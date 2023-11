GitLab to internetowe narzędzie cyklu życia DevOps, które zapewnia kompleksową platformę do tworzenia oprogramowania i współpracy dla zespołów zaangażowanych w tworzenie, zarządzanie i wdrażanie aplikacji. Jako pojedyncza aplikacja dla całego cyklu życia oprogramowania, GitLab usprawnia proces przejścia od pomysłu do produkcji szybciej i wydajniej. Oferując wysoce skalowalną i łatwo konfigurowalną platformę, GitLab oferuje centralne centrum do zarządzania projektami, repozytoriami, ciągłą integracją i ciągłym dostarczaniem (CI/CD), bezpieczeństwem i zgodnością, monitorowaniem i nie tylko.

Według ostatnich badań GitLab ma ponad 30 milionów zarejestrowanych użytkowników i jest używany przez ponad 100 000 organizacji na całym świecie, co czyni go preferowanym narzędziem wybieranym przez zespoły każdej wielkości. Obsługuje szeroką gamę języków i frameworków programowania, zaspokajając w ten sposób szeroki zakres potrzeb związanych z tworzeniem oprogramowania.

W kontekście narzędzi do współpracy GitLab ma kilka wyraźnych cech, które czynią go optymalnym wyborem dla zespołów programistycznych:

Kontrola wersji: GitLab oferuje kontrolę wersji opartą na Git, umożliwiając programistom efektywne tworzenie, śledzenie i zarządzanie repozytoriami kodu. Użytkownicy mogą współpracować nad ulepszeniami kodu, tworząc i przeglądając żądania scalania, porównując zmiany obok siebie, śledząc aktualizacje i nie tylko.

Śledzenie problemów: GitLab oferuje potężny system śledzenia problemów, który umożliwia zespołom tworzenie, zarządzanie i ustalanie priorytetów zadań w oparciu o ich wymagania i terminy. Użytkownicy mogą także bez wysiłku zarządzać błędami, żądaniami funkcji i innymi problemami związanymi z rozwojem.

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie (CI/CD): Dzięki wbudowanej obsłudze ciągłej integracji GitLab umożliwia zespołom programistycznym automatyzację budowania, testowania i wdrażania kodu. Ta funkcja promuje współpracę, poprawia jakość kodu, usprawnia zarządzanie wersjami i przyspiesza dostarczanie oprogramowania.

Przegląd kodu: GitLab zachęca do współpracy, upraszczając proces przeglądu kodu. Programiści mogą tworzyć prośby o połączenie, które można automatycznie przypisywać do odpowiednich członków zespołu w celu zatwierdzenia. Recenzenci mogą zostawiać komentarze i przekazywać opinie w czasie rzeczywistym, co zwiększa ogólną efektywność procesu.

Zarządzanie projektami i zespołami: GitLab upraszcza zarządzanie projektami i zespołami dzięki narzędziom do dodawania, usuwania i przypisywania użytkowników do różnych ról i grup roboczych, zarządzania uprawnieniami oraz śledzenia postępów w zakresie kamieni milowych i terminów.

Bezpieczeństwo i zgodność: GitLab zapewnia bezpieczne tworzenie kodu dzięki wbudowanym narzędziom do statycznego testowania bezpieczeństwa aplikacji (SAST), dynamicznego testowania bezpieczeństwa aplikacji (DAST), skanowania kontenerów, skanowania zależności i narzędzi do sprawdzania zgodności licencji. Platforma oferuje również dzienniki audytu i integracje z różnymi narzędziami do skanowania bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność ze standardami branżowymi.

Monitorowanie i analityka: GitLab oferuje monitorowanie potoku rozwoju w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego, agregacji logów, metryk i innych narzędzi do analizy wydajności projektu. Produktywność programistów można mierzyć za pomocą dostosowywalnych analiz, poprawiając ogólną wydajność zespołu i współpracę.

W scenariuszu AppMaster, potężnej platformy no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, GitLab może służyć jako solidne i niezawodne narzędzie do zarządzania kodem źródłowym aplikacji i powiązanymi artefaktami. AppMaster generuje kod źródłowy aplikacji w wielu językach programowania, w tym Go (golang), framework Vue3 (JS/TS), Kotlin i Swift. GitLab może nie tylko ułatwić efektywne przechowywanie i organizację tego kodu źródłowego, ale także pomóc we wspólnym rozwoju, przestrzegając najlepszych praktyk branżowych.

Integrując GitLab z ekosystemem AppMaster, zespoły mogą korzystać z płynnej współpracy i automatyzować wdrażanie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych w chmurze lub dostępnych rozwiązaniach lokalnych. Dodatkowo, określone funkcjonalności, takie jak automatyczne generowanie dokumentacji Swagger dla endpoints serwera, mogą być używane w połączeniu z GitLabem do kompleksowego zarządzania dokumentacją API i wersjonowaniem.

Podsumowując, GitLab jest nieocenionym zasobem w dziedzinie narzędzi do współpracy i cyklu życia oprogramowania, szczególnie dla profesjonalistów pracujących z platformą AppMaster. Razem GitLab i AppMaster mogą znacznie zwiększyć wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo projektów tworzenia oprogramowania, zapewniając jednocześnie płynne środowisko współpracy dla zespołów programistycznych.