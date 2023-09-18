MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) Çerçevesi, yeni kurulan şirketler, KOBİ'ler ve büyük kuruluşlar tarafından iş fikirlerini hızlı bir şekilde doğrulamak, pazara sunma süresini kısaltmak ve geliştirme maliyetlerini en aza indirmek için kullanılan kanıtlanmış bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Temel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan ve gerçek kullanıcılardan gerekli geri bildirimlerin toplanmasına olanak tanıyan temel özelliklere sahip bir uygulamanın oluşturulmasını vurgular.

Asgari düzeyde uygulanabilir bir ürün geliştirmeye gelince, doğru araçlar ve uygulamalar büyük fark yaratabilir. AppMaster no-code platform, geliştiricilerin üzerindeki yükü hafifletmek ve geliştirme sürecini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Bu platform, arka uç uygulamaları için Go, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Kotlin ve Jetpack Compose tabanlı AppMaster sunucu odaklı çerçeve gibi en son teknolojileri içeren güçlü, tamamen entegre bir geliştirme ortamı sağlar. Android ve iOS için SwiftUI.

AppMaster platformunu kullanarak MVP Çerçevesini benimsemek aşağıdakiler gibi çeşitli avantajlar sunar:

1. Hız ve Maliyet Etkinliği: AppMaster platformu, uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve devreye alınmasına olanak tanır; bu da pazara sunma süresinin daha kısa olması ve geliştirme maliyetlerinin azalması anlamına gelir. Ortalama olarak AppMaster kullanımı, geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirebilir.

2. Eşzamanlılık ve Ölçeklenebilirlik: Go ile oluşturulan durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının derlenmesi sayesinde AppMaster uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarının ihtiyaçlarını karşılayan mükemmel eşzamanlılık ve ölçeklenebilirlik özellikleri sergiler. Platform bunu Postgresql uyumlu veritabanlarını birincil veri kaynağı olarak kullanarak başarıyor.

3. Kullanıcı Merkezli Tasarım: MVP Çerçevesi, kullanıcı geri bildirimlerini geliştirme sürecinin önemli bir parçası olarak içerir. AppMaster web ve mobil uygulama kullanıcı arayüzlerini oluşturmaya yönelik bir drag-and-drop arayüzü sunarak bu çabaya yardımcı olur. Bu yaklaşım, geliştiricilerin fikirleri hızlı bir şekilde yinelemelerine, tasarımları denemelerine ve üstün kullanıcı deneyimleri sunan uygulamalar oluşturmak için kullanıcı girdilerini birleştirmelerine olanak tanır.

4. Teknik Borcun Ortadan Kaldırılması: AppMaster platformunun temel faydalarından biri, teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Uygulama planları güncellendiğinde, AppMaster önceki sürümleri atarak sıfırdan yeni uygulamalar oluşturur. Bu, birikmiş teknik borç kalmamasını garanti ederek daha yalın ve bakımı daha kolay yazılım sistemleri sağlar.

5. Eksiksiz Çözüm: AppMaster platformu, birden fazla platformda yazılım uygulamaları oluşturmak için kapsamlı bir çözüm sunar. Sonuç olarak, yalnızca tek bir vatandaş geliştirici, sunucu arka ucunu, web sitesini, müşteri portalını ve yerel mobil uygulamaları kapsayan eksiksiz bir yazılım paketi oluşturabilir. Bu, MVP'ler için daha hızlı bir pazara giriş stratejisini kolaylaştırır.

6. Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım: AppMaster platformu, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak havalı (açık API) belgeler oluşturma ile sürekli entegrasyonu ve dağıtımı destekler. Bu, işletmelerin yeni değişiklikleri mevcut yazılımlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine, çevik geliştirme uygulamalarını teşvik etmelerine ve pazara sunma süresini kısaltmalarına olanak tanır.

7. Esneklik: AppMaster müşterilerin belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış çeşitli abonelik planları arasından seçim yapmasına olanak tanıyan esnek bir lisanslama modeli sunar. Kullanılabilir seçenekler arasında, müşterilerin yürütülebilir ikili dosyalar alabileceği Business ve Business+ abonelikleri ve müşterilerin oluşturulan kaynak kodunu edinebileceği ve uygulamaları şirket içinde barındırabileceği Enterprise aboneliği yer alır.

8. İşbirliği: Platformun bulut tabanlı mimarisi, ekip üyeleri arasında kusursuz işbirliğine olanak tanıyarak gelişmiş iletişimi, bilgi paylaşımını ve eş zamanlı geliştirme çabalarını teşvik eder. Bu işbirliğine dayalı yaklaşım, ürün geliştirmeyi hızlandırır ve sorunları geliştirme yaşam döngüsünün erken safhalarında tespit ederek proje başarısızlığı riskini en aza indirir.

Sonuç olarak, MVP Çerçevesi, AppMaster no-code platformun verimliliğiyle birleştiğinde işletmelere fikirlerini hızlı bir şekilde doğrulama, geliştirme maliyetlerini kontrol altında tutma ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir, kullanıcı merkezli yazılım ürünleri sunma konusunda güç verir. MVP Çerçevesinin AppMaster bağlamında benimsenmesi, her büyüklükteki işletmenin geliştirme çabalarını önemli ölçüde artırabilir ve günümüzün hızlı ve rekabetçi dijital ortamında sürekliliği ve büyümeyi sağlayabilir.