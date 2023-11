Zapamiętywanie to zaawansowana technika optymalizacji stosowana w programowaniu komputerowym w celu optymalizacji i przyspieszenia wykonywania funkcji niestandardowych poprzez buforowanie wyników kosztownych lub czasochłonnych wywołań funkcji. W kontekście platformy AppMaster no-code zapamiętywanie odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu działania niestandardowych funkcji tworzonych przy użyciu procesów biznesowych (BP) platformy, które stanowią rdzeń automatycznie generowanych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych .

W swojej istocie zapamiętywanie polega na umieszczeniu mechanizmu buforowania w funkcji przechowującej wyniki poprzednich wywołań, eliminując w ten sposób konieczność wykonywania zbędnych obliczeń. Jest to szczególnie skuteczne rozwiązanie podczas pracy z funkcjami niestandardowymi, które charakteryzują się dużym stopniem nakładania się danych wejściowych i zachowaniem deterministycznym, tj. dla każdego unikalnego wejścia dają spójne wyniki wyjściowe.

Zapamiętywanie zwiększa ogólną wydajność aplikacji generowanych przez AppMaster poprzez zmniejszenie narzutu obliczeniowego i zbędnych obliczeń podczas wykonywania funkcji niestandardowych. Przekłada się to nie tylko na szybszą realizację procesów biznesowych, ale także przyczynia się do zmniejszenia zużycia procesora i pamięci, jeszcze bardziej zwiększając efektywność wykorzystania zasobów kodu generowanego przez AppMaster.

Wdrażając zapamiętywanie w niestandardowych funkcjach platformy AppMaster, programiści muszą dokładnie rozważyć pewne kluczowe czynniki. Czynniki te obejmują określenie odpowiednich struktur danych do buforowania wyników, zarządzanie przestrzenią pamięci podręcznej, opracowywanie strategii usuwania pamięci podręcznej i zapewnianie bezpieczeństwa wątków w środowiskach wielowątkowych.

Na przykład tablice mieszające są zwykle używane jako struktury danych buforujących dla zapamiętywanych funkcji. Te struktury danych umożliwiają wydajne przechowywanie i wyszukiwanie wyników przy użyciu unikalnych kluczy pochodzących z wejść funkcji. W AppMaster takie tabele skrótów służą jako warstwa pośrednia w ramach funkcji niestandardowych, umożliwiając programistom skuteczne zarządzanie stanem wewnętrznym funkcji i przyspieszanie pobierania danych z pamięci podręcznej.

Kolejnym istotnym aspektem wdrożenia zapamiętywania jest zarządzanie przestrzenią pamięci podręcznej, która pozostawiona bez kontroli może doprowadzić do wyczerpania zasobów systemowych. Programiści pracujący z AppMaster mogą przyjąć strategie wykluczania pamięci podręcznej, takie jak algorytmy Najrzadziej używane (LRU) i Najrzadziej używane (LFU), aby zarządzać rozmiarem pamięci podręcznej i zapobiegać wyczerpywaniu się zasobów. Co więcej, aplikacje backendowe generowane przez AppMaster napisane w języku Go (golang) mogą wykorzystywać wbudowane biblioteki buforowania, które natywnie obsługują różne algorytmy buforowania, co jeszcze bardziej upraszcza proces zapamiętywania dla programistów.

Bezpieczeństwo wątków jest również istotnym problemem w przypadku aplikacji generowanych przez AppMaster, szczególnie w scenariuszach o dużej współbieżności. Aby mieć pewność, że zapamiętywane funkcje niestandardowe są bezpieczne dla wątków w środowiskach wielowątkowych, programiści mogą zastosować podstawowe elementy synchronizacji, takie jak blokady lub operacje atomowe zapewniane przez język programowania Go (golang). Alternatywnie można również użyć bezpiecznych dla wątków bibliotek buforowania, aby zagwarantować bezpieczeństwo przy jednoczesnej optymalizacji czasu wykonywania funkcji niestandardowych.

W przypadku rozsądnego użycia zapamiętywanie może znacząco wpłynąć na wydajność niestandardowych funkcji w aplikacjach generowanych przez AppMaster, znacznie skracając czas wykonywania i zużycie zasobów. Przekłada się to na skalowalność i efektywność kosztową, szczególnie w przypadku zastosowań wymagających dużego obciążenia i zastosowań korporacyjnych, co bezpośrednio przynosi korzyści szerokiemu gronu klientów AppMaster, od małych firm po duże przedsiębiorstwa.

Aby zilustrować zapamiętywanie w praktyce, rozważmy niestandardową funkcję obliczającą ciąg Fibonacciego, znaną z wykładniczej złożoności czasowej. Włączając zapamiętywanie do projektu funkcji, programiści mogą buforować i ponownie wykorzystywać obliczone wcześniej liczby Fibonacciego, zmniejszając w ten sposób liczbę zbędnych obliczeń i znacznie poprawiając wydajność funkcji. Takie zoptymalizowane funkcje niestandardowe w aplikacjach AppMaster zapewniają znaczną przewagę konkurencyjną, zapewniając lepszą wydajność, responsywność i wygodę użytkownika.

Podsumowując, zapamiętywanie to potężna technika optymalizacji, która poprawia wydajność i wydajność niestandardowych funkcji w kontekście platformy no-code AppMaster. Umożliwiając buforowanie wyników kosztownych lub powtarzalnych obliczeń, zapamiętywanie zmniejsza zbędną pracę, przyspieszając w ten sposób ogólne wykonanie i oszczędzając ważne zasoby systemowe. W rezultacie aplikacje generowane przez AppMaster mogą osiągnąć niezwykłą wydajność i skalowalność, zaspokajając różnorodne potrzeby klientów i zapewniając doskonałe doświadczenia użytkownika w aplikacjach internetowych, mobilnych i backendowych.