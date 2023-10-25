Notlandırma, pahalı veya zaman alıcı işlev çağrılarının sonuçlarını önbelleğe alarak özel bir işlevin yürütülmesini optimize etmek ve hızlandırmak için bilgisayar programlamada kullanılan gelişmiş bir optimizasyon tekniğidir. AppMaster no-code platformu bağlamında not alma, otomatik olarak oluşturulan arka uç, web ve mobil uygulamaların çekirdeğini oluşturan platformun İş Süreçleri (BP'ler) kullanılarak oluşturulan özel işlevlerin performansının hızlandırılmasında çok önemli bir rol oynar. .

Özünde not alma, önceki çağrıların sonuçlarını saklayacak bir işleve bir önbellekleme mekanizmasının eklenmesini gerektirir, böylece gereksiz hesaplamalara duyulan ihtiyaç ortadan kalkar. Girdilerinde yüksek düzeyde örtüşme sergileyen ve deterministik davranış sergileyen, yani her benzersiz girdi için tutarlı çıktı sonuçları üreten özel işlevlerle çalışırken özellikle etkili bir çözümdür.

Notlandırma, özel işlevlerin yürütülmesi sırasında hesaplama yükünü ve gereksiz hesaplamaları azaltarak AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların genel performansını artırır. Bu yalnızca iş süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi anlamına gelmez, aynı zamanda CPU ve bellek kullanımının azaltılmasına da katkıda bulunarak AppMaster tarafından oluşturulan kodun kaynak kullanım verimliliğini daha da artırır.

AppMaster platformu için özel işlevlerde notlandırmayı uygularken, geliştiricilerin belirli temel faktörleri dikkatle göz önünde bulundurması gerekir. Bu faktörler, sonuçları önbelleğe almak için uygun veri yapılarının belirlenmesini, önbellek depolama alanının yönetilmesini, önbellek çıkarma stratejilerinin tasarlanmasını ve çok iş parçacıklı ortamlarda iş parçacığı güvenliğinin sağlanmasını içerir.

Örneğin, karma tabloları genellikle hafızaya alınan işlevler için önbelleğe alma veri yapıları olarak kullanılır. Bu veri yapıları, işlev girişlerinden türetilen benzersiz anahtarlar kullanılarak sonuçların verimli bir şekilde saklanmasını ve alınmasını sağlar. AppMaster bu tür karma tabloları, özel işlevler içinde bir ara katman görevi görerek geliştiricilerin işlevin dahili durumunu etkili bir şekilde yönetmesine ve önbelleğe alınan verilerin alınmasını hızlandırmasına olanak tanır.

Notlandırmanın uygulanmasının bir diğer önemli yönü, kontrolsüz bırakılırsa sistem kaynaklarının tükenmesine yol açabilecek önbellek depolama alanını yönetmektir. AppMaster ile çalışan geliştiriciler, önbellek boyutunu yönetmek ve kaynak tükenmesini önlemek için En Son Kullanılan (LRU) ve En Az Sık Kullanılan (LFU) algoritmaları gibi önbellek çıkarma stratejilerini benimseyebilir. Üstelik, Go (golang) dilinde yazılmış, AppMaster tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları, çeşitli önbellekleme algoritmalarını yerel olarak destekleyen yerleşik önbellekleme kitaplıklarından yararlanabilir ve geliştiriciler için not alma sürecini daha da basitleştirebilir.

İş parçacığı güvenliği, özellikle yüksek eşzamanlılık senaryolarında, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar için de önemli bir endişe kaynağıdır. Notlandırılmış özel işlevlerin çok iş parçacıklı ortamlarda iş parçacığı açısından güvenli olmasını sağlamak için geliştiriciler, Go (golang) programlama dili tarafından sağlanan kilitler veya atomik işlemler gibi senkronizasyon ilkellerini kullanabilir. Alternatif olarak, özel işlevler için yürütme sürelerini optimize ederken güvenliği garanti etmek için iş parçacığı güvenli önbelleğe alma kitaplıkları da kullanılabilir.

Akıllıca kullanıldığında not alma, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalardaki özel işlevlerin performansını önemli ölçüde etkileyebilir ve yürütme sürelerini ve kaynak tüketimini büyük ölçüde azaltabilir. Bu, özellikle yüksek yük ve kurumsal kullanım durumlarında ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği anlamına gelir ve bu da AppMaster küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine doğrudan fayda sağlar.

Pratikte not almayı örneklendirmek için, üstel zaman karmaşıklığıyla bilinen Fibonacci dizisini hesaplayan özel bir işlevi düşünün. Geliştiriciler, notlandırmayı işlevin tasarımına dahil ederek, önceden hesaplanan Fibonacci sayılarını önbelleğe alabilir ve yeniden kullanabilir, böylece gereksiz hesaplamaların sayısını azaltabilir ve işlevin performansını önemli ölçüde artırabilir. AppMaster uygulamalarındaki bu tür optimize edilmiş özel işlevler, gelişmiş performans, yanıt verme hızı ve kullanıcı deneyimi sunarak önemli bir rekabet avantajı sağlar.

Sonuç olarak notlandırma, AppMaster no-code platformu bağlamında özel işlevlerin verimliliğini ve performansını artıran güçlü bir optimizasyon tekniğidir. Pahalı veya tekrarlanan hesaplamalardan elde edilen sonuçların önbelleğe alınmasını sağlayan notlandırma, gereksiz çalışmayı azaltır, böylece genel yürütmeyi hızlandırır ve hayati sistem kaynaklarını korur. Sonuç olarak, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar olağanüstü performans ve ölçeklenebilirlik elde ederek farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilir ve web, mobil ve arka uç uygulamalarında üstün bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.