدعم الآن توقيعات ECDSA لطلبات الخادم والتجزئة الاختيارية لهيئات الطلب لمزيد من الاتصالات الآمنة.

تعمل هذه التحديثات على إثراء وحدة المصادقة، مما يوفر لك نظام مصادقة خلفي أكثر أمانًا وفعالية وحداثة.

تكوين الملف المحسن

مع آخر التحديثات، قدمنا ​​إمكانات جديدة لإدارة الملفات الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في إستراتيجية نشر تطبيقك.

يمكنك الآن تكوين ملفات مثل "robots.txt" و"assetlinks.json" و"apple-app-site-association" مباشرةً ضمن خطة النشر الخاصة بك. تعتبر هذه التكوينات حاسمة بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى تنفيذ إستراتيجيات الارتباط العميق، حيث تعد ملفات "assetlinks.json" و"apple-app-site-association" أساسية لإعداد روابط عميقة تسمح للمستخدمين بالانتقال إلى مناطق معينة داخل هاتفك المحمول طلب.

يعزز هذا التحكم الدقيق في ملفات الويب والتطبيقات المهمة التزامنا بتوفير نظام أساسي شامل no-code يعالج التفاصيل المعقدة لنشر التطبيق ومشاركة المستخدم.

تحديثات iOS

وفي شهر فبراير، قدمنا ​​أيضًا بعض الميزات الجديدة لمطوري iOS لتحسين تجربتهم في إنشاء التطبيقات.

يتيح الدعم الإضافي للأنواع الجغرافية للمستخدمين دمج الوظائف المستندة إلى الموقع في تطبيقاتهم بسلاسة.

للمستخدمين دمج الوظائف المستندة إلى الموقع في تطبيقاتهم بسلاسة. يوفر إدخال كتل Unicode مرونة متزايدة في معالجة النص، مما يمكّن المطورين من تخصيص العناصر المستندة إلى النص بسهولة.

مرونة متزايدة في معالجة النص، مما يمكّن المطورين من تخصيص العناصر المستندة إلى النص بسهولة. تعمل إضافة الكتل لضغط الصور وتغيير حجمها وتحويلها واقتصاصها على تبسيط عملية إدارة المحتوى المرئي داخل التطبيقات.

على تبسيط عملية إدارة المحتوى المرئي داخل التطبيقات. تمت إضافة دعم Stripe ، مما يتيح للمطورين دمج وظائف معالجة الدفع الآمنة بسهولة في تطبيقات iOS الخاصة بهم.

تعمل هذه التحديثات على إثراء تجربة تطوير iOS لمستخدمينا وتمهيد الطريق لإنشاء تطبيقات أكثر ديناميكية وتفاعلية.

تحديثات أندرويد

يسعدنا أيضًا تقديم العديد من الميزات الجديدة لتطوير Android، مما يتيح إنشاء تطبيقات أكثر تطورًا وأمانًا:

كتل مضافة للعمل مع الدوال المثلثية، مثل Sin، Cos، Tan، ArcSin، ArcCos، ArcTan، ArcTan2، Sinh، Cosh، Tanh، ArcSinH، ArcCosH، ArcTanH، Hypotenuse، RadToDeg، DegToRad، Secant، Cosecant، Cotangent، Versine.

تمت إضافة كتلة حقل نموذج التحديث.

تمت إضافة دعم للأنواع الجغرافية.

كتل مضافة للعمل مع التشفير مثل HMAC Sign، HMAC Verify، RSA Sign، RSA Verify، ECDSA Sign، ECDSA Verify، EdDSA Sign، EdDSA Verify، RSA-PSS Sign، RSA-PSS Verify، HMAC Generate key، AES Generate key، مفتاح إنشاء RSA، مفتاح إنشاء ECDSA، مفتاح إنشاء ECDH، مفتاح إنشاء EdDSA، مفتاح PBKDF2 اشتقاق AES، اشتقاق PBKDF2 مفتاح HMAC، مفتاح اشتقاق ECDH AES، تشفير AES، فك تشفير AES، تشفير RSA، فك تشفير RSA، تشفير RSA-OAEP، RSA- فك تشفير OAEP.

تم تنفيذ الدعم للعديد من أوضاع إنشاء التطبيقات: الإصدار، المعتمد على الخادم، والثابت.

مع كل تحسين، نعمل على جعل AppMaster أكثر سهولة وأمانًا في الاستخدام، حتى تتمكن من تحويل أفكارك بسهولة إلى تطبيقات كاملة الوظائف. ترقبوا المزيد من التحديثات!