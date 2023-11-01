GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет комплексную платформу для разработки программного обеспечения и совместной работы для команд, занимающихся созданием, управлением и развертыванием программных приложений. Будучи единым приложением для всего жизненного цикла разработки программного обеспечения, GitLab оптимизирует процесс перехода от идеи к производству быстрее и эффективнее. Предлагая легко масштабируемую и легко настраиваемую платформу, GitLab представляет собой центральный центр для управления проектами, репозиториями, непрерывной интеграцией и непрерывной доставкой (CI/CD), безопасностью и соответствием требованиям, мониторингом и многим другим.

Согласно недавнему исследованию, GitLab имеет более 30 миллионов зарегистрированных пользователей и используется более чем 100 000 организациями по всему миру, что делает его предпочтительным инструментом для команд любого размера. Он поддерживает широкий спектр языков программирования и сред, тем самым удовлетворяя широкий спектр потребностей в разработке программного обеспечения.

Что касается инструментов для совместной работы, GitLab обладает некоторыми отличительными особенностями, которые делают его оптимальным выбором для команд разработчиков программного обеспечения:

Контроль версий: GitLab предлагает контроль версий на основе Git, что позволяет разработчикам эффективно создавать, отслеживать и управлять репозиториями кода. Пользователи могут совместно работать над улучшением кода, создавая и просматривая запросы на слияние, сравнивая изменения, отслеживая обновления и т. д.

GitLab предлагает контроль версий на основе Git, что позволяет разработчикам эффективно создавать, отслеживать и управлять репозиториями кода. Пользователи могут совместно работать над улучшением кода, создавая и просматривая запросы на слияние, сравнивая изменения, отслеживая обновления и т. д. Отслеживание проблем: GitLab имеет мощную систему отслеживания проблем, которая позволяет командам создавать задачи, управлять ими и расставлять приоритеты в зависимости от их требований и сроков. Пользователи также могут легко управлять ошибками, запросами функций и другими проблемами, связанными с разработкой.

GitLab имеет мощную систему отслеживания проблем, которая позволяет командам создавать задачи, управлять ими и расставлять приоритеты в зависимости от их требований и сроков. Пользователи также могут легко управлять ошибками, запросами функций и другими проблемами, связанными с разработкой. Непрерывная интеграция/непрерывное развертывание (CI/CD). Благодаря встроенной поддержке непрерывной интеграции GitLab позволяет командам разработчиков автоматизировать сборку, тестирование и развертывание кода. Эта функция способствует совместной работе, улучшает качество кода, улучшает управление выпусками и ускоряет доставку программного обеспечения.

Благодаря встроенной поддержке непрерывной интеграции GitLab позволяет командам разработчиков автоматизировать сборку, тестирование и развертывание кода. Эта функция способствует совместной работе, улучшает качество кода, улучшает управление выпусками и ускоряет доставку программного обеспечения. Проверка кода: GitLab поощряет сотрудничество, упрощая процесс проверки кода. Разработчики могут создавать запросы на слияние, которые можно автоматически назначать соответствующим членам команды для утверждения. Рецензенты могут оставлять комментарии и оставлять отзывы в режиме реального времени, что повышает общую эффективность процесса.

GitLab поощряет сотрудничество, упрощая процесс проверки кода. Разработчики могут создавать запросы на слияние, которые можно автоматически назначать соответствующим членам команды для утверждения. Рецензенты могут оставлять комментарии и оставлять отзывы в режиме реального времени, что повышает общую эффективность процесса. Управление проектами и командами: GitLab упрощает управление проектами и командами с помощью инструментов для добавления, удаления и назначения пользователей различным ролям и рабочим группам, управления разрешениями и отслеживания прогресса по контрольным точкам и срокам выполнения.

GitLab упрощает управление проектами и командами с помощью инструментов для добавления, удаления и назначения пользователей различным ролям и рабочим группам, управления разрешениями и отслеживания прогресса по контрольным точкам и срокам выполнения. Безопасность и соответствие требованиям: GitLab обеспечивает безопасную разработку кода с помощью встроенных инструментов статического тестирования безопасности приложений (SAST), динамического тестирования безопасности приложений (DAST), сканирования контейнеров, сканирования зависимостей и обеспечения соответствия лицензий. Платформа также предлагает журналы аудита и интеграцию с различными инструментами сканирования безопасности для обеспечения соответствия отраслевым стандартам.

GitLab обеспечивает безопасную разработку кода с помощью встроенных инструментов статического тестирования безопасности приложений (SAST), динамического тестирования безопасности приложений (DAST), сканирования контейнеров, сканирования зависимостей и обеспечения соответствия лицензий. Платформа также предлагает журналы аудита и интеграцию с различными инструментами сканирования безопасности для обеспечения соответствия отраслевым стандартам. Мониторинг и аналитика: GitLab предлагает мониторинг процесса разработки в режиме реального времени с помощью интуитивно понятной информационной панели, агрегирования журналов, показателей и других инструментов для анализа эффективности проекта. Производительность разработчиков можно измерить с помощью настраиваемой аналитики, что повышает общую эффективность команды и сотрудничество.

В сценарии AppMaster, мощной платформы no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, GitLab может служить надежным и надежным инструментом для управления исходным кодом приложения и связанными с ним артефактами. AppMaster генерирует исходный код для приложений на нескольких языках программирования, включая Go (golang), платформу Vue3 (JS/TS), Kotlin и Swift. GitLab может не только способствовать эффективному хранению и организации исходного кода, но также способствовать совместной разработке, придерживаясь лучших отраслевых практик.

Интегрировав GitLab в экосистему AppMaster, команды могут получить выгоду от бесперебойных рабочих процессов совместной работы и автоматизировать развертывание серверных, веб- и мобильных приложений в облаке или доступных локальных решениях. Кроме того, определенные функции, такие как автоматическое создание документации Swagger для endpoints сервера, можно использовать в сочетании с GitLab для комплексного управления документацией API и управлением версиями.

Подводя итог, можно сказать, что GitLab — бесценный ресурс в области инструментов совместной работы и жизненного цикла разработки программного обеспечения, особенно для профессионалов, работающих с платформой AppMaster. Вместе GitLab и AppMaster могут значительно повысить эффективность, масштабируемость и безопасность проектов разработки программного обеспечения, обеспечивая при этом беспрепятственную среду для совместной работы групп разработчиков.