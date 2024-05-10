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Интересные новости: мы переходим к дискуссии!

10, мая 2024
Интересные новости: мы переходим к дискуссии!

В рамках нашей стратегической инициативы по оптимизации ресурсов команды и расширению взаимодействия с сообществом мы рады объявить о переходе нашего сообщества с Telegram на нашу новую платформу Discourse. Ознакомьтесь с новым опытом на https://community. appmaster.io !

Хотя Telegram сослужил нам хорошую службу, наша цель создать более структурированное и доступное продуктовое сообщество привело нас к Discourse. Эта новая платформа общедоступна и полностью индексируется, что упрощает поиск и участие в обсуждениях.

Чего вы можете ожидать в нашем новом сообществе?

  • Системы вознаграждения для активных участников
  • Расширенные возможности обмена и поиска подробных практических статей.
  • Надежная платформа, которая поддерживает растущее взаимодействие и обмен знаниями.

Мы рады видеть, как эти новые функции позволят каждому из вас более эффективно вносить свой вклад и извлекать выгоду из коллективных знаний нашего сообщества.

Присоединяйтесь к нам в этом новом путешествии, где ваши идеи и участие будут продолжать формировать будущее AppMaster. Давайте сделаем его центром сотрудничества и поддержки!

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