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Heyecan Verici Haber: Söyleme Geçiyoruz!

May 10, 2024
Heyecan Verici Haber: Söyleme Geçiyoruz!

Ekip kaynaklarını optimize etmeye ve topluluk katılımını artırmaya yönelik stratejik girişimimizin bir parçası olarak, topluluğumuzun Telegram'dan yeni Discourse platformumuza geçişini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. https://community adresindeki yeni deneyime göz atın. appmaster!

Telegram bize iyi hizmet etmiş olsa da, daha yapılandırılmış ve erişilebilir bir ürün topluluğu geliştirme hedefimiz bizi Discourse'a yönlendirdi. Bu yeni platform herkesin erişimine açık ve tamamen indekslenmiş olup, arama yapmayı ve tartışmalara katılmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Yeni topluluğumuzdan neler bekleyebilirsiniz?

  • Aktif katkıda bulunanlar için ödül sistemleri
  • Kapsamlı nasıl yapılır makalelerini paylaşma ve keşfetme konusunda gelişmiş yetenek
  • Artan etkileşimleri ve bilgi paylaşımını destekleyen sağlam bir platform

Bu yeni özelliklerin her birinize daha etkili bir şekilde katkıda bulunma ve topluluğumuzun kolektif bilgisinden yararlanma konusunda nasıl güç vereceğini görmekten heyecan duyuyoruz.

Görüşlerinizin ve katılımınızın AppMaster geleceğini şekillendirmeye devam edeceği bu yeni yolculukta bize katılın. Burayı bir işbirliği ve destek merkezi haline getirelim!

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