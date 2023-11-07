Oturum Analizi, Uygulama İzleme ve Analitik bağlamında, kullanıcı etkileşimlerini anlamak, uygulama performansını optimize etmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanıcı oturumu verilerinin toplanması, incelenmesi ve yorumlanması sürecini ifade eder. Günümüz pazarında dijital ürün ve hizmetlerin artan önemiyle birlikte, yazılım geliştirme ekiplerinin, uygulamalarının yalnızca amaçlanan amacı yerine getirmesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcılara sorunsuz, tutarlı ve hızlı yanıt veren bir deneyim sunmasını da sağlamak önemli hale geldi. Kullanıcı oturumlarının kapsamlı analizi, bu istenen sonuca ulaşmada hayati bir rol oynar.

Uygulama izleme ve analiz alanında kullanıcı oturumu, belirli bir zaman diliminde kullanıcı ile uygulama arasındaki etkileşim dizisi olarak tanımlanır. Oturum verileri genellikle oturum açma ve oturum kapatma süreleri, gezinme yolları, tıklamalar, kaydırmalar, sayfa yükleme süreleri ve hata oluşumları gibi kullanıcı etkinliklerine ilişkin bilgileri içerir. Ayrıca kullanıcı, kullanıcının cihazı ve uygulamanın teknik performansı hakkındaki bilgiler de toplanıp kullanılabilir.

Oturum analizinin yürütülmesi üç temel aşamayı içerir: veri toplama, veri işleme ve veri yorumlama. Veri toplama aşamasında doğru ve kapsamlı oturum verileri toplamak için çeşitli izleme araçları ve metodolojileri kullanılır. Bu, günlük analizörleri, performans sayaçları, uygulama performansı izleme (APM) araçları ve diğer ilgili analiz çözümleri gibi teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Oturum verileri toplandıktan sonra veri işleme aşamasına girer; burada temizlenir, düzenlenir ve analiz için uygun bir formata dönüştürülür. Veri işleme genellikle verilerdeki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için gelişmiş algoritmaların, yapay zekanın (AI), makine öğreniminin (ML) ve istatistiklerin kullanımını içerir. Bu, analistlerin kullanıcı etkileşimlerinin gerçekleştiği bağlamı daha iyi anlamalarına yardımcı olarak uygulama optimizasyonu ve iyileştirme konusunda bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.

Oturum analizinin son aşaması olan veri yorumlama, işlenen verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmeyi amaçlar. Bu içgörüler, darboğazları, verimsizlikleri ve uygulama iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmak ve ayrıca kuruluşun diğer alanlarında veriye dayalı karar almayı desteklemek için kullanılabilir. Oturum analizi içgörülerine yönelik bazı yaygın kullanım örnekleri şunları içerir:

Yavaş sayfa yükleme, yüksek gecikme veya sistem çökmeleri gibi kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilecek performans sorunlarını belirlemek ve çözmek;

Kullanıcı memnuniyetini ve kullanıcıyı elde tutmayı artırmak için kullanıcı etkileşim kalıplarına ve gezinme akışlarına dayalı olarak kullanılabilirlik sorunlarının keşfedilmesi ve ele alınması;

Özellik geliştirme, pazarlama ve ürün stratejisiyle ilgili veriye dayalı kararlar vermek için kullanıcı tercihleri ​​ve davranışları hakkında bilgi edinmek;

Sistem güncellemelerinin, mimari değişikliklerin ve diğer değişikliklerin uygulamanın performansı ve kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisinin izlenmesi;

Veri gizliliği, güvenliği ve kullanımına ilişkin ilgili düzenleyici gerekliliklere, endüstri standartlarına ve iç politikalara uygunluğun sağlanması.

Son yıllarda verimli, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu uygulama geliştirme ve izleme çözümlerine yönelik artan ihtiyacı karşılamak üzere AppMaster gibi gelişmiş platformlar ortaya çıktı. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code bir araç sunarak, işletmelerin teknik borcu hafifletirken ve operasyonel maliyetleri düşürürken geliştirme sürecini hızlandırmasına olanak tanır.

AppMaster görsel olarak tasarlanmış veri modellerini, iş süreçlerini, REST API endpoints ve Web BP'lerini içeren kapsamlı özellikler paketi, kullanıcılara tam işlevsel, etkileşimli uygulamaları kolaylıkla oluşturma olanağı sağlar. Platformun mobil uygulama geliştirmeye yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, kullanıcıların uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermelerine gerek kalmadan uygulamalarını güncellemelerine olanak tanıyarak süreci daha da kolaylaştırıyor.

Oturum analizi bağlamında, AppMaster gelişmiş izleme ve analiz yetenekleri, kullanıcılara uygulamalarını sürekli olarak optimize etmek ve rekabet avantajını korumak için ihtiyaç duydukları araçları ve öngörüleri sağlar. İşletmeler, AppMaster no-code platformunun gücünden yararlanarak dijital dönüşümlerini hızlandırabilir ve uygulama performansında, kullanıcı deneyiminde ve genel memnuniyette önemli iyileştirmeler elde edebilir.