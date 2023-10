Teste de segurança

Os testes de segurança são um aspecto crítico e indispensável do ciclo de vida de desenvolvimento de software, com o objetivo de identificar e abordar potenciais vulnerabilidades, pontos fracos e riscos em um sistema de software. No contexto de Testes e Garantia de Qualidade (QA), os testes de segurança abrangem uma ampla gama de técnicas e metodologias projetadas para avaliar e fortalecer a integridade, confidencialidade e disponibilidade de dados e recursos dentro de um aplicativo. O objetivo principal dos testes de segurança é proteger os ativos digitais, manter a conformidade com os regulamentos relevantes e proteger as informações do usuário contra acesso, uso e divulgação não autorizados.

À medida que o cenário de ameaças cibernéticas continua a evoluir, a necessidade de testes de segurança robustos e abrangentes nunca foi tão grande. De acordo com o relatório IBM Cost of a Data Breach, o custo global médio de uma violação de dados em 2020 foi de US$ 3,86 milhões, ilustrando as significativas ramificações financeiras e de reputação que as empresas podem enfrentar se não priorizarem a segurança das aplicações. Os testes de segurança desempenham um papel fundamental na mitigação desses riscos, garantindo que os controles e medidas de segurança de um aplicativo estejam funcionando conforme planejado e sejam capazes de resistir a uma ampla gama de ataques potenciais.

Os testes de segurança podem ser classificados em vários tipos, incluindo, mas não se limitando a:

Verificação de vulnerabilidades: esse processo automatizado verifica o aplicativo e sua infraestrutura em busca de vulnerabilidades conhecidas, patches ausentes e configurações incorretas.

Teste de penetração: também conhecido como hacking ético, o teste de penetração envolve a simulação de ataques do mundo real para identificar vulnerabilidades potenciais e avaliar a capacidade do aplicativo de resistir a elas.

Teste estático de segurança de aplicativos (SAST): SAST envolve a análise do código-fonte, bytecode ou arquivos binários de um aplicativo no estágio de construção para encontrar problemas de segurança antes do tempo de execução.

Teste dinâmico de segurança de aplicativos (DAST): o DAST verifica se há vulnerabilidades em um aplicativo em seu estado de execução, simulando ataques e analisando as respostas.

Teste interativo de segurança de aplicativos (IAST): o IAST combina aspectos de SAST e DAST instrumentando o aplicativo durante o teste para monitorar a segurança do aplicativo em tempo real.

Avaliação de riscos de segurança: Este processo avalia os riscos e vulnerabilidades potenciais de um aplicativo e estima seu impacto na organização.

Este processo avalia os riscos e vulnerabilidades potenciais de um aplicativo e estima seu impacto na organização. Auditoria de segurança: A auditoria de segurança envolve a avaliação da segurança de um aplicativo em relação a um conjunto predefinido de padrões, políticas ou práticas recomendadas.

Dentro da plataforma no-code AppMaster, garantir a segurança dos aplicativos gerados é de suma importância. A plataforma emprega uma metodologia de teste de segurança abrangente e rigorosa que abrange técnicas de teste automatizadas e manuais. Os processos automatizados de teste de segurança do AppMaster envolvem ferramentas SAST e DAST que ajudam a identificar vulnerabilidades potenciais no código-fonte dos aplicativos gerados, enquanto o teste de penetração manual valida ainda mais a postura de segurança e a resiliência dos aplicativos contra cenários de ataque do mundo real.

Além disso, a plataforma AppMaster facilita o processo de integração contínua e entrega contínua (CI/CD), o que permite a integração perfeita de testes de segurança no ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos. Ao incorporar testes de segurança no pipeline de CI/CD, AppMaster garante que possíveis problemas de segurança sejam identificados e resolvidos em tempo hábil, reduzindo significativamente a exposição ao risco tanto para desenvolvedores quanto para usuários finais.

Outro recurso digno de nota da plataforma AppMaster é sua capacidade de gerar documentação detalhada, como documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Essa documentação permite que desenvolvedores e profissionais de controle de qualidade obtenham um entendimento completo dos componentes do aplicativo, facilitando a avaliação e o aprimoramento de sua postura de segurança.

Concluindo, os testes de segurança são um aspecto indispensável do desenvolvimento de software moderno, especialmente dada a crescente complexidade das aplicações e as ameaças que enfrentam. A plataforma no-code da AppMaster foi projetada para priorizar a segurança dos aplicativos e facilitar metodologias rigorosas de testes de segurança de maneira econômica e eficiente. Ao integrar testes de segurança ao ciclo de vida de desenvolvimento e adotar uma combinação de técnicas de teste automatizadas e manuais, AppMaster ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos seguros, confiáveis ​​e escaláveis ​​que podem suportar os desafios do cenário atual de ameaças cibernéticas em constante evolução.