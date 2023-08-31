API Proxy'si, bir uygulama programlama arayüzü (API) ile onu tüketen uygulamalar arasında bir ara katmandır ve API sağlayıcısı ile API tüketicisi arasındaki veri akışının kontrolünü ve yönetimini sağlar. API Proxy'nin birincil rolü, arka uç hizmetleri için bir cephe görevi görerek uygulama ekosisteminin güvenliğini, performansını ve sürdürülebilirliğini artırmaktır. Tüm müşteri iletişimi için tek giriş noktası görevi görür ve arka uç API'lerine erişimin yönetilmesine, izlenmesine ve güvenli hale getirilmesine yardımcı olur. Birden fazla API ile etkileşime giren uygulamaların tasarlandığı ve dağıtıldığı AppMaster bağlamında, API Proxy'si hem web hem de mobil uygulamalardan API çağrılarını verimli bir şekilde yönetmek için temel bir güvenlik ve yönetim aracı haline gelir.

API Proxy'leri bir uygulama ekosisteminde birden fazla rol üstlenebilir ancak temel sorumlulukları şunları içerir:

1. Güvenlik ve Yetkilendirme: Arka uç API'lerini yetkisiz erişime karşı korumak, API proxy'sinin birincil rollerinden biridir. Proxy, erişim belirteçlerini, API anahtarlarını veya diğer istemci kimlik bilgilerini doğrulayarak yalnızca kimliği doğrulanmış ve yetkili uygulamaların API'lere erişebilmesini sağlar. Bu, birden fazla istemcinin arka uç hizmetlerine bağlandığı ve farklı düzeylerde erişim izinleri gerektirdiği AppMaster tarafından oluşturulan bir uygulamada özellikle önemlidir. API Proxy'si bu erişim kontrollerinin yönetilmesine yardımcı olarak güvenlik açıklarını büyük oranda azaltır.

2. Hız Sınırlama ve Azaltma: API Proxy'leri, hız sınırlama veya azaltma gibi trafik kontrol mekanizmalarını uygulayacak şekilde yapılandırılabilir. Proxy, bir uygulamanın belirli bir zaman aralığında yapabileceği API isteklerinin sayısını sınırlayarak, arka uç hizmetlerinin olası Hizmet Reddi (DoS) saldırılarından korunmasına yardımcı olur ve kaynak kullanımını optimum seviyelerde tutar. Hız sınırlaması, yüksek istek hacimlerinin sunucu kesintilerine, yavaş uygulama performansına veya bant genişliğinin ve kaynak sınırlarının tükenmesine yol açabileceği, yüksek yüklü ortamlarda veya çok istemcili uygulama ekosistemlerinde kritik öneme sahiptir.

3. Önbelleğe Alma ve Performans: Önbelleğe alma, API Proxy'nin uygulama ekosisteminin performansını artırmak için sağladığı bir diğer kritik işlevdir. API yanıtlarını önbelleğe alarak proxy, tekrarlanan istekleri doğrudan önbellekten sunarak arka uç hizmetleri üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltabilir. Bu, daha hızlı yanıt süreleri, arka uç sunucular için daha az işlem yükü ve sonuçta daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Önbelleğe alma mekanizması, talep edilen verinin türü, taleplerin sıklığı ve verinin zaman hassasiyeti gibi çeşitli parametrelere göre yapılandırılabilir.

4. Günlüğe Kaydetme ve İzleme: API Proxy'leri, API kullanımını ve performans ölçümlerini günlüğe kaydetmek ve izlemek için merkezi bir nokta olarak kullanılabilir. Proxy, birden çok istemciden gelen verileri toplayarak API tüketim kalıpları, gecikme seviyeleri, hata oranları ve geliştiricilerin uygulamalarındaki sorunları veya potansiyel darboğazları tespit etmelerine yardımcı olan diğer önemli ölçümler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca bu ölçümler, bir uygulamanın performansını ve güvenilirliğini sürekli olarak iyileştirmek ve API altyapısını uygulamanın ihtiyaçlarına göre ölçeklendirecek şekilde ayarlamak için kullanılabilir.

5. API Dönüşümü ve Aracılığı: Bir API Proxy'si aynı zamanda protokol çevirisi, istek/yanıt eşleme ve mesaj formatı dönüştürme gibi veri dönüşümlerini de gerçekleştirebilir. Örneğin, bir API Proxy'si, XML tabanlı bir API'yi JSON tabanlı bir API'ye dönüştürebilir ve modern web ve mobil uygulamalarla sorunsuz entegrasyona olanak tanır. Bu, özellikle eski sistemlerin daha yeni, teknolojik açıdan daha gelişmiş bileşenlerle aynı uygulama ekosisteminde bir arada bulunmasının gerektiği senaryolarda kullanışlıdır. AppMaster bağlamında bir API Proxy'si, farklı çerçeveler ve diller kullanılarak oluşturulan uygulamaların, API'nin temel teknolojisine veya veri temsiline bakılmaksızın birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayabilir.

Özetlemek gerekirse, API Proxy'si modern uygulama ekosistemlerinin önemli bir öğesidir ve birden fazla istemciden arka uç API'lerine güvenli, verimli ve yönetilebilir erişim sağlar. API Proxy'si, tüm API çağrıları için tek bir giriş noktası sağlayarak güvenliğin artırılmasına yardımcı olur, trafik kontrol mekanizmalarını etkinleştirir, performansı optimize eder ve API kullanımının günlüğe kaydedilmesine ve izlenmesine yardımcı olur. İşletmelerin hızlı bir şekilde web, arka uç ve mobil uygulamalar geliştirebildiği AppMaster no-code platformu bağlamında, API proxy'si, çok katmanlı uygulama yığını genelinde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve performans optimizasyonunun sağlanmasında önemli bir bileşen haline gelir.