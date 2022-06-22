Uygulamanız çalışırken, genellikle belirli işlemleri kimin çalıştırdığını bilmeniz gerekir. Bu, verileri doğru bir şekilde dağıtmak ve farklı kaynaklara erişim izni vermek veya erişimi kısıtlamak için gereklidir. Bu özellik hemen hemen her uygulamada kullanılmaktadır.

AppMaster'da mevcut kullanıcı nasıl belirlenir



Arka uç tarafında



Geçerli kullanıcıyı algılamak için AppMaster'da bir Auth: Get Current User bloğu vardır. Auth modülü tarafından sağlanır. Soldaki arka uç sekmesindeki iş süreçleri düzenleyicisinde bulabilirsiniz.





Bu blok, bloğu çalıştıran kullanıcıya ait Kullanıcı veritabanından bir kayıt döndürür.

Önemli

Auth: Get Current User bloğu yalnızca yetkili kullanıcılar için çalışır. Diğer tüm durumlarda, bu bloğun sonucu tanımsız olacaktır.

Bu basit yöntem ile uygulamamızın mevcut kullanıcısını alabiliyoruz. Ancak, bu blok yalnızca arka uçta bulunur, ancak çoğu durumda kullanıcıyı uygulamanın ön ucunda tanımlamak gerekir.

Ön uç tarafında

İşlemleri ön uçtan arka uçta çalıştırmak için uç noktalar kullanılır. Bu makalede onlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Auth: Get Current User bloğu için aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi yeni bir uç nokta oluşturmanız gerekir:





Uç noktayı ön uçtan çağırmak için, Sunucu İsteği GET /user/get-current bloğu kullanılmalıdır (bu durumda). Uç noktanın uç nokta kullanım akışı, web ve mobil uygulamalar için aynıdır.





Mevcut kullanıcıyla çalışma



Auth: Get Current User blok kullanımına ilişkin bazı örnekler görelim. Bloğun kendisi Kullanıcı tablosundan bir kayıt döndürür. Kayıttan belirli verileri almak için, bu kaydı Genişlet Kullanıcı bloğu ile genişletmeniz gerekir:





Çıktıdaki tüm alanlar belirli bir şekilde kullanılabilir. Örneğin kullanıcı hesabının onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmek için aşağıdaki resimdeki gibi bir boole tipinin Onaylandı alanı kullanılabilir.





ile parametre



Çıktıdaki parametre ile, isteğin ilgili tablolar kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekip gerekmediğini belirtir. Bu nedenle, örneğin, mevcut Kullanıcı nesnesi için Kullanıcı Oturumları tablosundan veri almak için (bu, geçerli kullanıcı oturumlarının bir listesidir), ilişkili tabloyu aramak için with alanı için değeri belirtmeniz gerekir (bu durumda Kullanıcı Oturumları). ).





Önemli!

With parametresi sorguyu karmaşıklaştırır ve bu nedenle işlem süresini artırır. Varsayılan olarak kullanılmaz ve yalnızca gerektiğinde kullanılır.

Çözüm



Bu yazımızda, uygulamanın mevcut kullanıcısını backend tarafında ve frontend tarafında nasıl belirleyeceğimizi öğrendik. Bu işlev, uygulama geliştirmede en sık kullanılanlardan biridir. AppMaster ile, birkaç iş süreci bloğu kombinasyonu ile bu istekleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.