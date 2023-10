Objetivo-C

Objective-C é uma linguagem de programação orientada a objetos e de uso geral que adiciona mensagens no estilo Smalltalk à linguagem de programação C. Originalmente desenvolvida no início da década de 1980 por Brad Cox e Tom Love, a linguagem foi posteriormente adotada pela Apple no final da década de 1980 para o desenvolvimento de seu sistema operacional NeXTSTEP e posteriormente se tornou a base para a construção de aplicativos iOS e macOS. Embora tenha sido amplamente substituído pelo Swift como linguagem principal para o desenvolvimento de aplicativos iOS desde 2014, o Objective-C continua a ser suportado e permanece parte integrante do desenvolvimento iOS e macOS, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos de alta qualidade, centrados no usuário e de alto desempenho. formulários.

No contexto do desenvolvimento de aplicativos iOS, o Objective-C desempenhou um papel crítico, fornecendo uma base robusta para a construção do sistema operacional e de muitas estruturas principais, como Cocoa e Cocoa Touch. Cocoa Touch é a estrutura de UI da Apple para a construção de aplicativos iOS e é construída usando Objective-C. Conseqüentemente, os aplicativos iOS mais antigos dependem predominantemente do Objective-C. Por ser uma linguagem altamente dinâmica, ela permite que os desenvolvedores utilizem poderosos recursos de tempo de execução, tornando-a adequada para o desenvolvimento de aplicativos, principalmente em termos de gerenciamento de memória e manipulação de tempo de execução. Sua natureza dinâmica permite que os desenvolvedores projetem e implementem recursos como saídas e ações de interface, que são cruciais para a construção de interfaces de usuário responsivas e interativas.

Objective-C emprega uma sintaxe de mensagens exclusiva que, embora inicialmente desafiadora para muitos desenvolvedores, pode fornecer imensa legibilidade e clareza. Possui parâmetros nomeados, que podem tornar o código mais expressivo e fácil de entender. Por exemplo, uma chamada de método típica em Objective-C poderia ser assim:

[meuObject doSomethingWithA:parâmetroA eB:parâmetroB];

Além de sua sintaxe de mensagens, o Objective-C utiliza recursos de linguagem poderosos, como categorias e protocolos. As categorias permitem que os desenvolvedores adicionem métodos às classes existentes sem a necessidade de criar subclasses ou modificar o código-fonte da classe original, promovendo a modularidade e a reutilização do código. Os protocolos são outro aspecto crucial do Objective-C, permitindo a declaração de métodos que podem ser implementados por qualquer classe, fornecendo uma forma de definir interfaces que as classes podem adotar. Os protocolos facilitam o polimorfismo e capacitam os desenvolvedores a estabelecer padrões de comunicação claros entre objetos, reforçando um princípio central da programação orientada a objetos – o encapsulamento.

Objective-C possui um ecossistema bem estabelecido com vários recursos e bibliotecas de terceiros disponíveis, tornando-o eficiente para os desenvolvedores criarem aplicativos ricos em recursos com facilidade. Além disso, integra-se perfeitamente com Swift, a linguagem de programação mais recente da Apple. Dessa forma, os projetos podem usar ambas as linguagens, permitindo que os desenvolvedores aproveitem os pontos fortes de cada uma. Essa flexibilidade torna mais fácil manter, atualizar e fazer a transição gradual de projetos Objective-C existentes para Swift, sem a necessidade de uma revisão completa imediata.

Embora a plataforma no-code AppMaster gere principalmente aplicativos usando SwiftUI para iOS, é importante ter um conhecimento sólido de Objective-C por vários motivos. Primeiro, familiarizar-se com o Objective-C ajuda os desenvolvedores a compreender os fundamentos do desenvolvimento de aplicativos iOS e a apreciar a transição que a Apple fez para o Swift. Este contexto pode fornecer insights valiosos ao trabalhar com APIs e estruturas desenvolvidas com Objective-C. Além disso, conhecer o Objective-C é inestimável ao manter ou atualizar projetos iOS legados que ainda dependem da linguagem. Por fim, auxilia na comunicação eficaz com outros desenvolvedores, pois continua sendo uma parte significativa do ecossistema de desenvolvimento do iOS.

Em resumo, Objective-C é a base do desenvolvimento de aplicativos iOS, fornecendo um rico conjunto de recursos e uma base sólida para a construção de aplicativos de alto desempenho e focados no usuário. Sua sintaxe de mensagens exclusiva, abordagem orientada a objetos, natureza dinâmica e integração de longa data com as estruturas da Apple tornam-na uma linguagem essencial para os desenvolvedores iOS entenderem. Embora o uso do Objective-C tenha diminuído com a ascensão do Swift, sua relevância na comunidade persiste e continua a contribuir para a riqueza e profundidade da experiência de desenvolvimento de aplicativos iOS.