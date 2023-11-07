Uygulama İzleme ve Analitik bağlamında Günlükler, bir uygulamanın durumu, etkinlikleri, dahili süreçleri ve işlemleri hakkında ilgili bilgileri sağlayan sürekli, zaman sıralı bir kayıt dizisini ifade eder. Günlükler; geliştiricilerin, yöneticilerin ve diğer paydaşların arka uç, web ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki uygulamaların performansını, güvenliğini ve işlevselliğini izlemesine, değerlendirmesine ve sorunlarını gidermesine olanak tanır. AppMaster gibi no-code ortamlarda günlükler, geliştirme, test etme, hata ayıklama, dağıtım ve bakım süreçlerini daha da kolaylaştırmak için iç çalışmalara ve uygulamaların verimliliğine ilişkin paha biçilmez bilgiler sağlar.

Günlükler; sistem günlükleri, uygulama günlükleri, olay günlükleri, hata günlükleri ve güvenlik günlükleri dahil olmak üzere birçok biçimde gelir. Her günlük türü, uygulamanın genel durumunu, performansını, kararlılığını ve güvenliğini sağlamada belirli bir amaca hizmet eder. Günlüklerin temel amacı, çalışma süresi boyunca bir uygulamada meydana gelen çeşitli olaylar hakkında ayrıntılı bilgi yakalamaktır. Bu bilgiler, diğerlerinin yanı sıra zaman damgalarını, kullanıcı etkileşimlerini, kimlik doğrulama etkinliğini, sunucu isteklerini, veri işlemeyi ve hata mesajlarını içerebilir.

Günlükler düz metin, JSON veya CSV gibi çeşitli formatlarda saklanabilir ve kullanılan günlüğe kaydetme mekanizmalarına bağlı olarak dosyalara, veritabanlarına ve hatta bulut tabanlı depolama sistemlerine yazılabilir. Ayrıca günlükler, gelişmiş analitiği, gerçek zamanlı izlemeyi, görselleştirmeyi ve günlük verilerine dayalı otomatik eylemleri kolaylaştıran özel günlük yönetim sistemleri veya platformları tarafından döndürülebilir, toplanabilir ve işlenebilir. Bu sistemler, genel uygulama performansını ve kararlılığını etkileyebilecek performans darboğazlarının, kararsız davranışların, kaynak sınırlamalarının veya güvenlik tehditlerinin belirlenmesinde özellikle yararlı olabilir.

AppMaster no-code platformu bağlamında günlükler, oluşturulan uygulamaların optimum işlevsellik, performans ve güvenlik sergilemesini sağlamada hayati bir rol oynar. AppMaster, kaynak kodunu, geçiş komut dosyalarını ve API belgelerini otomatik olarak oluşturarak, uygulamalarının teknik borçlardan muaf olmasını ve gereksinimler değiştikçe kolayca bakımının yapılabilmesini ve güncellenebilmesini sağlar. Günlüğe kaydetme, AppMaster kullanıcılarının uygulama çalışma süresi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunları veya tutarsızlıkları belirlemesine ve çözmesine yardımcı olur, böylece AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların genel kalitesini, güvenilirliğini ve kullanıcı deneyimini artırır.

Örneğin, AppMaster ile oluşturulan arka uç uygulamaları, geliştiricilerin potansiyel darboğazları veya kaynak kısıtlamalarını belirlemesine yardımcı olan performans ve verimlilik günlükleri üreten Go (golang) programlama dilini kullanır. Benzer şekilde, Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript ile oluşturulan web uygulamaları, HTTP erişim günlükleri, tarayıcı konsolu günlükleri ve sunucu tarafı günlükleri gibi çeşitli günlük türleri sağlar; bunlar, ağ iletişimi, kullanıcı sorunlarının tanılanması ve çözülmesinde çok değerli olabilir. etkileşim ve veri manipülasyonu. AppMaster sunucu odaklı çerçevesinde, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanılarak geliştirilen mobil uygulamalar, geliştiricilerin kullanıcı arayüzü güncellemeleri, mantık değişiklikleri ve uygulama performansı optimizasyonuyla ilgili sorunları ele almasına yardımcı olabilecek günlükler üretir.

Ancak, kapsamlı ve proaktif uygulama izleme ve analiz için günlüklerin tek başına yeterli olmadığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, AppMaster no-code platformu, çeşitli harici uygulama performansı izleme (APM) araçlarıyla entegre olur ve bu araçlar, uygulama performansı, kararlılığı ve güvenliğine ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak için günlüklerden, ölçümlerden ve diğer çalışma zamanı göstergelerinden yararlanır. Bu APM araçları, kullanıcıların araştırmayı veya müdahaleyi gerektirebilecek kalıpları, eğilimleri ve anormallikleri hızlı bir şekilde belirlemesine olanak sağlamak için hem gerçek zamanlı hem de geçmiş günlük verilerini diğer izleme ölçümleriyle birlikte kullanır.

Özetle loglar, özellikle AppMaster gibi no-code platformlarda, Uygulama İzleme ve Analitik sürecinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Günlükler, bir uygulamanın dahili durumu, olayları, işlemleri ve performansı hakkında birincil bilgi kaynağı olarak hizmet ederek geliştiricilerin, yöneticilerin ve diğer paydaşların sorunları hızlı ve verimli bir şekilde teşhis etmesine, sorun gidermesine ve çözmesine olanak tanır. Günlüklerin etkili kullanımı ve APM araçlarının entegrasyonu yoluyla AppMaster, kullanıcılarına çeşitli platformlarda yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve güvenilir uygulamalar oluşturma olanağı vererek sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve optimum iş değeri sağlar.