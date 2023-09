Een API Proxy is een tussenlaag tussen een application programming interface (API) en de applicaties die deze gebruiken, waardoor de controle en het beheer van de gegevensstroom tussen de API-provider en de API-consument mogelijk wordt. De primaire rol van de API Proxy is om te fungeren als façade voor de backend-services, waardoor de beveiliging, prestaties en onderhoudbaarheid van het applicatie-ecosysteem worden verbeterd. Het fungeert als het enige toegangspunt voor alle klantcommunicatie en helpt bij het beheren, bewaken en beveiligen van de toegang tot backend-API's. In de context van AppMaster, waar applicaties die communiceren met meerdere API's worden ontworpen en geïmplementeerd, wordt een API Proxy een essentiële beveiligings- en beheertool voor het efficiënt beheren van API-oproepen vanuit zowel web- als mobiele applicaties.

API-proxy's kunnen meerdere rollen vervullen in een applicatie-ecosysteem, maar hun kernverantwoordelijkheden omvatten:

1. Beveiliging en autorisatie: het beschermen van backend-API's tegen ongeautoriseerde toegang is een van de belangrijkste rollen van een API-proxy. Door toegangstokens, API-sleutels of andere clientreferenties te valideren, zorgt de proxy ervoor dat alleen geverifieerde en geautoriseerde applicaties toegang hebben tot de API's. Dit is vooral belangrijk in een door AppMaster gegenereerde applicatie, waarbij meerdere clients verbinding maken met backend-services en verschillende niveaus van toegangsrechten vereisen. De API Proxy kan helpen bij het beheren van deze toegangscontroles, waardoor de beveiligingskwetsbaarheden aanzienlijk worden verminderd.

2. Snelheidsbeperking en -beperking: API-proxy's kunnen worden geconfigureerd om mechanismen voor verkeerscontrole af te dwingen, zoals snelheidsbeperking of -beperking. Door het aantal API-verzoeken dat een applicatie binnen een bepaald tijdsbestek kan doen te beperken, helpt de proxy de backend-services te beschermen tegen mogelijke Denial-of-Service (DoS)-aanvallen en wordt het gebruik van bronnen op een optimaal niveau gehouden. Snelheidsbeperking is van cruciaal belang in omgevingen met hoge belasting of ecosystemen met meerdere clients, waar hoge verzoekvolumes kunnen leiden tot serverstoringen, trage applicatieprestaties of uitgeputte bandbreedte en resourcelimieten.

3. Caching en prestaties: Caching is een andere cruciale functie die een API Proxy biedt om de prestaties van het applicatie-ecosysteem te verbeteren. Door API-reacties in de cache op te slaan, kan de proxy de belasting van de backend-services aanzienlijk verminderen door herhaalde verzoeken rechtstreeks vanuit de cache te verwerken. Dit resulteert in snellere responstijden, minder verwerkingsoverhead voor backend-servers en uiteindelijk een betere gebruikerservaring. Het cachingmechanisme kan worden geconfigureerd op basis van verschillende parameters, zoals het type gegevens dat wordt opgevraagd, de frequentie van de verzoeken en de tijdgevoeligheid van de gegevens.

4. Logging en monitoring: API-proxy's kunnen worden gebruikt als centraal punt voor het loggen en monitoren van API-gebruik en prestatiestatistieken. Door gegevens van meerdere clients samen te voegen, kan de proxy waardevolle inzichten bieden in API-consumptiepatronen, latentieniveaus, foutpercentages en andere essentiële statistieken die ontwikkelaars helpen problemen of potentiële knelpunten in hun applicaties te identificeren. Bovendien kunnen deze statistieken worden gebruikt om de prestaties en betrouwbaarheid van een applicatie voortdurend te verbeteren, en om de API-infrastructuur aan te passen aan de behoeften van de applicatie.

5. API-transformatie en bemiddeling: Een API-proxy kan ook gegevenstransformaties uitvoeren, zoals protocolvertaling, verzoek-/antwoordtoewijzing en conversie van berichtformaten. Een API Proxy kan bijvoorbeeld een op XML gebaseerde API converteren naar een op JSON gebaseerde API, waardoor naadloze integratie met moderne web- en mobiele applicaties mogelijk wordt. Dit is met name handig in scenario's waarin oudere systemen naast nieuwere, technologisch geavanceerdere componenten binnen hetzelfde applicatie-ecosysteem moeten bestaan. In de context van AppMaster kan een API Proxy ervoor zorgen dat de applicaties die met verschillende frameworks en talen zijn gegenereerd, effectief met elkaar kunnen communiceren, ongeacht de onderliggende technologie of datarepresentatie van de API.

Samenvattend is een API Proxy een essentieel onderdeel van moderne applicatie-ecosystemen, die veilige, efficiënte en beheerbare toegang tot backend-API's van meerdere clients mogelijk maakt. Door één enkel toegangspunt te bieden voor alle API-aanroepen, helpt een API Proxy de beveiliging te verbeteren, verkeerscontrolemechanismen mogelijk te maken, de prestaties te optimaliseren en te helpen bij het loggen en monitoren van het API-gebruik. In de context van het AppMaster no-code platform, waar bedrijven snel web-, backend- en mobiele applicaties kunnen bouwen, wordt een API-proxy een cruciaal onderdeel bij het garanderen van beveiliging, schaalbaarheid en prestatie-optimalisatie in de meerlaagse applicatiestack.