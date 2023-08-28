Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA), kullanıcıların iki veya daha fazla farklı faktör kullanarak kendilerini doğrulamasını gerektiren ve dijital sistemlere ve uygulamalara erişim için ek bir güvenlik katmanı görevi gören bir güvenlik mekanizmasıdır. Bu faktörler genellikle üç ana kategoriye ayrılır: kullanıcının bildiği bir şey, örneğin şifre veya gizli soru; kullanıcının sahip olduğu, fiziksel bir belirteç veya zamana duyarlı kodlar üreten bir mobil uygulama gibi bir şey; ve kullanıcının parmak izleri, yüz tanıma veya retina taramaları gibi biyometrik verileri ifade eden bir şey.

AppMaster gibi no-code platformlar bağlamında MFA, hem kullanıcı hesaplarının hem de platformda oluşturulan uygulamaların güvenliğinin artırılmasında çok önemli bir rol oynar. Dünya çapında artan sayıda siber saldırı ve veri ihlali göz önüne alındığında, MFA'nın uygulanması hassas verileri ve uygulamaları yetkisiz erişime karşı korur. 2020 Verizon Veri İhlali Araştırma Raporu'nun (DBIR) 2020 raporuna göre, ihlallerin en az %80'inin güvenliği ihlal edilmiş kimlik bilgilerinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. MFA'nın uygulanması, yalnızca parolalar gibi geleneksel tek faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerine güvenmenin getirdiği riskleri önemli ölçüde azaltır.

no-code bir platform olan AppMaster, kullanıcıların çok az veya hiç kodlama bilgisi gerektirmeden uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Platform, kullanıcılarını ve uygulamalarını korumak için en son güvenlik uygulamaları konusunda güncel kalmasını sağlar. MFA işlevselliğinin entegre edilmesi, AppMaster müşterilerinin dahili sistemlerini güvence altına almaları açısından faydalıdır ve aynı zamanda platform kullanılarak oluşturulan uygulamalar için önemli bir özellik olarak hizmet eder.

AppMaster platform tarafından oluşturulan uygulamalara MFA'yı dahil etmek için çeşitli seçenekler sunar. Kullanıcılar, SMS veya e-posta yoluyla tek kullanımlık şifre (OTP) oluşturma, sanal belirteçler, donanım tabanlı cihazlar ve hatta parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik tabanlı yöntemler gibi farklı algoritmalar arasından, güvenlik düzeyine bağlı olarak seçim yapabilir. uygulamalar.

MFA'nın AppMaster tarafından geliştirilen uygulamalara uygulanması çeşitli avantajlar sunar:

Gelişmiş güvenlik: MFA, siber suçlulara karşı ek bir koruma katmanı sağlayarak, kimlik doğrulama faktörlerinden biri tehlikeye girse bile yetkisiz erişimin engellenmesini sağlar. Mevzuata daha iyi uyumluluk: MFA'nın kullanılması, işletmelerin kişisel ve hassas verilerin korunmasına yönelik katı gereklilikler getiren GDPR, HIPAA ve SOX gibi veri koruma düzenlemelerine uymasına yardımcı olur. Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi: MFA'nın dahil edilmesiyle kullanıcılar, uygulamalarının ve verilerinin korunduğundan emin olabilir, bu da güvenlik olaylarından kurtulmak için harcanan stresi ve zamanı azaltır.

MFA'yı dahil etmek birçok fayda sağlarken güvenlik ve kullanılabilirliği dengelemek önemlidir. MFA uygulamasının kullanıcı deneyimini engellememesini sağlamak, kullanıcı memnuniyetini korumak açısından çok önemlidir. Örneğin AppMaster, kullanıcı davranışındaki veya cihaz konumundaki anormallikleri tespit ederek uyarlanabilir kimlik doğrulamayı kullanabilir. Sonuç olarak platform, kullanıcılardan yalnızca gerektiğinde ek doğrulama talebinde bulunabiliyor ve bu da kullanıcı deneyimindeki aksaklıkları en aza indiriyor.

Sonuç olarak, Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA), modern güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır ve AppMaster gibi no-code platformlar, güvenlik ve kullanılabilirlik arasındaki dengeyi korurken uygulamaya öncelik vermelidir. AppMaster, MFA'yı platforma entegre ederek yalnızca hesapları ve onun üzerinde oluşturulan uygulamaları korumakla kalmaz, aynı zamanda müşterilere uygulamalarına güçlü güvenlik ekleme yeteneği sunarak onların düzenlemelere uymalarına ve son kullanıcıları için genel kullanıcı deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olur.