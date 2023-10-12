Objective-C, C programlama diline Smalltalk tarzı mesajlaşma ekleyen, nesne yönelimli, genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak 1980'lerin başında Brad Cox ve Tom Love tarafından geliştirilen dil, daha sonra 1980'lerin sonlarında Apple tarafından NeXTSTEP işletim sisteminin geliştirilmesi için benimsendi ve ardından iOS ve macOS uygulamaları oluşturmanın temeli oldu. 2014'ten bu yana iOS uygulama geliştirmede ana dil olarak yerini büyük ölçüde Swift'e bırakmış olsa da, Objective-C desteklenmeye devam ediyor ve iOS ve macOS geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ederek geliştiricilerin yüksek kaliteli, kullanıcı odaklı ve performanslı uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyor. uygulamalar.

iOS uygulama geliştirme bağlamında Objective-C, işletim sistemini ve Cocoa ve Cocoa Touch gibi birçok temel çerçeveyi oluşturmak için sağlam bir temel sağlayarak kritik bir rol oynadı. Cocoa Touch, Apple'ın iOS uygulamaları oluşturmaya yönelik kullanıcı arayüzü çerçevesidir ve Objective-C kullanılarak oluşturulmuştur. Sonuç olarak, eski iOS uygulamaları ağırlıklı olarak Objective-C'ye bağımlıdır. Son derece dinamik bir dil olarak, geliştiricilerin güçlü çalışma zamanı özelliklerini kullanmasına olanak tanır ve bu da onu özellikle bellek yönetimi ve çalışma zamanı manipülasyonu açısından uygulama geliştirme için çok uygun hale getirir. Dinamik doğası, geliştiricilere, duyarlı ve etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturmak için çok önemli olan arayüz çıkışları ve eylemler gibi özellikleri tasarlama ve uygulama yetkisi verir.

Objective-C, başlangıçta birçok geliştirici için zorlayıcı olsa da, muazzam okunabilirlik ve netlik sağlayabilen benzersiz bir mesajlaşma sözdizimi kullanır. Kodu daha anlamlı ve anlaşılması daha kolay hale getirebilecek adlandırılmış parametrelere sahiptir. Örneğin, Objective-C'deki tipik bir yöntem çağrısı şöyle görünebilir:

[myObject doSomethingWithA:parametreA veB:parametreB];

Objective-C, mesajlaşma söz dizimine ek olarak kategoriler ve protokoller gibi güçlü dil özelliklerini kullanır. Kategoriler, geliştiricilerin orijinal sınıfın kaynak kodunu alt sınıflamaya veya değiştirmeye gerek kalmadan mevcut sınıflara yöntemler eklemesine olanak tanır, modülerliği ve kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır. Protokoller, Objective-C'nin bir diğer önemli yönüdür; herhangi bir sınıf tarafından uygulanabilecek yöntemlerin bildirilmesini sağlar ve sınıfların benimseyebileceği arayüzleri tanımlamanın bir yolunu sunar. Protokoller, polimorfizmi kolaylaştırır ve geliştiricilere nesneler arasında net iletişim modelleri kurma yetkisi vererek nesne yönelimli programlamanın temel ilkesi olan kapsüllemeyi güçlendirir.

Objective-C, çok sayıda kaynak ve üçüncü taraf kitaplıkların bulunduğu köklü bir ekosisteme sahiptir ve geliştiricilerin zengin özelliklere sahip uygulamaları kolaylıkla oluşturmasını verimli hale getirir. Ayrıca Apple'ın daha yeni programlama dili olan Swift ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Bu nedenle projeler her iki dili de kullanabilir ve geliştiricilerin her birinin güçlü yanlarından yararlanmasına olanak tanır. Bu esneklik, mevcut Objective-C projelerinin bakımını, yükseltilmesini ve anında tam bir revizyona ihtiyaç duymadan aşamalı olarak Swift'e geçişini kolaylaştırır.

AppMaster no-code platformu öncelikle iOS için SwiftUI kullanarak uygulamalar oluştururken, çeşitli nedenlerden dolayı Objective-C hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmak önemlidir. İlk olarak, Objective-C'yi tanımak, geliştiricilerin iOS uygulama geliştirmenin temellerini anlamalarına ve Apple'ın Swift'e yaptığı geçişi takdir etmelerine yardımcı olur. Bu bağlam, Objective-C ile geliştirilen API'ler ve çerçevelerle çalışırken çok değerli bilgiler sağlayabilir. Ek olarak, hala dile dayalı olan eski iOS projelerini korurken veya güncellerken Objective-C'yi bilmek çok değerlidir. Son olarak, iOS geliştirme ekosisteminin önemli bir parçası olmayı sürdürdüğü için diğer geliştiricilerle etkili iletişime yardımcı olur.

Özetle, Objective-C, iOS uygulama geliştirmenin temel taşıdır; zengin bir özellik seti ve performanslı ve kullanıcı odaklı uygulamalar oluşturmak için güçlü bir temel sağlar. Benzersiz mesajlaşma sözdizimi, nesne yönelimli yaklaşımı, dinamik yapısı ve Apple'ın çerçeveleriyle uzun süreli entegrasyonu, onu iOS geliştiricilerinin anlaması gereken önemli bir dil haline getiriyor. Swift'in yükselişiyle Objective-C kullanımı azalmış olsa da topluluktaki önemi devam ediyor ve iOS uygulama geliştirme deneyiminin zenginliğine ve derinliğine katkıda bulunmaya devam ediyor.