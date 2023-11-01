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GitLab

Kas 01, 2023

GitLab, yazılım uygulamalarının oluşturulması, yönetilmesi ve dağıtılmasıyla ilgilenen ekipler için kapsamlı bir yazılım geliştirme ve işbirliği platformu sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tamamı için tek bir uygulama olan GitLab, fikirden üretime geçme sürecini daha hızlı ve daha verimli bir şekilde kolaylaştırır. Yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve kolayca özelleştirilebilir bir platform sunan GitLab, projeleri, depoları, Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimatı (CI/CD), güvenlik ve uyumluluk, izleme ve daha fazlasını yönetmek için merkezi bir merkez sunar.

Son araştırmalara göre GitLab'ın 30 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var ve dünya çapında 100.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılıyor, bu da onu her boyuttaki ekiplerin tercih ettiği araç haline getiriyor. Çok çeşitli programlama dillerini ve çerçevelerini destekler, böylece çok çeşitli yazılım geliştirme ihtiyaçlarını karşılar.

İşbirliği araçları bağlamında GitLab, onu yazılım geliştirme ekipleri için en uygun seçim haline getiren bazı farklı özelliklere sahiptir:

  • Sürüm kontrolü: GitLab, Git tabanlı sürüm kontrolü sunarak geliştiricilerin kod depolarını verimli bir şekilde oluşturmasına, izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Kullanıcılar, birleştirme istekleri oluşturup inceleyerek, değişiklikleri yan yana karşılaştırarak, güncellemeleri takip ederek ve daha fazlasını yaparak kod iyileştirmeleri üzerinde işbirliği yapabilir.
  • Sorun izleme: GitLab, ekiplerin gereksinimlerine ve son teslim tarihlerine göre görevler oluşturmasına, yönetmesine ve önceliklendirmesine olanak tanıyan güçlü bir sorun izleme sistemine sahiptir. Kullanıcılar ayrıca hataları, özellik isteklerini ve geliştirmeyle ilgili diğer sorunları zahmetsizce yönetebilir.
  • Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (CI/CD): Sürekli entegrasyon için yerleşik destek ile GitLab, geliştirme ekiplerinin kod oluşturma, test etme ve dağıtma işlemlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. Bu özellik işbirliğini destekler, kod kalitesini artırır, sürüm yönetimini geliştirir ve yazılım dağıtımını hızlandırır.
  • Kod incelemesi: GitLab, kod inceleme sürecini basitleştirerek işbirliğini teşvik eder. Geliştiriciler, onay için ilgili ekip üyelerine otomatik olarak atanabilecek birleştirme istekleri oluşturabilir. Gözden geçirenler gerçek zamanlı olarak yorum bırakabilir ve geri bildirimde bulunabilir; bu da sürecin genel verimliliğine katkıda bulunur.
  • Proje ve ekip yönetimi: GitLab, kullanıcıları farklı rollere ve çalışma gruplarına ekleme, kaldırma ve atama, izinleri yönetme ve kilometre taşları ile son tarihlerdeki ilerlemeyi izlemeye yönelik araçlarla proje ve ekip yönetimini basitleştirir.
  • Güvenlik ve Uyumluluk: GitLab, yerleşik Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST), Dinamik Uygulama Güvenliği Testi (DAST), konteyner taraması, bağımlılık taraması ve lisans uyumluluğu araçlarıyla güvenli kod geliştirmeyi sağlar. Platform aynı zamanda endüstri standartlarına uygunluğu sağlamak için denetim günlükleri ve çeşitli güvenlik tarama araçlarıyla entegrasyonlar da sunuyor.
  • İzleme ve Analitik: GitLab, sezgisel bir kontrol paneli, günlük toplama, ölçümler ve proje performansını analiz etmeye yönelik diğer araçlarla geliştirme hattının gerçek zamanlı izlenmesini sunar. Geliştirici üretkenliği, özelleştirilebilir analizler aracılığıyla ölçülebilir ve böylece genel ekip verimliliği ve işbirliği artırılabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster senaryosunda GitLab, uygulama kaynak kodunu ve ilgili yapıtları yönetmek için sağlam ve güvenilir bir araç olarak hizmet verebilir. AppMaster Go (golang), Vue3 çerçevesi (JS/TS), Kotlin ve Swift dahil olmak üzere birden fazla programlama dilindeki uygulamalar için kaynak kodu oluşturur. GitLab yalnızca bu kaynak kodunun verimli bir şekilde depolanmasını ve düzenlenmesini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sektördeki en iyi uygulamalara bağlı kalarak işbirliğine dayalı geliştirmeye de yardımcı olur.

Ekipler, GitLab'ı AppMaster ekosistemine entegre ederek kesintisiz işbirliği iş akışlarından yararlanabilir ve arka uç, web tabanlı ve mobil uygulamaların buluta veya mevcut şirket içi çözümlere dağıtımını otomatikleştirebilir. Ek olarak, sunucu endpoints için otomatik olarak havalı belgeler oluşturma gibi belirli işlevler, API belgelerini ve sürüm oluşturmayı kapsamlı bir şekilde yönetmek için GitLab ile birlikte kullanılabilir.

Özetle GitLab, özellikle AppMaster platformuyla çalışan profesyoneller için işbirliği araçları ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü alanında paha biçilmez bir kaynaktır. GitLab ve AppMaster birlikte, yazılım geliştirme projelerinin verimliliğini, ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini büyük ölçüde artırırken, geliştirme ekipleri için kusursuz bir işbirliği ortamı sağlayabilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Bilgi Bankası Bit kovası Dosya Paylaşımı Ekran Paylaşımı Geri Bildirim Mekanizması Ortak Düzenleme Proje Kurulu Web seminerleri Çekme İsteği İşbirliği Analizi İşbirliği Metrikleri İşbirliği Platformu İşbirliği Yönergeleri İşbirliği Çalışma Alanları İşbirliğine Dayalı Beyaz Tahta İşbirliğine İlişkin En İyi Uygulamalar

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