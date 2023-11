Memoisasi adalah teknik pengoptimalan tingkat lanjut yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk mengoptimalkan dan mempercepat eksekusi fungsi kustom dengan menyimpan hasil panggilan fungsi yang mahal atau memakan waktu. Dalam konteks platform no-code AppMaster, memoisasi memainkan peran penting dalam mempercepat kinerja fungsi kustom yang dibuat menggunakan Proses Bisnis (BPs) platform, yang merupakan inti dari aplikasi backend, web, dan seluler yang dihasilkan secara otomatis. .

Pada intinya, memoisasi memerlukan penyisipan mekanisme caching ke dalam fungsi untuk menyimpan hasil panggilan sebelumnya, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perhitungan yang berlebihan. Ini adalah solusi yang sangat efektif ketika bekerja dengan fungsi khusus yang menunjukkan tingkat tumpang tindih yang tinggi dalam masukannya dan menunjukkan perilaku deterministik, yaitu, untuk setiap masukan unik, fungsi tersebut menghasilkan hasil keluaran yang konsisten.

Memoisasi meningkatkan kinerja keseluruhan aplikasi yang dihasilkan AppMaster dengan mengurangi overhead komputasi dan penghitungan berlebihan selama pelaksanaan fungsi kustom. Hal ini tidak hanya berarti eksekusi proses bisnis yang lebih cepat namun juga berkontribusi dalam mengurangi penggunaan CPU dan memori, sehingga semakin meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dari kode yang dihasilkan AppMaster.

Saat menerapkan memoisasi dalam fungsi khusus untuk platform AppMaster, pengembang harus mempertimbangkan faktor-faktor utama tertentu dengan cermat. Faktor-faktor ini termasuk menentukan struktur data yang sesuai untuk hasil cache, mengelola ruang penyimpanan cache, merancang strategi untuk penggusuran cache, dan memastikan keamanan thread di lingkungan multi-thread.

Misalnya, tabel hash biasanya digunakan sebagai struktur data cache untuk fungsi memo. Struktur data ini memungkinkan penyimpanan dan pengambilan hasil secara efisien menggunakan kunci unik yang berasal dari input fungsi. Di AppMaster, tabel hash tersebut berfungsi sebagai lapisan perantara dalam fungsi khusus, memungkinkan pengembang mengelola status internal fungsi secara efektif dan mempercepat pengambilan data cache.

Aspek penting lainnya dalam penerapan memoisasi terletak pada pengelolaan ruang penyimpanan cache, yang jika tidak dikontrol, dapat menyebabkan habisnya sumber daya sistem. Pengembang yang bekerja dengan AppMaster dapat mengadopsi strategi penggusuran cache seperti algoritma Least Almost Used (LRU) dan Least frequently Used (LFU) untuk mengelola ukuran cache dan mencegah penipisan sumber daya. Selain itu, aplikasi backend buatan AppMaster yang ditulis dalam bahasa Go (golang) dapat memanfaatkan pustaka caching bawaan yang secara asli mendukung berbagai algoritme caching, sehingga semakin menyederhanakan proses memoisasi bagi pengembang.

Keamanan thread juga menjadi perhatian yang signifikan untuk aplikasi yang dihasilkan AppMaster, terutama dalam skenario konkurensi tinggi. Untuk memastikan fungsi kustom memoisasi aman untuk thread di lingkungan multi-thread, pengembang dapat menggunakan primitif sinkronisasi seperti kunci atau operasi atom yang disediakan oleh bahasa pemrograman Go (golang). Alternatifnya, pustaka cache thread-safe juga dapat digunakan untuk menjamin keamanan sekaligus mengoptimalkan waktu eksekusi untuk fungsi kustom.

Jika digunakan secara bijaksana, memoisasi dapat berdampak signifikan terhadap performa fungsi kustom dalam aplikasi yang dihasilkan AppMaster, sehingga sangat mengurangi waktu eksekusi dan konsumsi sumber daya. Hal ini diterjemahkan ke dalam skalabilitas dan efisiensi biaya, terutama dalam kasus penggunaan beban tinggi dan perusahaan, yang secara langsung menguntungkan berbagai pelanggan AppMaster dari usaha kecil hingga perusahaan besar.

Untuk memberikan contoh memoisasi dalam praktiknya, pertimbangkan fungsi khusus yang menghitung deret Fibonacci, yang terkenal dengan kompleksitas waktu eksponensialnya. Dengan memasukkan memoisasi ke dalam desain fungsi, pengembang dapat melakukan cache dan menggunakan kembali angka Fibonacci yang telah dihitung sebelumnya, sehingga mengurangi jumlah perhitungan yang berlebihan dan secara signifikan meningkatkan kinerja fungsi. Fungsi kustom yang dioptimalkan dalam aplikasi AppMaster menghadirkan keunggulan kompetitif yang signifikan, memberikan peningkatan kinerja, daya tanggap, dan pengalaman pengguna.

Kesimpulannya, memoisasi adalah teknik pengoptimalan canggih yang meningkatkan efisiensi dan kinerja fungsi khusus dalam konteks platform no-code AppMaster. Dengan mengaktifkan penyimpanan cache hasil perhitungan yang mahal atau berulang, memoisasi mengurangi pekerjaan yang berlebihan, sehingga mempercepat eksekusi keseluruhan dan menghemat sumber daya sistem yang penting. Hasilnya, aplikasi yang dihasilkan AppMaster dapat mencapai kinerja dan skalabilitas luar biasa, memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dan memastikan pengalaman pengguna yang unggul di seluruh aplikasi web, seluler, dan backend.