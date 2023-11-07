في سياق مراقبة التطبيقات والتحليلات، تشير السجلات إلى تسلسل مستمر ومرتب زمنيًا من السجلات التي توفر معلومات ذات صلة حول حالة التطبيق وأنشطته والعمليات الداخلية والمعاملات. تمكن السجلات المطورين والمسؤولين وأصحاب المصلحة الآخرين من تتبع وتقييم واستكشاف أخطاء أداء التطبيقات وأمانها ووظائفها عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. في البيئات no-code مثل AppMaster ، توفر السجلات رؤى لا تقدر بثمن حول الأعمال الداخلية وكفاءة التطبيقات لزيادة تبسيط عمليات التطوير والاختبار وتصحيح الأخطاء والنشر والصيانة.

تأتي السجلات في أشكال عديدة، بما في ذلك سجلات النظام، وسجلات التطبيقات، وسجلات الأحداث، وسجلات الأخطاء، وسجلات الأمان. يخدم كل نوع من أنواع السجلات غرضًا محددًا في ضمان سلامة التطبيق وأدائه واستقراره وأمانه بشكل عام. الهدف الأساسي من السجلات هو التقاط معلومات تفصيلية حول الأحداث المختلفة التي تحدث داخل التطبيق أثناء وقت تشغيله. قد تتضمن هذه المعلومات الطوابع الزمنية وتفاعلات المستخدم ونشاط المصادقة وطلبات الخادم ومعالجة البيانات ورسائل الخطأ وغيرها.

يمكن تخزين السجلات بتنسيقات مختلفة، مثل نص عادي أو JSON أو CSV، ويمكن كتابتها في ملفات أو قواعد بيانات أو حتى أنظمة تخزين سحابية، اعتمادًا على آليات التسجيل المستخدمة. علاوة على ذلك، يمكن تدوير السجلات وتجميعها ومعالجتها بواسطة أنظمة أو منصات مخصصة لإدارة السجلات تسهل التحليلات المتقدمة والمراقبة في الوقت الفعلي والتصور والإجراءات الآلية بناءً على بيانات السجل. يمكن أن تكون هذه الأنظمة مفيدة بشكل خاص في تحديد اختناقات الأداء أو السلوك غير المنتظم أو قيود الموارد أو التهديدات الأمنية التي قد تؤثر على أداء التطبيق واستقراره بشكل عام.

في سياق النظام الأساسي لـ AppMaster no-code ، تلعب السجلات دورًا حيويًا في ضمان أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تظهر الأداء الأمثل والأداء والأمان. من خلال إنشاء كود المصدر والبرامج النصية للترحيل ووثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) تلقائيًا، يضمن AppMaster أن تطبيقاته خالية من الديون الفنية ويمكن صيانتها وتحديثها بسهولة مع تغير المتطلبات. يساعد التسجيل مستخدمي AppMaster على تحديد ومعالجة أي مشكلات أو تناقضات محتملة قد تنشأ أثناء وقت تشغيل التطبيق، وبالتالي تحسين الجودة الشاملة والموثوقية وتجربة المستخدم للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster.

على سبيل المثال، تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster لغة البرمجة Go (golang)، التي تنتج سجلات الأداء والكفاءة التي تساعد المطورين في تحديد الاختناقات المحتملة أو قيود الموارد. وبالمثل، توفر تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript أنواعًا مختلفة من السجلات، مثل سجلات الوصول HTTP، وسجلات وحدة تحكم المتصفح، والسجلات من جانب الخادم، والتي يمكن أن تكون لا تقدر بثمن في تشخيص وحل المشكلات المتعلقة باتصالات الشبكة والمستخدمين. التفاعل ومعالجة البيانات. تعمل تطبيقات الهاتف المحمول التي تم تطويرها على إطار عمل AppMaster القائم على الخادم، باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، على إنتاج سجلات يمكن أن تساعد المطورين على معالجة المشكلات المتعلقة بتحديثات واجهة المستخدم والتعديلات المنطقية وتحسين أداء التطبيق.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن السجلات وحدها لا تكفي لإجراء مراقبة وتحليلات شاملة واستباقية للتطبيقات. لذلك، تتكامل منصة AppMaster no-code مع العديد من أدوات مراقبة أداء التطبيقات الخارجية (APM)، والتي بدورها تستفيد من السجلات والمقاييس ومؤشرات وقت التشغيل الأخرى لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق واستقراره وأمانه. تستخدم أدوات APM هذه بيانات السجل في الوقت الفعلي والتاريخي جنبًا إلى جنب مع مقاييس المراقبة الأخرى لتمكين المستخدمين من التعرف بسرعة على الأنماط والاتجاهات والحالات الشاذة التي قد تستدعي التحقيق أو التدخل.

باختصار، تعد السجلات مكونًا لا غنى عنه في عملية مراقبة التطبيقات والتحليلات، خاصة في الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. تعمل السجلات كمصدر أساسي للمعلومات حول الحالة الداخلية للتطبيق والأحداث والمعاملات والأداء، مما يمكّن المطورين والمسؤولين وأصحاب المصلحة الآخرين من تشخيص المشكلات واستكشاف أخطائها وإصلاحها وحلها بسرعة وكفاءة. من خلال الاستخدام الفعال للسجلات وتكامل أدوات APM، تعمل AppMaster على تمكين مستخدميها من إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير وموثوقة عبر منصات مختلفة، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وقيمة أعمال مثالية.