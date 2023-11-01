GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps على الويب توفر منصة شاملة لتطوير البرامج والتعاون للفرق المشاركة في إنشاء تطبيقات البرامج وإدارتها ونشرها. باعتباره تطبيقًا واحدًا لدورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، يعمل GitLab على تبسيط عملية الانتقال من الفكرة إلى الإنتاج بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يقدم GitLab منصة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وقابلة للتخصيص بسهولة، ويوفر مركزًا مركزيًا لإدارة المشاريع والمستودعات والتكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) والأمن والامتثال والمراقبة والمزيد.

وفقًا لأبحاث حديثة، لدى GitLab أكثر من 30 مليون مستخدم مسجل ويتم استخدامه من قبل أكثر من 100000 مؤسسة حول العالم، مما يجعله الأداة المفضلة المفضلة للفرق من جميع الأحجام. وهو يدعم مجموعة واسعة من لغات وأطر البرمجة، وبالتالي يلبي مجموعة واسعة من احتياجات تطوير البرمجيات.

في سياق أدوات التعاون، يتمتع GitLab ببعض الميزات المميزة التي تجعله الخيار الأمثل لفرق تطوير البرمجيات:

التحكم في الإصدار: يوفر GitLab التحكم في الإصدار المستند إلى Git، مما يمكّن المطورين من إنشاء مستودعات التعليمات البرمجية وتتبعها وإدارتها بكفاءة. يمكن للمستخدمين التعاون في تحسينات التعليمات البرمجية من خلال إنشاء طلبات الدمج ومراجعتها، ومقارنة التغييرات جنبًا إلى جنب، وتتبع التحديثات، والمزيد.

يوفر GitLab التحكم في الإصدار المستند إلى Git، مما يمكّن المطورين من إنشاء مستودعات التعليمات البرمجية وتتبعها وإدارتها بكفاءة. يمكن للمستخدمين التعاون في تحسينات التعليمات البرمجية من خلال إنشاء طلبات الدمج ومراجعتها، ومقارنة التغييرات جنبًا إلى جنب، وتتبع التحديثات، والمزيد. تتبع المشكلات: يتميز GitLab بنظام قوي لتتبع المشكلات يمكّن الفرق من إنشاء المهام وإدارتها وتحديد أولوياتها بناءً على متطلباتهم والمواعيد النهائية. يمكن للمستخدمين أيضًا إدارة الأخطاء وطلبات الميزات والمشكلات الأخرى المتعلقة بالتطوير دون عناء.

يتميز GitLab بنظام قوي لتتبع المشكلات يمكّن الفرق من إنشاء المهام وإدارتها وتحديد أولوياتها بناءً على متطلباتهم والمواعيد النهائية. يمكن للمستخدمين أيضًا إدارة الأخطاء وطلبات الميزات والمشكلات الأخرى المتعلقة بالتطوير دون عناء. التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD): مع الدعم المدمج للتكامل المستمر، يسمح GitLab لفرق التطوير بأتمتة إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها. تعمل هذه الميزة على تعزيز التعاون وتحسين جودة التعليمات البرمجية وتحسين إدارة الإصدارات وتسريع تسليم البرامج.

مع الدعم المدمج للتكامل المستمر، يسمح GitLab لفرق التطوير بأتمتة إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها. تعمل هذه الميزة على تعزيز التعاون وتحسين جودة التعليمات البرمجية وتحسين إدارة الإصدارات وتسريع تسليم البرامج. مراجعة الكود: يشجع GitLab التعاون من خلال تبسيط عملية مراجعة الكود. يمكن للمطورين إنشاء طلبات دمج، والتي يمكن تعيينها تلقائيًا لأعضاء الفريق المعنيين للموافقة عليها. يمكن للمراجعين ترك تعليقاتهم وتقديم تعليقاتهم في الوقت الفعلي، مما يزيد من كفاءة العملية بشكل عام.

يشجع GitLab التعاون من خلال تبسيط عملية مراجعة الكود. يمكن للمطورين إنشاء طلبات دمج، والتي يمكن تعيينها تلقائيًا لأعضاء الفريق المعنيين للموافقة عليها. يمكن للمراجعين ترك تعليقاتهم وتقديم تعليقاتهم في الوقت الفعلي، مما يزيد من كفاءة العملية بشكل عام. إدارة المشروع والفريق: يعمل GitLab على تبسيط إدارة المشروع والفريق باستخدام أدوات لإضافة المستخدمين وإزالتهم وتعيينهم لأدوار ومجموعات عمل مختلفة، وإدارة الأذونات، وتتبع التقدم في المعالم الرئيسية وتواريخ الاستحقاق.

GitLab على تبسيط إدارة المشروع والفريق باستخدام أدوات لإضافة المستخدمين وإزالتهم وتعيينهم لأدوار ومجموعات عمل مختلفة، وإدارة الأذونات، وتتبع التقدم في المعالم الرئيسية وتواريخ الاستحقاق. الأمان والامتثال: يضمن GitLab تطويرًا آمنًا للتعليمات البرمجية من خلال اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) المدمج، واختبار أمان التطبيقات الديناميكي (DAST)، وفحص الحاويات، وفحص التبعية، وأدوات الامتثال للترخيص. توفر المنصة أيضًا سجلات التدقيق وعمليات التكامل مع أدوات الفحص الأمني ​​المختلفة لضمان الامتثال لمعايير الصناعة.

يضمن GitLab تطويرًا آمنًا للتعليمات البرمجية من خلال اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) المدمج، واختبار أمان التطبيقات الديناميكي (DAST)، وفحص الحاويات، وفحص التبعية، وأدوات الامتثال للترخيص. توفر المنصة أيضًا سجلات التدقيق وعمليات التكامل مع أدوات الفحص الأمني ​​المختلفة لضمان الامتثال لمعايير الصناعة. المراقبة والتحليلات: يوفر GitLab مراقبة في الوقت الفعلي لمسار التطوير باستخدام لوحة معلومات سهلة الاستخدام وتجميع السجلات والمقاييس وأدوات أخرى لتحليل أداء المشروع. يمكن قياس إنتاجية المطورين من خلال التحليلات القابلة للتخصيص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الفريق والتعاون بشكل عام.

في سيناريو AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، يمكن أن يكون GitLab بمثابة أداة قوية وموثوقة لإدارة التعليمات البرمجية المصدرية للتطبيق والعناصر ذات الصلة. يقوم AppMaster بإنشاء كود مصدر للتطبيقات بلغات برمجة متعددة، بما في ذلك Go (golang) وVue3 Framework (JS/TS) وKotlin وSwift. لا يستطيع GitLab تسهيل التخزين والتنظيم الفعالين لكود المصدر هذا فحسب، بل يساعد أيضًا في التطوير التعاوني مع الالتزام بأفضل ممارسات الصناعة.

من خلال دمج GitLab في النظام البيئي AppMaster ، يمكن للفرق الاستفادة من سير عمل التعاون السلس وأتمتة نشر تطبيقات الواجهة الخلفية والتطبيقات المستندة إلى الويب وتطبيقات الهاتف المحمول على السحابة أو الحلول المحلية المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام وظائف محددة، مثل الإنشاء التلقائي لوثائق التباهي endpoints الخادم، جنبًا إلى جنب مع GitLab لإدارة وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) وإصدار الإصدارات بشكل شامل.

باختصار، يعد GitLab موردًا لا يقدر بثمن في مجال أدوات التعاون ودورة حياة تطوير البرامج، خاصة للمحترفين الذين يعملون مع منصة AppMaster. معًا، يمكن لـ GitLab و AppMaster تعزيز كفاءة مشاريع تطوير البرمجيات وقابلية التوسع والأمان بشكل كبير مع ضمان بيئة تعاونية سلسة لفرق التطوير.