Ghi nhớ là một kỹ thuật tối ưu hóa nâng cao được sử dụng trong lập trình máy tính để tối ưu hóa và đẩy nhanh việc thực thi một chức năng tùy chỉnh bằng cách lưu vào bộ nhớ đệm kết quả của các lệnh gọi hàm đắt tiền hoặc tốn thời gian. Trong bối cảnh nền tảng no-code của AppMaster, tính năng ghi nhớ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng tốc hiệu suất của các chức năng tùy chỉnh được tạo bằng Quy trình kinh doanh (BP) của nền tảng, tạo thành cốt lõi của các ứng dụng phụ trợ, web và di động được tạo tự động .

Về cốt lõi, việc ghi nhớ đòi hỏi phải chèn cơ chế bộ nhớ đệm vào một hàm để lưu trữ kết quả của các lệnh gọi trước đó, do đó loại bỏ sự cần thiết phải tính toán dư thừa. Đó là một giải pháp đặc biệt hiệu quả khi làm việc với các hàm tùy chỉnh có mức độ chồng chéo cao trong đầu vào và thể hiện hành vi xác định, tức là đối với mỗi đầu vào duy nhất, chúng tạo ra kết quả đầu ra nhất quán.

Tính năng ghi nhớ nâng cao hiệu suất tổng thể của các ứng dụng do AppMaster tạo bằng cách giảm chi phí tính toán và các phép tính dư thừa trong quá trình thực thi các chức năng tùy chỉnh. Điều này không chỉ giúp thực thi các quy trình kinh doanh nhanh hơn mà còn góp phần giảm mức sử dụng CPU và bộ nhớ, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng tài nguyên của mã do AppMaster tạo.

Khi triển khai tính năng ghi nhớ trong các chức năng tùy chỉnh cho nền tảng AppMaster, nhà phát triển phải xem xét cẩn thận một số yếu tố chính nhất định. Các yếu tố này bao gồm việc xác định cấu trúc dữ liệu phù hợp cho kết quả lưu vào bộ đệm, quản lý không gian lưu trữ bộ đệm, đưa ra chiến lược loại bỏ bộ đệm và đảm bảo an toàn luồng trong môi trường đa luồng.

Ví dụ: bảng băm thường được sử dụng làm cấu trúc dữ liệu bộ nhớ đệm cho các hàm được ghi nhớ. Các cấu trúc dữ liệu này cho phép lưu trữ và truy xuất kết quả hiệu quả bằng cách sử dụng các khóa duy nhất được lấy từ đầu vào hàm. Trong AppMaster, các bảng băm như vậy đóng vai trò là lớp trung gian trong các hàm tùy chỉnh, cho phép nhà phát triển quản lý hiệu quả trạng thái bên trong của hàm và đẩy nhanh quá trình truy xuất dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc triển khai tính năng ghi nhớ nằm ở việc quản lý không gian lưu trữ bộ đệm, nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến cạn kiệt tài nguyên hệ thống. Các nhà phát triển làm việc với AppMaster có thể áp dụng các chiến lược loại bỏ bộ đệm như thuật toán Ít được sử dụng gần đây nhất (LRU) và Ít được sử dụng thường xuyên nhất (LFU) để quản lý kích thước bộ đệm và ngăn chặn sự cạn kiệt tài nguyên. Hơn nữa, các ứng dụng phụ trợ do AppMaster tạo được viết bằng ngôn ngữ Go (golang) có thể tận dụng các thư viện bộ nhớ đệm tích hợp hỗ trợ nhiều thuật toán bộ nhớ đệm khác nhau, đơn giản hóa hơn nữa quy trình ghi nhớ cho các nhà phát triển.

An toàn luồng cũng là mối quan tâm đáng kể đối với các ứng dụng do AppMaster tạo ra, đặc biệt là trong các tình huống có tính tương tranh cao. Để đảm bảo các hàm tùy chỉnh được ghi nhớ an toàn theo luồng trong môi trường đa luồng, nhà phát triển có thể sử dụng các nguyên tắc đồng bộ hóa nguyên thủy như khóa hoặc các thao tác nguyên tử do ngôn ngữ lập trình Go (golang) cung cấp. Ngoài ra, các thư viện bộ nhớ đệm an toàn theo luồng cũng có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn đồng thời tối ưu hóa thời gian thực thi cho các chức năng tùy chỉnh.

Khi được sử dụng một cách thận trọng, tính năng ghi nhớ có thể tác động đáng kể đến hiệu suất của các chức năng tùy chỉnh trong các ứng dụng do AppMaster tạo ra, giúp giảm đáng kể thời gian thực thi và mức tiêu thụ tài nguyên. Điều này chuyển thành khả năng mở rộng và hiệu quả chi phí, đặc biệt là trong các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao, mang lại lợi ích trực tiếp cho nhiều khách hàng của AppMaster từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn.

Để minh họa khả năng ghi nhớ trong thực tế, hãy xem xét một hàm tùy chỉnh tính toán chuỗi Fibonacci, nổi tiếng với độ phức tạp theo thời gian theo cấp số nhân. Bằng cách kết hợp tính năng ghi nhớ vào thiết kế của hàm, nhà phát triển có thể lưu vào bộ nhớ đệm và sử dụng lại các số Fibonacci đã tính toán trước đó, từ đó giảm số lượng phép tính dư thừa và cải thiện đáng kể hiệu suất của hàm. Các chức năng tùy chỉnh được tối ưu hóa như vậy trong các ứng dụng AppMaster mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể, mang lại hiệu suất, khả năng phản hồi và trải nghiệm người dùng được cải thiện.

Tóm lại, ghi nhớ là một kỹ thuật tối ưu hóa mạnh mẽ giúp cải thiện hiệu quả và hiệu suất của các chức năng tùy chỉnh trong bối cảnh nền tảng no-code AppMaster. Bằng cách cho phép lưu vào bộ nhớ đệm các kết quả từ các phép tính đắt tiền hoặc lặp đi lặp lại, tính năng ghi nhớ sẽ giảm bớt công việc dư thừa, từ đó tăng tốc quá trình thực thi tổng thể và bảo tồn các tài nguyên hệ thống quan trọng. Do đó, các ứng dụng do AppMaster tạo ra có thể đạt được hiệu suất và khả năng mở rộng vượt trội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và đảm bảo trải nghiệm người dùng vượt trội trên các ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ.