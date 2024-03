AppMaster platformupdates zonder code | Februari 2024

Elke maand werken we aan het verbeteren AppMaster, en in februari hebben we de app voorzien van nieuwe functies om het maken van apps nog eenvoudiger en veiliger te maken.

Laten we eens kijken wat er nieuw is en hoe dit uw app-bouwproces kan transformeren!

Implementatie op meerdere domeinen

U kunt nu meerdere aangepaste domeinen toewijzen binnen één implementatieplan. Deze verbetering maakt een naadloze configuratie mogelijk van verschillende web- of backend-applicaties om onder verschillende domeinen te werken.

Het aanpassen van de digitale voetafdruk van uw project is nu nog eenvoudiger geworden, omdat deze functionaliteit nieuwe mogelijkheden opent voor het organiseren en differentiëren van de componenten van uw app-suite, waardoor elk onderdeel zijn eigen specifieke domeinruimte krijgt.

We zijn ook verheugd om een ​​belangrijke update aan te kondigen voor de Auth-module voor gegenereerde backend-applicaties op AppMaster. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen:

Nieuwe Business Process Blocks: De update introduceert blokken voor gestroomlijnde workflows, waaronder registratie, gebruikersauthenticatie, wachtwoordresets en herstel.

De update introduceert blokken voor gestroomlijnde workflows, waaronder registratie, gebruikersauthenticatie, wachtwoordresets en herstel. Verbeterde beveiligingstokens: We hebben het genereren van bevestigings- en hersteltokens versterkt met nieuwe blokken die zijn ontworpen om te beschermen tegen aanvallen met brute kracht.

We hebben het genereren van bevestigings- en hersteltokens versterkt met nieuwe blokken die zijn ontworpen om te beschermen tegen aanvallen met brute kracht. Probe Block: een toevoeging waarmee gebruikersreferenties kunnen worden gecontroleerd zonder dat er een sessie hoeft te worden gemaakt.

een toevoeging waarmee gebruikersreferenties kunnen worden gecontroleerd zonder dat er een sessie hoeft te worden gemaakt. Sessiebeheerupgrade: Introductie van 'Get Current Session' voor meer diepgaande sessiecontrole naast het bestaande 'Get Current User'-blok.

Introductie van 'Get Current Session' voor meer diepgaande sessiecontrole naast het bestaande 'Get Current User'-blok. Passkey (FIDO2)-integratie: We hebben onze ondersteuning uitgebreid met blokken voor het werken met Passkey, waardoor de beveiliging wordt verbeterd met industriestandaardprotocollen.

We hebben onze ondersteuning uitgebreid met blokken voor het werken met Passkey, waardoor de beveiliging wordt verbeterd met industriestandaardprotocollen. Geavanceerde sessiehandtekeningen: ondersteunt nu ECDSA-handtekeningen voor serververzoeken en optionele hashing van verzoekinstanties om de communicatie verder te beveiligen.

Deze updates verrijken de Auth-module en bieden u een veiliger, efficiënter en moderner backend-authenticatiesysteem.

Verbeterde bestandsconfiguratie

Met de nieuwste updates hebben we nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd voor het beheren van essentiële bestanden die een cruciale rol spelen in de implementatiestrategie van uw app.

U kunt nu rechtstreeks bestanden zoals `robots.txt`, `assetlinks.json` en `apple-app-site-association` configureren binnen uw implementatieplan. Deze configuraties zijn met name van cruciaal belang voor degenen die deeplinkstrategieën willen implementeren, aangezien de bestanden `assetlinks.json` en `apple-app-site-association` essentieel zijn voor het opzetten van deeplinks waarmee gebruikers naar specifieke gebieden binnen uw mobiele telefoon kunnen navigeren. sollicitatie.

Deze genuanceerde controle over belangrijke web- en app-bestanden versterkt onze toewijding aan het bieden van een alomvattend platform no-code dat de ingewikkelde details van app-implementatie en gebruikersbetrokkenheid aanpakt.

In februari hebben we ook enkele nieuwe functies voor iOS-ontwikkelaars geïntroduceerd om hun ervaring met het bouwen van apps te verbeteren.

Door de toegevoegde ondersteuning voor Geo-typen kunnen gebruikers locatiegebaseerde functionaliteit naadloos in hun apps integreren.

kunnen gebruikers locatiegebaseerde functionaliteit naadloos in hun apps integreren. De introductie van Unicode-blokken biedt meer flexibiliteit bij tekstmanipulatie, waardoor ontwikkelaars tekstgebaseerde elementen eenvoudig kunnen aanpassen.

biedt meer flexibiliteit bij tekstmanipulatie, waardoor ontwikkelaars tekstgebaseerde elementen eenvoudig kunnen aanpassen. De toevoeging van blokken voor het comprimeren, vergroten/verkleinen, converteren en bijsnijden van afbeeldingen stroomlijnt het proces van het beheren van visuele inhoud binnen applicaties.

stroomlijnt het proces van het beheren van visuele inhoud binnen applicaties. Er is Stripe-ondersteuning toegevoegd, waardoor ontwikkelaars moeiteloos veilige betalingsverwerkingsfunctionaliteiten in hun iOS-applicaties kunnen integreren.

Deze updates verrijken de iOS-ontwikkelervaring voor onze gebruikers en maken de weg vrij voor meer dynamische en interactieve app-creaties.

We zijn ook verheugd om verschillende nieuwe functies voor Android-ontwikkeling te introduceren, waardoor de creatie van meer geavanceerde en veilige applicaties mogelijk wordt:

Blokken toegevoegd voor het werken met trigonometrische functies, zoals Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan, ArcTan2, Sinh, Cosh, Tanh, ArcSinH, ArcCosH, ArcTanH, Hypotenuse, RadToDeg, DegToRad, Secant, Cosecant, Cotangent, Versine.

Updatemodelveldblok toegevoegd.

Ondersteuning toegevoegd voor Geo-typen.

Blokken toegevoegd voor het werken met cryptografie zoals HMAC Sign, HMAC Verify, RSA Sign, RSA Verify, ECDSA Sign, ECDSA Verify, EdDSA Sign, EdDSA Verify, RSA-PSS Sign, RSA-PSS Verify, HMAC Generate key, AES Generate key, RSA Sleutel genereren, ECDSA Sleutel genereren, ECDH Sleutel genereren, EdDSA Sleutel genereren, PBKDF2 AES-sleutel afleiden, PBKDF2 HMAC-sleutel afleiden, ECDH AES-sleutel afleiden, AES Encrypt, AES Decrypt, RSA Encrypt, RSA Decrypt, RSA-OAEP Encrypt, RSA- OAEP-decryptie.

Ondersteuning voor verschillende modi voor het genereren van applicaties is geïmplementeerd: versiebeheer, servergestuurd, statisch.

Met elke verbetering maken we AppMaster nog gebruiksvriendelijker en veiliger, zodat u uw ideeën moeiteloos kunt omzetten in volledig functionele apps. Blijf ons volgen voor verdere updates!