Aggiornamenti della piattaforma senza codice AppMaster | Febbraio 2024

Ogni mese lavoriamo per migliorare AppMaster e questo febbraio lo abbiamo arricchito con nuove funzionalità per rendere la creazione di app ancora più semplice e sicura.

Esploriamo le novità e come possono trasformare il processo di creazione di app!

Distribuzione multidominio

Ora puoi assegnare più domini personalizzati all'interno di un singolo piano di distribuzione. Questo miglioramento consente la configurazione continua di varie applicazioni web o backend per operare su domini diversi.

Personalizzare l'impronta digitale del tuo progetto è diventato più semplice, poiché questa funzionalità apre nuove possibilità per organizzare e differenziare i componenti della tua suite di app, assegnando a ogni pezzo il proprio spazio di dominio distinto.

Aggiornamenti del modulo di autenticazione

Siamo inoltre lieti di annunciare un aggiornamento significativo al modulo Auth per le applicazioni backend generate su AppMaster. Ecco i principali miglioramenti:

Nuovi blocchi dei processi aziendali: l'aggiornamento introduce blocchi per flussi di lavoro semplificati, tra cui registrazione, autenticazione utente, reimpostazione della password e ripristino.

l'aggiornamento introduce blocchi per flussi di lavoro semplificati, tra cui registrazione, autenticazione utente, reimpostazione della password e ripristino. Token di sicurezza migliorati: abbiamo rafforzato la generazione di token di conferma e ripristino con nuovi blocchi progettati per proteggersi dagli attacchi di forza bruta.

abbiamo rafforzato la generazione di token di conferma e ripristino con nuovi blocchi progettati per proteggersi dagli attacchi di forza bruta. Probe Block: un'aggiunta che consente il controllo delle credenziali dell'utente senza la necessità di creare una sessione.

un'aggiunta che consente il controllo delle credenziali dell'utente senza la necessità di creare una sessione. Aggiornamento della gestione delle sessioni: introduzione di "Ottieni sessione corrente" per un controllo della sessione più approfondito insieme al blocco "Ottieni utente corrente" esistente.

introduzione di "Ottieni sessione corrente" per un controllo della sessione più approfondito insieme al blocco "Ottieni utente corrente" esistente. Integrazione Passkey (FIDO2): abbiamo ampliato il nostro supporto per includere blocchi per lavorare con Passkey, migliorando la sicurezza con protocolli standard del settore.

abbiamo ampliato il nostro supporto per includere blocchi per lavorare con Passkey, migliorando la sicurezza con protocolli standard del settore. Firme di sessione avanzate: ora supporta le firme ECDSA per le richieste del server e l'hashing facoltativo dei corpi delle richieste per proteggere ulteriormente le comunicazioni.

Questi aggiornamenti arricchiscono il modulo Auth, fornendoti un sistema di autenticazione backend più sicuro, efficiente e moderno.

Configurazione file migliorata

Con gli ultimi aggiornamenti, abbiamo introdotto nuove funzionalità per la gestione dei file essenziali che svolgono un ruolo fondamentale nella strategia di distribuzione della tua app.

Ora puoi configurare direttamente file come "robots.txt", "assetlinks.json" e "apple-app-site-association" all'interno del tuo piano di distribuzione. Queste configurazioni sono particolarmente cruciali per coloro che desiderano implementare strategie di deep linking, poiché i file "assetlinks.json" e "apple-app-site-association" sono fondamentali per impostare deep link che consentono agli utenti di navigare verso aree specifiche all'interno del tuo dispositivo mobile. applicazione.

Questo controllo sfumato su file web e app importanti rafforza il nostro impegno nel fornire una piattaforma completa no-code che affronti i dettagli complessi della distribuzione delle app e del coinvolgimento degli utenti.

Aggiornamenti iOS

A febbraio abbiamo anche introdotto alcune nuove funzionalità per gli sviluppatori iOS per migliorare la loro esperienza di creazione di app.

Il supporto aggiunto per i tipi geografici consente agli utenti di integrare perfettamente funzionalità basate sulla posizione nelle proprie app.

consente agli utenti di integrare perfettamente funzionalità basate sulla posizione nelle proprie app. L'introduzione dei blocchi Unicode offre maggiore flessibilità nella manipolazione del testo, consentendo agli sviluppatori di personalizzare facilmente gli elementi basati su testo.

offre maggiore flessibilità nella manipolazione del testo, consentendo agli sviluppatori di personalizzare facilmente gli elementi basati su testo. L'aggiunta di blocchi per la compressione, il ridimensionamento, la conversione e il ritaglio delle immagini semplifica il processo di gestione dei contenuti visivi all'interno delle applicazioni.

semplifica il processo di gestione dei contenuti visivi all'interno delle applicazioni. È stato aggiunto il supporto Stripe , consentendo agli sviluppatori di integrare facilmente funzionalità di elaborazione dei pagamenti sicuri nelle loro applicazioni iOS.

Questi aggiornamenti arricchiscono l'esperienza di sviluppo iOS dei nostri utenti e aprono la strada a creazioni di app più dinamiche e interattive.

Aggiornamenti Android

Siamo inoltre entusiasti di introdurre diverse nuove funzionalità per lo sviluppo Android, consentendo la creazione di applicazioni più sofisticate e sicure:

Aggiunti blocchi per lavorare con funzioni trigonometriche, come Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan, ArcTan2, Sinh, Cosh, Tanh, ArcSinH, ArcCosH, ArcTanH, Ipotenusa, RadToDeg, DegToRad, Secante, Cosecante, Cotangente, Versine.

Aggiunto il blocco Campo aggiornamento modello.

Aggiunto supporto per i tipi Geo.

Aggiunti blocchi per lavorare con la crittografia come HMAC Sign, HMAC Verify, RSA Sign, RSA Verify, ECDSA Sign, ECDSA Verify, EdDSA Sign, EdDSA Verify, RSA-PSS Sign, RSA-PSS Verify, HMAC Generate key, AES Generate key, Chiave di generazione RSA, chiave di generazione ECDSA, chiave di generazione ECDH, chiave di generazione EdDSA, chiave AES derivata PBKDF2, chiave HMAC derivata PBKDF2, chiave AES derivata ECDH, crittografia AES, decrittografia AES, crittografia RSA, decrittografia RSA, crittografia RSA-OAEP, RSA- OAEP Decifra.

È stato implementato il supporto per diverse modalità di generazione delle applicazioni: Versioned, Server-Driven, Static.

Con ogni miglioramento, rendiamo AppMaster ancora più facile da usare e sicuro, così potrai trasformare facilmente le tue idee in app completamente funzionali. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!