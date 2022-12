Wanneer uw toepassing draait, moet u vaak weten wie bepaalde processen uitvoert. Dit is nodig om gegevens correct te verdelen en toegang te verlenen of te beperken tot verschillende bronnen. Deze functie wordt in bijna elke toepassing gebruikt.

Hoe de huidige gebruiker identificeren in AppMaster

Aan de achterkant

Er is een Auth: Get Current User blok in AppMaster om de huidige gebruiker te detecteren. Het wordt geleverd door de Auth-module. U kunt het vinden in de business-processen editor in de backend tab aan de linkerkant.





Dit blok retourneert een record uit de User database dat hoort bij de gebruiker die het blok heeft uitgevoerd.

Belangrijk

Het blok Auth: Get Current User blok werkt alleen voor geautoriseerde gebruikers. In alle andere gevallen zal het resultaat van dit blok ongedefinieerd zijn.

Met deze eenvoudige methode kunnen we de huidige gebruiker van onze applicatie opvragen. Dit blok bestaat echter alleen in de backend, maar in de meeste gevallen is het nodig om de gebruiker te identificeren in de frontend van de applicatie.

Aan de voorkant

Om processen in de backend vanaf de frontend uit te voeren worden de endpoints gebruikt. Meer informatie daarover vindt u in dit artikel.

Voor het Auth: Get Current User blok moet je een nieuw endpoint aanmaken, zoals op onderstaande screenshot:





Om het endpoint vanaf de frontend aan te roepen, moet het Server Request GET /user/get-current blok worden gebruikt (in dit huidige geval). De gebruiksflow van het endpoint is hetzelfde voor web- en mobiele toepassingen.





Werken met de huidige gebruiker

Laten we enkele voorbeelden bekijken van het Auth: Get Current User blok gebruiken. Het blok zelf geeft een record terug uit de tabel User. Om specifieke gegevens uit het record te halen, moet je dit record uitbreiden met het blok Expand User:





Alle velden uit de uitvoer kunnen op een specifieke manier gebruikt worden. Bijvoorbeeld om te controleren of de gebruikersaccount is bevestigd kan het veld Confirmed van het type boolean worden gebruikt zoals in onderstaande afbeelding.





Parameter Met

Met parameter in de uitvoer specificeert of het verzoek moet worden uitgevoerd met behulp van gerelateerde tabellen. Dus, bijvoorbeeld, om gegevens uit de tabel User Sessions te krijgen voor het huidige User object (dat is een lijst van huidige gebruikerssessies), moet u de waarde voor het with veld specificeren om te zoeken naar de bijbehorende tabel (User Sessions in dit geval).





Belangrijk!

De Met parameter compliceert de query en verhoogt daarom de verwerkingstijd ervan. Hij wordt standaard niet gebruikt en alleen indien nodig.

Conclusie

In dit artikel hebben we geleerd hoe we de huidige gebruiker van de applicatie aan de achterkant en aan de voorkant kunnen bepalen. Deze functie is een van de meest gebruikte in applicatieontwikkeling. Met AppMaster kun je deze verzoeken eenvoudig uitvoeren met een paar combinaties van bedrijfsprocesblokken.