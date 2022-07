Quando a sua candidatura está em curso, necessita frequentemente de saber quem está a executar determinados processos. Isto é necessário a fim de distribuir correctamente os dados e conceder ou restringir o acesso a diferentes recursos. Esta funcionalidade é utilizada em quase todas as aplicações.

Como identificar o utilizador actual no AppMaster



Na parte de trás



Existe um Auth: Obter o bloqueio de utilizador actual no AppMaster para detectar o utilizador actual. É fornecido pelo módulo Auth. Pode encontrá-lo no editor de processos empresariais no separador back end, à esquerda.





Este bloco devolve um registo da base de dados de Utilizadores que pertence ao utilizador que correu o bloco.

Importante

O Auth: Obter trabalhos de bloqueio de Utilizador Actual apenas para utilizadores autorizados. Em todos os outros casos, o resultado deste bloco será indefinido.

Com este método simples, podemos obter o utilizador actual da nossa aplicação. Contudo, este bloco só existe no backend, mas na maioria dos casos, é necessário identificar o utilizador no frontend da aplicação.

Do lado do front-end

Para executar processos no backend a partir do frontend são utilizados os pontos finais. Pode encontrar mais informações sobre eles neste artigo.

Para o Auth: Obtenha o bloco Utilizador Actual, precisa de criar um novo ponto final, como é feito na imagem de ecrã abaixo:





Para invocar o endpoint a partir do frontend, tem de ser utilizado o bloco de Pedido do Servidor GET /user/get-current (neste caso actual). O fluxo de utilização do endpoint é o mesmo para aplicações web e móveis.





Trabalhar com o utilizador actual



Vejamos alguns exemplos do Auth: Obter a utilização do bloco de utilizador actual. O próprio bloco devolve um registo da tabela de Utilizador. A fim de obter dados específicos do registo, é necessário expandir este registo com o bloco Expandir Utilizador:





Todos os campos da saída podem ser utilizados de uma forma específica. Por exemplo, para verificar se a conta do utilizador está confirmada, o campo Confirmado de um tipo booleano pode ser utilizado como na imagem abaixo.





Parâmetro com



Com parâmetro na saída especifica se o pedido tem de ser executado com a utilização de tabelas relacionadas. Assim, por exemplo, para obter dados da tabela de Sessões de Utilizador para o objecto Utilizador actual (ou seja uma lista de sessões de utilizador actuais), é necessário especificar o valor para com campo procurar a tabela associada (Sessões de Utilizador, neste caso).





Importante!

O parâmetro Com complica a consulta e, por conseguinte, aumenta o seu tempo de processamento. Não é utilizado por defeito e só é utilizado se necessário.

Conclusão



Neste artigo, aprendemos como determinar o utilizador actual da aplicação no lado do back end e no lado do front end. Esta função é uma das mais frequentemente utilizadas no desenvolvimento da aplicação. Com o AppMaster, é possível executar estes pedidos facilmente com algumas combinações de blocos de processos empresariais.