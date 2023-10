Le framework MVP (Minimum Viable Product) est une méthodologie de développement logiciel éprouvée utilisée par les startups, les PME et les grandes entreprises pour valider rapidement les idées commerciales, réduire les délais de commercialisation et minimiser les coûts de développement. Il met l'accent sur la création d'une application dotée de fonctionnalités de base qui répondent aux principaux besoins des utilisateurs et permettent de recueillir les commentaires essentiels des utilisateurs réels.

Lorsqu’il s’agit de développer un produit minimum viable, les bons outils et pratiques peuvent faire toute la différence. La plateforme no-code AppMaster est conçue pour alléger la charge des développeurs et accélérer le processus de développement. Cette plate-forme fournit un environnement de développement puissant et entièrement intégré, doté de technologies de pointe telles que Go pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que le framework piloté par serveur AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

L'adoption du framework MVP à l'aide de la plateforme AppMaster offre plusieurs avantages, tels que :

1. Rapidité et rentabilité : la plate-forme AppMaster permet un développement et un déploiement rapides d'applications, ce qui se traduit par un délai de mise sur le marché plus court et des coûts de développement réduits. En moyenne, l'utilisation d' AppMaster peut rendre le développement d'applications 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable par rapport aux méthodes de développement traditionnelles.

2. Concurrence et évolutivité : grâce à la compilation d'applications backend sans état générées avec Go, les applications AppMaster présentent d'excellentes caractéristiques de concurrence et d'évolutivité qui répondent aux besoins des entreprises et aux cas d'utilisation à forte charge. La plateforme y parvient en exploitant des bases de données compatibles Postgresql comme source de données principale.

3. Conception centrée sur l'utilisateur : le cadre MVP intègre les commentaires des utilisateurs comme un élément crucial du processus de développement. AppMaster contribue à cet effort en proposant une interface drag-and-drop pour créer des interfaces utilisateur d'applications Web et mobiles. Cette approche permet aux développeurs d'itérer rapidement sur des idées, d'expérimenter des conceptions et d'intégrer les commentaires des utilisateurs pour créer des applications offrant des expériences utilisateur supérieures.

4. Élimination de la dette technique : L'un des principaux avantages de la plateforme AppMaster est sa capacité à éliminer la dette technique. Chaque fois que les plans d'application sont mis à jour, AppMaster génère de nouvelles applications à partir de zéro, en supprimant les versions précédentes. Cela garantit qu’il n’y a pas de dette technique accumulée, ce qui se traduit par des systèmes logiciels plus simples et plus maintenables.

5. Solution complète : la plate-forme AppMaster fournit une solution complète pour créer des applications logicielles sur plusieurs plates-formes. En conséquence, un seul développeur citoyen peut créer une suite logicielle complète englobant le backend du serveur, le site Web, le portail client et les applications mobiles natives. Cela facilite une stratégie de mise sur le marché plus rapide, essentielle pour les MVP.

6. Intégration et déploiement continus : la plate-forme AppMaster prend en charge l'intégration et le déploiement continus, avec la génération automatique de documentation swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela permet aux entreprises d'intégrer de manière transparente les nouvelles modifications à leurs logiciels existants, favorisant ainsi les pratiques de développement agiles et réduisant les délais de mise sur le marché.

7. Flexibilité : AppMaster propose un modèle de licence flexible qui permet aux clients de choisir parmi une gamme de plans d'abonnement, adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise. Les options disponibles incluent les abonnements Business et Business+, où les clients peuvent obtenir des fichiers binaires exécutables, et l'abonnement Enterprise, où les clients peuvent acquérir le code source généré et héberger des applications sur site.

8. Collaboration : l'architecture basée sur le cloud de la plateforme permet une collaboration transparente entre les membres de l'équipe, favorisant une meilleure communication, le partage des connaissances et des efforts de développement simultanés. Cette approche collaborative accélère le développement de produits et minimise le risque d'échec du projet en identifiant les problèmes dès le début du cycle de vie du développement.

En conclusion, le framework MVP, associé à l'efficacité de la plateforme no-code AppMaster, permet aux entreprises de valider rapidement leurs idées, de contrôler les coûts de développement et de fournir des produits logiciels hautement évolutifs et centrés sur l'utilisateur. L'adoption du cadre MVP dans le contexte d' AppMaster peut améliorer considérablement les efforts de développement des entreprises de toutes tailles, garantissant ainsi la continuité et la croissance dans le paysage numérique actuel, en évolution rapide et compétitif.