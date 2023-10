Framework MVP (Minimum Viable Product) to sprawdzona metodologia tworzenia oprogramowania stosowana przez start-upy, MŚP i duże przedsiębiorstwa w celu szybkiego sprawdzania pomysłów biznesowych, skracania czasu wprowadzania produktów na rynek i minimalizowania kosztów rozwoju. Kładzie nacisk na utworzenie aplikacji z podstawowymi funkcjami, które zaspokajają podstawowe potrzeby użytkowników i umożliwiają zbieranie niezbędnych informacji zwrotnych od rzeczywistych użytkowników.

Jeśli chodzi o opracowanie minimalnego opłacalnego produktu, odpowiednie narzędzia i praktyki mogą mieć ogromne znaczenie. Platforma AppMaster no-code została zaprojektowana, aby odciążyć programistów i przyspieszyć proces programowania. Platforma ta zapewnia potężne, w pełni zintegrowane środowisko programistyczne, wyposażone w najnowocześniejsze technologie, takie jak aplikacje Go for backend, framework Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz framework oparty na serwerze AppMaster oparty na Kotlin i Jetpack Compose dla Android i SwiftUI dla iOS.

Zastosowanie platformy MVP Framework przy użyciu platformy AppMaster oferuje kilka korzyści, takich jak:

1. Szybkość i efektywność kosztowa: Platforma AppMaster umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, co przekłada się na krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek i obniżone koszty rozwoju. Zastosowanie AppMaster może sprawić, że tworzenie aplikacji będzie 10 razy szybsze i 3 razy tańsze w porównaniu z tradycyjnymi metodami programowania.

2. Współbieżność i skalowalność: Dzięki kompilacji bezstanowych aplikacji backendowych generowanych za pomocą Go, aplikacje AppMaster wykazują doskonałe właściwości współbieżności i skalowalności, które odpowiadają potrzebom przedsiębiorstw i przypadkom użycia o dużym obciążeniu. Platforma osiąga to poprzez wykorzystanie baz danych zgodnych z Postgresql jako głównego źródła danych.

3. Projektowanie zorientowane na użytkownika: Struktura MVP uwzględnia opinie użytkowników jako kluczową część procesu rozwoju. AppMaster pomaga w tym przedsięwzięciu, oferując interfejs drag-and-drop do tworzenia interfejsów użytkownika aplikacji internetowych i mobilnych. Takie podejście umożliwia programistom szybkie iterowanie pomysłów, eksperymentowanie z projektami i uwzględnianie wkładu użytkownika w celu tworzenia aplikacji zapewniających użytkownikom doskonałe doświadczenia.

4. Eliminacja długu technicznego: Jedną z głównych zalet platformy AppMaster jest jej zdolność do eliminacji długu technicznego. Za każdym razem, gdy plany aplikacji są aktualizowane, AppMaster generuje nowe aplikacje od podstaw, odrzucając poprzednie wersje. Gwarantuje to brak nagromadzonego długu technicznego, co skutkuje oszczędnymi i łatwiejszymi w utrzymaniu systemami oprogramowania.

5. Kompletne rozwiązanie: Platforma AppMaster zapewnia kompleksowe rozwiązanie do tworzenia aplikacji na wielu platformach. W rezultacie pojedynczy programista może stworzyć kompletny pakiet oprogramowania obejmujący zaplecze serwerowe, stronę internetową, portal klienta i natywne aplikacje mobilne. Ułatwia to szybszą strategię wejścia na rynek, co jest przydatne dla MVP.

6. Ciągła integracja i wdrażanie: Platforma AppMaster obsługuje ciągłą integrację i wdrażanie, z automatycznym generowaniem dokumentacji Swagger (otwarte API) dla endpoints serwera i skryptów migracji schematu bazy danych. Umożliwia to firmom bezproblemową integrację nowych zmian z istniejącym oprogramowaniem, promując zwinne praktyki programistyczne i skracając czas wprowadzania produktów na rynek.

7. Elastyczność: AppMaster oferuje elastyczny model licencjonowania, który pozwala klientom wybierać spośród szeregu planów subskrypcji, dostosowanych do konkretnych potrzeb biznesowych. Dostępne opcje obejmują subskrypcje Business i Business+, w ramach których klienci mogą uzyskać wykonywalne pliki binarne, oraz subskrypcję Enterprise, w ramach której klienci mogą uzyskać wygenerowany kod źródłowy i hostować aplikacje lokalnie.

8. Współpraca: oparta na chmurze architektura platformy umożliwia bezproblemową współpracę między członkami zespołu, wspierając lepszą komunikację, dzielenie się wiedzą i jednoczesne wysiłki rozwojowe. To oparte na współpracy podejście przyspiesza rozwój produktu i minimalizuje ryzyko niepowodzenia projektu poprzez identyfikację problemów na wczesnym etapie cyklu rozwoju.

Podsumowując, platforma MVP w połączeniu z wydajnością platformy no-code AppMaster umożliwia firmom szybką weryfikację swoich pomysłów, kontrolowanie kosztów rozwoju i dostarczanie wysoce skalowalnych, zorientowanych na użytkownika produktów programowych. Przyjęcie platformy MVP w kontekście AppMaster może znacznie zwiększyć wysiłki rozwojowe przedsiębiorstw każdej wielkości, zapewniając ciągłość i rozwój w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku cyfrowym.