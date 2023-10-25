الحفظ هو أسلوب تحسين متقدم يستخدم في برمجة الكمبيوتر لتحسين وتسريع تنفيذ وظيفة مخصصة عن طريق التخزين المؤقت لنتائج استدعاءات الوظائف باهظة الثمن أو التي تستغرق وقتًا طويلاً. في سياق منصة AppMaster no-code ، يلعب الحفظ دورًا حاسمًا في تسريع أداء الوظائف المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام عمليات الأعمال الخاصة بالمنصة (BPs)، والتي تشكل جوهر الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تم إنشاؤها تلقائيًا .

في جوهره، يستلزم الحفظ إدخال آلية التخزين المؤقت في وظيفة لتخزين نتائج الاستدعاءات السابقة، وبالتالي القضاء على ضرورة إجراء حسابات زائدة عن الحاجة. إنه حل فعال بشكل خاص عند العمل مع الوظائف المخصصة التي تظهر درجة عالية من التداخل في مدخلاتها وتظهر سلوكًا حتميًا، أي أنه بالنسبة لكل إدخال فريد، فإنها تنتج نتائج مخرجات متسقة.

يعمل الحفظ على تحسين الأداء العام للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster عن طريق تقليل الحمل الحسابي والحسابات الزائدة أثناء تنفيذ الوظائف المخصصة. ولا يُترجم هذا إلى تنفيذ أسرع للعمليات التجارية فحسب، بل يساهم أيضًا في تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد للتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster.

عند تنفيذ الحفظ في الوظائف المخصصة لمنصة AppMaster ، يجب على المطورين مراعاة بعض العوامل الرئيسية بعناية. تتضمن هذه العوامل تحديد هياكل البيانات المناسبة لنتائج التخزين المؤقت، وإدارة مساحة تخزين ذاكرة التخزين المؤقت، ووضع استراتيجيات لإخلاء ذاكرة التخزين المؤقت، وضمان سلامة الخيط في البيئات متعددة الخيوط.

على سبيل المثال، تُستخدم جداول التجزئة عادةً كهياكل بيانات للتخزين المؤقت للوظائف المحفوظة. تتيح هياكل البيانات هذه تخزين النتائج واسترجاعها بكفاءة باستخدام مفاتيح فريدة مستمدة من مدخلات الوظائف. في AppMaster ، تعمل جداول التجزئة هذه كطبقة وسيطة داخل الوظائف المخصصة، مما يسمح للمطورين بإدارة الحالة الداخلية للوظيفة بشكل فعال وتسريع عملية استرجاع البيانات المخزنة مؤقتًا.

جانب آخر مهم من تنفيذ الحفظ يكمن في إدارة مساحة تخزين ذاكرة التخزين المؤقت، والتي، إذا تركت دون سيطرة، يمكن أن تؤدي إلى استنفاد موارد النظام. يمكن للمطورين الذين يعملون مع AppMaster اعتماد إستراتيجيات إزالة ذاكرة التخزين المؤقت مثل خوارزميات الأقل استخدامًا مؤخرًا (LRU) والخوارزميات الأقل استخدامًا (LFU) لإدارة حجم ذاكرة التخزين المؤقت ومنع استنفاد الموارد. علاوة على ذلك، يمكن لتطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster والمكتوبة بلغة Go (golang) الاستفادة من مكتبات التخزين المؤقت المضمنة التي تدعم أصلاً خوارزميات التخزين المؤقت المختلفة، مما يزيد من تبسيط عملية الحفظ للمطورين.

تعد سلامة سلسلة المحادثات أيضًا مصدر قلق كبير للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، خاصة في سيناريوهات التزامن العالي. للتأكد من أن الوظائف المخصصة المحفوظة في الذاكرة آمنة للخيوط في البيئات متعددة الخيوط، يمكن للمطورين استخدام أساسيات المزامنة مثل الأقفال أو العمليات الذرية التي توفرها لغة البرمجة Go (golang). وبدلاً من ذلك، يمكن أيضًا استخدام مكتبات التخزين المؤقت الآمنة للخيط لضمان السلامة مع تحسين أوقات التنفيذ للوظائف المخصصة.

عند استخدامها بحكمة، يمكن أن يؤثر الحفظ بشكل كبير على أداء الوظائف المخصصة في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، مما يقلل بشكل كبير من أوقات التنفيذ واستهلاك الموارد. يُترجم هذا إلى قابلية التوسع وفعالية التكلفة، خاصة في حالات الاستخدام عالية التحميل والمؤسسات، مما يفيد بشكل مباشر مجموعة واسعة من عملاء AppMaster من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

لتجسيد الحفظ في الممارسة العملية، فكر في وظيفة مخصصة تحسب تسلسل فيبوناتشي، المعروف بتعقيده الزمني الأسي. من خلال دمج الحفظ في تصميم الوظيفة، يمكن للمطورين تخزين أرقام فيبوناتشي المحسوبة مسبقًا وإعادة استخدامها، وبالتالي تقليل عدد الحسابات الزائدة وتحسين أداء الوظيفة بشكل كبير. توفر هذه الوظائف المخصصة المحسّنة داخل تطبيقات AppMaster ميزة تنافسية كبيرة، مما يوفر أداءً واستجابة وتجربة مستخدم محسنة.

في الختام، الحفظ هو أسلوب تحسين قوي يعمل على تحسين كفاءة وأداء الوظائف المخصصة في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code. من خلال تمكين التخزين المؤقت للنتائج من العمليات الحسابية باهظة الثمن أو المتكررة، فإن الحفظ يقلل من العمل الزائد، وبالتالي تسريع التنفيذ الشامل والحفاظ على موارد النظام الحيوية. ونتيجة لذلك، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster تحقيق أداء رائع وقابلية للتوسع، مما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة ويضمن تجربة مستخدم فائقة عبر تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية.