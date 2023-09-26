安全测试是软件开发生命周期中至关重要且不可或缺的一个方面，旨在识别和解决软件系统中潜在的漏洞、弱点和风险。在测试和质量保证 (QA) 的背景下，安全测试涵盖了广泛的技术和方法，旨在评估和加强应用程序中数据和资源的完整性、机密性和可用性。安全测试的主要目标是保护数字资产，保持对相关法规的遵守，并保护用户信息免遭未经授权的访问、使用和泄露。

随着网络威胁形势的不断发展，对强大而全面的安全测试的需求从未如此强烈。根据 IBM 数据泄露成本报告，2020 年数据泄露的全球平均成本为 386 万美元，这说明公司如果未能优先考虑应用程序安全，可能会面临重大的财务和声誉影响。安全测试通过确保应用程序的安全控制和措施按预期运行并能够抵御各种潜在攻击，在减轻这些风险方面发挥着重要作用。

安全测试可以分为多种类型，包括但不限于：

漏洞扫描： 此自动化过程会扫描应用程序及其基础设施，以查找已知漏洞、缺失补丁和错误配置。

此自动化过程会扫描应用程序及其基础设施，以查找已知漏洞、缺失补丁和错误配置。 渗透测试： 渗透测试也称为道德黑客攻击，涉及模拟现实世界的攻击，以识别潜在的漏洞并评估应用程序抵御这些漏洞的能力。

渗透测试也称为道德黑客攻击，涉及模拟现实世界的攻击，以识别潜在的漏洞并评估应用程序抵御这些漏洞的能力。 静态应用程序安全测试 (SAST)： SAST 涉及在构建阶段分析应用程序的源代码、字节码或二进制文件，以在运行前发现安全问题。

SAST 涉及在构建阶段分析应用程序的源代码、字节码或二进制文件，以在运行前发现安全问题。 动态应用程序安全测试 (DAST)： DAST 通过模拟攻击并分析响应来扫描运行状态下的应用程序是否存在漏洞。

DAST 通过模拟攻击并分析响应来扫描运行状态下的应用程序是否存在漏洞。 交互式应用程序安全测试 (IAST)： IAST 通过在测试期间检测应用程序来实时监控应用程序安全性，从而结合了 SAST 和 DAST 的各个方面。

IAST 通过在测试期间检测应用程序来实时监控应用程序安全性，从而结合了 SAST 和 DAST 的各个方面。 安全风险评估： 此过程评估应用程序的潜在风险和漏洞，并估计它们对组织的影响。

此过程评估应用程序的潜在风险和漏洞，并估计它们对组织的影响。 安全审核：安全审核涉及根据一组预定义的标准、策略或最佳实践来评估应用程序的安全性。

在AppMaster no-code平台中，确保生成的应用程序的安全性至关重要。该平台采用全面且严格的安全测试方法，包括自动和手动测试技术。 AppMaster的自动化安全测试流程涉及 SAST 和 DAST 工具，有助于识别生成的应用程序源代码中的潜在漏洞，而手动渗透测试则进一步验证应用程序针对真实攻击场景的安全状况和弹性。

此外， AppMaster平台促进了持续集成和持续交付（CI/CD）流程，从而可以将安全测试无缝集成到应用程序开发生命周期中。通过将安全测试纳入 CI/CD 管道， AppMaster确保及时识别和解决潜在的安全问题，从而显着降低开发人员和最终用户面临的风险。

AppMaster平台的另一个值得注意的功能是它能够生成详细的文档，例如服务器endpoints的 Swagger (OpenAPI) 文档和数据库架构迁移脚本。该文档使开发人员和 QA 专业人员能够全面了解应用程序的组件，从而更轻松地评估和增强其安全状况。

总之，安全测试是现代软件开发不可或缺的一个方面，特别是考虑到应用程序的复杂性及其面临的威胁日益增加。 AppMaster的no-code平台旨在优先考虑应用程序安全性，并以经济高效的方式促进严格的安全测试方法。通过将安全测试集成到开发生命周期中并采用自动化和手动测试技术的组合， AppMaster帮助开发人员构建安全、可靠和可扩展的应用程序，以应对当今不断发展的网络威胁环境的挑战。