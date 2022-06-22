عند تشغيل تطبيقك ، غالبًا ما تحتاج إلى معرفة من يقوم بتشغيل عمليات معينة. يعد ذلك ضروريًا لتوزيع البيانات بشكل صحيح ومنح أو تقييد الوصول إلى موارد مختلفة. تُستخدم هذه الميزة في كل تطبيق تقريبًا.

كيفية التعرف على المستخدم الحالي في AppMaster



على الجانب الخلفي



هناك مصادقة: الحصول على كتلة المستخدم الحالي في AppMaster لاكتشاف المستخدم الحالي. يتم توفيره بواسطة وحدة Auth. يمكنك العثور عليها في محرر عمليات الأعمال في علامة التبويب الخلفية على اليسار.





تقوم هذه الكتلة بإرجاع سجل من قاعدة بيانات المستخدم الذي ينتمي إلى المستخدم الذي قام بتشغيل الكتلة.

مهم

المصادقة: الحصول على حظر المستخدم الحالي يعمل فقط للمستخدمين المصرح لهم. في جميع الحالات الأخرى ، ستكون نتيجة هذه الكتلة غير محددة.

بهذه الطريقة البسيطة ، يمكننا الحصول على المستخدم الحالي لتطبيقنا. ومع ذلك ، فإن هذه الكتلة موجودة فقط في الواجهة الخلفية ، ولكن في معظم الحالات ، يلزم تحديد المستخدم في الواجهة الأمامية للتطبيق.

على جانب الواجهة

لتشغيل العمليات في الواجهة الخلفية من الواجهة الأمامية ، يتم استخدام نقاط النهاية. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عنها في هذه المقالة .

بالنسبة لمصادقة: الحصول على كتلة المستخدم الحالي ، تحتاج إلى إنشاء نقطة نهاية جديدة ، كما هو الحال في لقطة الشاشة أدناه:





لاستدعاء نقطة النهاية من الواجهة الأمامية ، يجب استخدام كتلة طلب الخادم GET / المستخدم / الحصول على التيار (في هذه الحالة الحالية). تدفق استخدام نقاط النهاية لنقطة النهاية هو نفسه لتطبيقات الويب والجوال.





العمل مع المستخدم الحالي



دعنا نرى بعض الأمثلة للمصادقة: احصل على استخدام حظر المستخدم الحالي. تقوم الكتلة نفسها بإرجاع سجل من جدول المستخدم. من أجل الحصول على بيانات محددة من السجل ، تحتاج إلى توسيع هذا السجل باستخدام كتلة توسيع المستخدم:





يمكن استخدام جميع الحقول من الإخراج بطريقة محددة. على سبيل المثال للتحقق مما إذا كان حساب المستخدم قد تم تأكيده ، يمكن استخدام الحقل "مؤكد" من النوع المنطقي كما في الصورة أدناه.





المعلمة مع



مع وجود معلمة في الإخراج تحدد ما إذا كان يجب تنفيذ الطلب باستخدام الجداول ذات الصلة. لذلك ، على سبيل المثال ، للحصول على بيانات من جدول جلسات المستخدم لعنصر المستخدم الحالي (وهي قائمة بجلسات المستخدم الحالية) ، تحتاج إلى تحديد قيمة مع حقل للبحث عن الجدول المرتبط (جلسات المستخدم في هذه الحالة ).





مهم!

تؤدي المعلمة With إلى تعقيد الاستعلام وبالتالي زيادة وقت المعالجة. لا يتم استخدامه افتراضيًا ولا يتم استخدامه إلا عند الضرورة.

استنتاج



في هذه المقالة ، تعلمنا كيفية تحديد المستخدم الحالي للتطبيق على الجانب الخلفي وعلى جانب الواجهة الأمامية. هذه الوظيفة هي واحدة من أكثر الوظائف المستخدمة بشكل متكرر في تطوير التطبيقات. باستخدام AppMaster ، يمكنك تنفيذ هذه الطلبات بسهولة باستخدام مجموعات قليلة من كتل عمليات الأعمال.