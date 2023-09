Um API Proxy é uma camada intermediária entre uma interface de programação de aplicativos (API) e seus aplicativos consumidores, permitindo o controle e o gerenciamento do fluxo de dados entre o provedor de API e o consumidor de API. A função principal do API Proxy é atuar como fachada para os serviços de back-end, melhorando assim a segurança, o desempenho e a capacidade de manutenção do ecossistema de aplicativos. Ele atua como ponto de entrada único para todas as comunicações do cliente e ajuda a gerenciar, monitorar e proteger o acesso às APIs de back-end. No contexto do AppMaster, onde aplicativos que interagem com múltiplas APIs são projetados e implantados, um API Proxy se torna uma ferramenta essencial de segurança e administração para gerenciar com eficiência chamadas de API de aplicativos web e móveis.

Os Proxies de API podem assumir diversas funções em um ecossistema de aplicativos, mas suas principais responsabilidades incluem:

1. Segurança e autorização: proteger APIs de back-end contra acesso não autorizado é uma das funções principais de um proxy de API. Ao validar tokens de acesso, chaves de API ou outras credenciais de cliente, o proxy garante que apenas aplicativos autenticados e autorizados possam acessar as APIs. Isto é particularmente importante em um aplicativo gerado pelo AppMaster, onde vários clientes se conectam a serviços de back-end e exigem diferentes níveis de permissões de acesso. O API Proxy pode ajudar a gerenciar esses controles de acesso, reduzindo bastante as vulnerabilidades de segurança.

2. Limitação e limitação de taxa: os proxies de API podem ser configurados para impor mecanismos de controle de tráfego, como limitação ou limitação de taxa. Ao limitar o número de solicitações de API que um aplicativo pode fazer dentro de um determinado período de tempo, o proxy ajuda a proteger os serviços de back-end contra possíveis ataques de negação de serviço (DoS) e mantém a utilização de recursos em níveis ideais. A limitação de taxa é crítica em ambientes de alta carga ou ecossistemas de aplicativos multiclientes, onde altos volumes de solicitações podem levar a interrupções de servidores, desempenho lento de aplicativos ou esgotamento de largura de banda e limites de recursos.

3. Cache e desempenho: O cache é outra função crítica que um proxy de API fornece para melhorar o desempenho do ecossistema de aplicativos. Ao armazenar em cache as respostas da API, o proxy pode reduzir significativamente a carga nos serviços de back-end, atendendo solicitações repetidas diretamente do cache. Isso resulta em tempos de resposta mais rápidos, menos sobrecarga de processamento para servidores back-end e, em última análise, em uma melhor experiência do usuário. O mecanismo de cache pode ser configurado com base em vários parâmetros, como o tipo de dados solicitados, a frequência das solicitações e a sensibilidade temporal dos dados.

4. Registro e monitoramento: os proxies de API podem ser usados ​​como um ponto central para registrar e monitorar o uso da API e as métricas de desempenho. Ao agregar dados de vários clientes, o proxy pode fornecer insights valiosos sobre padrões de consumo de API, níveis de latência, taxas de erro e outras métricas vitais que ajudam os desenvolvedores a identificar problemas ou possíveis gargalos em seus aplicativos. Além disso, essas métricas podem ser utilizadas para melhorar continuamente o desempenho e a confiabilidade de um aplicativo, bem como ajustar a infraestrutura da API para escalar de acordo com as necessidades do aplicativo.

5. Transformação e mediação de API: um proxy de API também pode realizar transformações de dados, como tradução de protocolo, mapeamento de solicitação/resposta e conversão de formato de mensagem. Por exemplo, um API Proxy pode converter uma API baseada em XML em uma API baseada em JSON, permitindo integração perfeita com aplicativos modernos da Web e móveis. Isto é particularmente útil em cenários onde os sistemas legados precisam coexistir dentro do mesmo ecossistema de aplicativos que componentes mais novos e tecnologicamente mais avançados. No contexto do AppMaster, um proxy de API pode garantir que os aplicativos gerados usando diferentes estruturas e linguagens possam se comunicar de maneira eficaz entre si, independentemente da tecnologia subjacente da API ou da representação de dados.

Resumindo, um API Proxy é um elemento essencial dos ecossistemas de aplicativos modernos, permitindo acesso seguro, eficiente e gerenciável a APIs de back-end de vários clientes. Ao fornecer um único ponto de entrada para todas as chamadas de API, um proxy de API ajuda a melhorar a segurança, ativa mecanismos de controle de tráfego, otimiza o desempenho e auxilia no registro e no monitoramento do uso da API. No contexto da plataforma no-code AppMaster, onde as empresas podem criar aplicativos web, back-end e móveis rapidamente, um proxy de API se torna um componente crucial para garantir segurança, escalabilidade e otimização de desempenho em toda a pilha de aplicativos multicamadas.