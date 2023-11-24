Android Uygulama Geliştiricileri Sektörü Nasıl Değiştiriyor

Android uygulama geliştiricileri, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların kapsamlı kodlama becerileri olmadan mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan araçlar ve kaynaklar sağlayarak mobil uygulama geliştirme endüstrisini dönüştürüyor. Bu çözümler genellikle drag-and-drop arayüzlerini, önceden oluşturulmuş şablonları ve uygulama oluşturma sürecini kolaylaştıran özellikleri içerir. Geçmişte bir Android uygulaması geliştirmek, Java veya Kotlin gibi programlama dilleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve geliştirme sürecine önemli miktarda zaman ve kaynak yatırımı yapmak anlamına geliyordu.

Ancak Android uygulama geliştiricileri oyunu değiştirerek bireylerin ve işletmelerin geleneksel yazılım geliştirme yaşam döngüsüne bağlı kalmadan güçlü, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanıdı. Geliştiriciler giderek daha fazla kodsuz ve az kodlu platformları araç setlerine dahil ederek daha verimli ve uygun maliyetli uygulama geliştirmeyi mümkün kılıyor. Bu değişimin etkisi, bu araçlar kullanılarak oluşturulan yüksek kaliteli Android uygulamalarının sayısındaki artışta açıkça görülüyor.

No-Code ve Az Kodlu Platformların Artan Popülaritesi

No-code platformlar, programlama bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların görsel bir arayüze güvenerek uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamak için tasarlanmıştır. drag-and-drop arayüzleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve yerleşik bileşenler sunarak kullanıcıların kodlamaya gerek kalmadan işlevsel, görsel olarak çekici uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Low-code platformlar ise minimum kodlama gereksinimiyle daha esnek bir geliştirme ortamı sağlar. Bu platformlar, son ürün üzerinde yüksek düzeyde kontrol sağlarken uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesi gereken profesyonel geliştiricilere yöneliktir.

Low-code araçlar, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olarak geliştiricilerin tekrarlanan kodlama görevlerinde takılıp kalmak yerine temel işlevlere ve kullanıcı deneyimine odaklanmasını sağlar. no-code ve low-code platformların artan popülaritesi birkaç faktöre bağlanabilir:

Giriş Engellerinin Azaltılması: Geleneksel uygulama geliştirmede, yalnızca gerekli teknik becerilere sahip olanlar uygulama oluşturmaya başlayabilir. No-code ve low-code platformlar, uygulama geliştirmeyi demokratikleştirerek daha geniş bir yelpazedeki bireylerin ve işletmelerin Android uygulamaları geliştirmesine olanak tanıdı.

Geleneksel uygulama geliştirmede, yalnızca gerekli teknik becerilere sahip olanlar uygulama oluşturmaya başlayabilir. ve platformlar, uygulama geliştirmeyi demokratikleştirerek daha geniş bir yelpazedeki bireylerin ve işletmelerin Android uygulamaları geliştirmesine olanak tanıdı. Zaman ve Maliyet Tasarrufu: no-code ve low-code araçlar kullanarak uygulama geliştirmek, geleneksel uygulama geliştirme yöntemlerine göre genellikle daha hızlı ve daha uygun maliyetlidir. Basitleştirilmiş geliştirme süreci, daha az kaynak gerektiren, çok daha kısa sürede işlevsel uygulamalar oluşturmayı mümkün kılar.

ve araçlar kullanarak uygulama geliştirmek, geleneksel uygulama geliştirme yöntemlerine göre genellikle daha hızlı ve daha uygun maliyetlidir. Basitleştirilmiş geliştirme süreci, daha az kaynak gerektiren, çok daha kısa sürede işlevsel uygulamalar oluşturmayı mümkün kılar. Daha Fazla Esneklik: No-code ve low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla genellikle yüksek düzeyde özelleştirme sunarak kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz, özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

ve platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla genellikle yüksek düzeyde özelleştirme sunarak kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz, özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Hızlı Yineleme ve Büyüme: no-code ve low-code araçları kullanarak hızlı bir şekilde prototip oluşturma, test etme ve yineleme yeteneği, Android cihazlar için yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini büyük ölçüde hızlandırdı.

Android Uygulama Oluşturucularının Temel Avantajları

Android uygulama oluşturucuları, uygulama oluşturma sürecini basitleştirerek geleneksel geliştirme yöntemlerine göre birçok önemli avantaj sunar:

Azalan Geliştirme Maliyetleri: Android uygulama geliştiricileri, geleneksel uygulama geliştirmeye göre önemli ölçüde daha az kaynağa ihtiyaç duyar ve bu da ek bir geliştirme ekibinin işe alınmasıyla ilgili maliyetleri azaltır. Üstelik uygulama güncelleme ve değişikliklerinin kolaylığı ve hızı, bakım maliyetlerinin azalmasına ve uygulama ömrünün uzamasına yol açar.

Android uygulama geliştiricileri, geleneksel uygulama geliştirmeye göre önemli ölçüde daha az kaynağa ihtiyaç duyar ve bu da ek bir geliştirme ekibinin işe alınmasıyla ilgili maliyetleri azaltır. Üstelik uygulama güncelleme ve değişikliklerinin kolaylığı ve hızı, bakım maliyetlerinin azalmasına ve uygulama ömrünün uzamasına yol açar. Kolaylaştırılmış Uygulama Geliştirme Süreci: Sürükle ve bırak arayüzleri ve önceden oluşturulmuş şablonlar, uygulama oluşturmayı basitleştirir ve geliştiricileri genellikle çıkmaza sokan tekrarlanan görevleri ortadan kaldırır. Geliştiriciler, uygulama oluşturucularla karmaşık kodlama görevlerine boğulmadan, görsel olarak çekici, işlevsel uygulamalar oluşturmaya odaklanabilirler.

Sürükle ve bırak arayüzleri ve önceden oluşturulmuş şablonlar, uygulama oluşturmayı basitleştirir ve geliştiricileri genellikle çıkmaza sokan tekrarlanan görevleri ortadan kaldırır. Geliştiriciler, uygulama oluşturucularla karmaşık kodlama görevlerine boğulmadan, görsel olarak çekici, işlevsel uygulamalar oluşturmaya odaklanabilirler. Artan Erişilebilirlik: Android uygulama geliştiricilerinin kullanıcı dostu yapısı, teknik bilgiye sahip olmayan bireyleri ve işletmeleri mobil uygulamalar oluşturmaya teşvik eder. Uygulama geliştirme sürecinin daha geniş bir kitleye açılmasıyla daha yenilikçi ve çeşitli uygulamalar pazara giriyor.

Android uygulama geliştiricilerinin kullanıcı dostu yapısı, teknik bilgiye sahip olmayan bireyleri ve işletmeleri mobil uygulamalar oluşturmaya teşvik eder. Uygulama geliştirme sürecinin daha geniş bir kitleye açılmasıyla daha yenilikçi ve çeşitli uygulamalar pazara giriyor. Yeniliği Teşvik Etmek: Basitleştirilmiş uygulama geliştirme süreci verimli bir yaratıcı ortam sağlar. Android uygulama oluşturucuları, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların önemli miktarda zaman veya kaynak yatırımı gerektirmeden deneme yapmalarına, yeni fikirleri test etmelerine ve uygulamaları üzerinde yineleme yapmalarına olanak tanır. Bu, mobil uygulama geliştirme endüstrisini ileriye taşıyan bir inovasyon kültürünü teşvik eder.

Basitleştirilmiş uygulama geliştirme süreci verimli bir yaratıcı ortam sağlar. Android uygulama oluşturucuları, geliştiricilerin ve geliştirici olmayanların önemli miktarda zaman veya kaynak yatırımı gerektirmeden deneme yapmalarına, yeni fikirleri test etmelerine ve uygulamaları üzerinde yineleme yapmalarına olanak tanır. Bu, mobil uygulama geliştirme endüstrisini ileriye taşıyan bir inovasyon kültürünü teşvik eder. Teknik Borcun Azaltılması: Android uygulama geliştiricileri ile uygulamalar, mevcut özellikler ve işlevler üzerinde minimum etkiyle kolayca güncellenebilir veya değiştirilebilir. Bu, teknik borç birikimini azaltarak mobil uygulamaların uzun vadeli uygulanabilirliğini artırır.

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Android uygulama geliştiricilerinin sunduğu avantajlar, mobil uygulama endüstrisini yeniden şekillendirerek onu daha erişilebilir, verimli ve yenilikçi hale getiriyor. no-code ve low-code platformlar tüm mobil uygulama geliştirme görevleri için uygun olmasa da, uygulama geliştirme ekosistemini inkar edilemez bir şekilde değiştirdiler ve muhtemelen Android uygulama geliştirmenin geleceğinde hayati bir rol oynamaya devam edecekler.

Android Uygulama Geliştiricilerini Kullanan Gerçek Hayattaki Başarı Öyküleri

Android uygulama geliştiricileri, sayısız işletmenin ve girişimcinin mobil uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturup başlatmasına ve böylece yenilikçi fikirlerinin pazarda hayata geçmesine olanak sağladı. Android uygulama geliştiricilerinin dönüştürücü etkisini gösteren bazı gerçek hayattaki başarı öykülerine bakalım.

Kahve dükkanı zinciri sipariş sürecini kolaylaştırıyor: Bölgesel bir kahve dükkanı zinciri, sipariş ve ödemeyi kolaylaştıracak bir mobil uygulama başlatarak müşteri deneyimini iyileştirmeye karar verdi. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip, zengin özelliklere sahip bir uygulamayı hızlı bir şekilde oluşturmalarına olanak tanıyan bir Android uygulama oluşturucu kullanmayı tercih ettiler. Uygulama, sadakat programlarını, kişiselleştirilmiş promosyonları ve gerçek zamanlı sipariş takibini etkili bir şekilde içeriyordu. no-code bir platform seçmek, özel bir uygulama geliştirme ekibine ihtiyaç duymadıkları için önemli ölçüde zaman, kaynak ve maliyet tasarrufu sağladı.

Bölgesel bir kahve dükkanı zinciri, sipariş ve ödemeyi kolaylaştıracak bir mobil uygulama başlatarak müşteri deneyimini iyileştirmeye karar verdi. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip, zengin özelliklere sahip bir uygulamayı hızlı bir şekilde oluşturmalarına olanak tanıyan bir Android uygulama oluşturucu kullanmayı tercih ettiler. Uygulama, sadakat programlarını, kişiselleştirilmiş promosyonları ve gerçek zamanlı sipariş takibini etkili bir şekilde içeriyordu. bir platform seçmek, özel bir uygulama geliştirme ekibine ihtiyaç duymadıkları için önemli ölçüde zaman, kaynak ve maliyet tasarrufu sağladı. Turistler için şehir navigasyonu uygulaması: Bir grup turizm ve teknoloji meraklısı, turistlere yönelik bir şehir navigasyonu uygulaması geliştirmek için el ele verdi. low-code bir platform kullanarak, yerel ilgi çekici noktaları vurgulayan, toplu taşıma seçeneklerini görüntüleyen ve sesli rehberli turlar sağlayan etkileşimli bir haritaya sahip bir Android uygulaması oluşturdular. Uygulamaları, kullanımı kolay doğasını takdir eden gezginlerden inanılmaz ilgi topladı. Geliştirici olmayan grup, kodlama karmaşıklıkları konusunda endişelenmeden, kullanıcıların geri bildirimlerine dayanarak uygulamayı hızla yineleyebilir ve iyileştirmeler yapabilir.

Bir grup turizm ve teknoloji meraklısı, turistlere yönelik bir şehir navigasyonu uygulaması geliştirmek için el ele verdi. bir platform kullanarak, yerel ilgi çekici noktaları vurgulayan, toplu taşıma seçeneklerini görüntüleyen ve sesli rehberli turlar sağlayan etkileşimli bir haritaya sahip bir Android uygulaması oluşturdular. Uygulamaları, kullanımı kolay doğasını takdir eden gezginlerden inanılmaz ilgi topladı. Geliştirici olmayan grup, kodlama karmaşıklıkları konusunda endişelenmeden, kullanıcıların geri bildirimlerine dayanarak uygulamayı hızla yineleyebilir ve iyileştirmeler yapabilir. Küçük bir işletme için e-ticaret mağazası: Ev yapımı bir el sanatları işletmesi, e-ticaret mağazası için bir mobil uygulama başlatarak pazardaki erişimini genişletmek istiyordu. Ancak küçük bir ekip olduklarından özel uygulama geliştirmeye yatırım yapacak kaynaklara sahip değillerdi. Ürün listeleme, alışveriş sepeti ve güvenli ödeme yöntemleri gibi özellikleri içeren, görsel açıdan çekici bir e-ticaret uygulaması oluşturmak için bir Android uygulama oluşturucudan yararlandılar. no-code bir platformu tercih ederek, bütçelerini zorlamadan veya uygulamalarının kalitesinden ödün vermeden uygulamalarını başarıyla pazara sundular.

AppMaster: Android Uygulamaları Oluşturmak İçin Güçlü Bir Araç

AppMaster , uygulama geliştirme sürecinde devrim yaratan, bu süreci kolay, verimli ve uygun maliyetli hale getiren güçlü bir Android uygulama oluşturucunun en iyi örneğidir. no-code platformları, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı özellikler sunar. Android uygulama geliştirme için AppMaster kullanmanın temel avantajları şunlardır:

Kapsamlı uygulama geliştirme ortamı: AppMaster kullanıcıların çeşitli özelliklere sahip uygulamalarını kolayca oluşturup yönetebilecekleri hepsi bir arada bir geliştirme ortamı sağlar. Kullanıcılar, manuel kodlamaya gerek kalmadan görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, iş süreçleri oluşturabilir ve REST API ve WebSocket Uç Noktaları oluşturabilir.

kullanıcıların çeşitli özelliklere sahip uygulamalarını kolayca oluşturup yönetebilecekleri hepsi bir arada bir geliştirme ortamı sağlar. Kullanıcılar, manuel kodlamaya gerek kalmadan görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, iş süreçleri oluşturabilir ve REST API ve WebSocket Uç Noktaları oluşturabilir. Zaman ve maliyet açısından verimli geliştirme: AppMaster ile kullanıcılar, geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla uygulamaları 10 kata kadar daha hızlı ve çok daha düşük bir maliyetle geliştirebilirler. Özel bir geliştirme ekibine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve her büyüklükteki işletmenin, uygulamalarını hızlı bir şekilde pazara sunmasına olanak tanır.

ile kullanıcılar, geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla uygulamaları 10 kata kadar daha hızlı ve çok daha düşük bir maliyetle geliştirebilirler. Özel bir geliştirme ekibine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve her büyüklükteki işletmenin, uygulamalarını hızlı bir şekilde pazara sunmasına olanak tanır. Teknik borcun ortadan kaldırılması: AppMaster kullanmanın önemli faydalarından biri, planlarda her değişiklik yapıldığında uygulamaları sıfırdan oluşturmasıdır. Bu, kullanıcıların teknik borç içermeyen, optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlayan kapsamlı yazılım çözümleri geliştirmesine olanak tanır.

kullanmanın önemli faydalarından biri, planlarda her değişiklik yapıldığında uygulamaları sıfırdan oluşturmasıdır. Bu, kullanıcıların teknik borç içermeyen, optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlayan kapsamlı yazılım çözümleri geliştirmesine olanak tanır. Esnek abonelik seçenekleri: AppMaster startuplardan şirketlere kadar farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çeşitli abonelik seçenekleri sunar. Bunlar, platformu keşfetmek için ücretsiz bir katmanın yanı sıra, kaynak kodu erişimini ve şirket içi uygulamaları barındırma yeteneğini içeren kurumsal çözümlere kadar uzanıyor.

startuplardan şirketlere kadar farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çeşitli abonelik seçenekleri sunar. Bunlar, platformu keşfetmek için ücretsiz bir katmanın yanı sıra, kaynak kodu erişimini ve şirket içi uygulamaları barındırma yeteneğini içeren kurumsal çözümlere kadar uzanıyor. Olağanüstü müşteri desteği ve kaynaklar: Kapsamlı platform özelliklerine ek olarak AppMaster , kullanıcıların uygulama geliştirme yolculuklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için güvenilir müşteri desteği ve zengin kaynaklar sağlar.

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Sınırlamalar ve Hususlar

Android uygulama geliştiricileri, uygulama oluşturma sürecini inkar edilemez derecede basitleştirmiş olsa da, bunların belirli sınırlamalarla geldiğinin farkında olmak önemlidir. Birçok uygulama oluşturucu, geleneksel kodlamayla aynı düzeyde esneklik veya özelleştirme sunmayabilir. Karmaşık uygulamalar üzerinde çalışan geliştiriciler, uygulama oluşturucuların bunları önceden tanımlanmış işlevler ve tasarım yetenekleriyle sınırlandırdığını, bu da benzersiz veya karmaşık özelliklerin uygulanmasını zorlaştırdığını görebilir.

Performans ve Güvenlik Yönleri

Performans başka bir husustur. no-code platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamalar bazen geleneksel olarak kodlanan benzerlerine göre daha az optimize edilebilir ve bu da potansiyel olarak daha yavaş çalışma sürelerine veya daha fazla pil kullanımına yol açabilir. Bu, özellikle yoğun veri işleme veya grafik gerektiren uygulamalar gibi kaynak yoğun uygulamalarda belirgindir. Güvenlik çok önemli bir konudur ve uygulama geliştiricileri güvenlik açıklarını gidermek için platformlarını düzenli olarak güncellerken, no-code araçların katmanlı yapısı, özel kodlu uygulamalarda o kadar yaygın olmayabilecek güvenlik sorunlarına neden olabilir.

Geleneksel Kalkınma Yaklaşımı Ne Zaman Seçilmeli?

Bir uygulama oluşturucu ile geleneksel geliştirme arasında karar vermek çeşitli faktörlere bağlıdır. Bir uygulamanın son derece spesifik performans optimizasyonları gerektirmesi veya karmaşık, özel işlevler içermesi gerekiyorsa, geleneksel kodlama daha iyi bir yol olabilir. Ayrıca, büyük kuruluşlar veya sıkı mevzuat uyumluluğuna tabi olan işletmeler, tüm güvenlik ve gizlilik standartlarının istisnasız olarak karşılanmasını sağlamak için geleneksel geliştirmeyi tercih edebilir. İşletmelerin, hem acil hedeflerini hem de uzun vadeli stratejilerini göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi ve hangi yaklaşımın vizyonlarına en uygun olduğunu belirlemesi önemlidir.

Android uygulama geliştiricileri, uygulama geliştirmeye erişimi önemli ölçüde genişletmiş olsa da, herkese uygun tek çözüm değildirler. Geliştiriciler ve işletmeler, hızlı geliştirme ve maliyet tasarrufunun faydalarını özelleştirme, performans ve güvenlik ihtiyacına göre tartmalıdır. Paydaşlar, kendi özel gereksinimlerini ve no-code platformların doğasında olan sınırlamaları dikkatle değerlendirerek, uygulamalarının hedeflerini ve kullanıcı beklentilerini en iyi şekilde destekleyen bilinçli kararlar alabilirler.

Android Uygulama Geliştirmenin Geleceği

Mobil uygulama endüstrisi gelişmeye devam ediyor ve Android uygulama geliştirmenin geleceği muhtemelen yenilikçi teknolojilerin ve geliştirme trendlerinin önemli bir etkisine tanık olacak. Android uygulama geliştirmenin geleceğini şekillendiren bazı önemli faktörler şunlardır:

no-code ve low-code platformların giderek daha fazla benimsenmesi: Daha fazla işletme ve geliştirici, uygulamalarını hızlı ve ekonomik bir şekilde oluşturmak için AppMaster gibi no-code ve low-code platformlara yönelecek. Bu tür platformlar, zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken yeniliği teşvik eden kullanıcı dostu bir geliştirme ortamı sunar.

Daha fazla işletme ve geliştirici, uygulamalarını hızlı ve ekonomik bir şekilde oluşturmak için gibi ve platformlara yönelecek. Bu tür platformlar, zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken yeniliği teşvik eden kullanıcı dostu bir geliştirme ortamı sunar. Yapay zeka tarafından oluşturulan kod ve otomasyon: Yapay zeka, kod üretmeye ve geliştirme sürecinin bazı kısımlarını otomatikleştirmeye devam edecek. Sonuç olarak, odak noktası manuel kodlamadan yapay zeka tabanlı sistemlerin yeteneklerinden yararlanmaya kayacak ve uygulama geliştirmeyi daha verimli ve erişilebilir hale getirecek.

Yapay zeka, kod üretmeye ve geliştirme sürecinin bazı kısımlarını otomatikleştirmeye devam edecek. Sonuç olarak, odak noktası manuel kodlamadan yapay zeka tabanlı sistemlerin yeteneklerinden yararlanmaya kayacak ve uygulama geliştirmeyi daha verimli ve erişilebilir hale getirecek. Yeni teknolojilerin entegrasyonu: Geliştiriciler, uygulama deneyimini daha da geliştirmek için yeni teknolojileri benimseyecek. Örneğin IoT cihazlarıyla entegrasyon, AR/VR öğeleri ve sesli asistanların kullanımı Android uygulama geliştirmede giderek daha popüler hale gelecek.

Geliştiriciler, uygulama deneyimini daha da geliştirmek için yeni teknolojileri benimseyecek. Örneğin IoT cihazlarıyla entegrasyon, AR/VR öğeleri ve sesli asistanların kullanımı Android uygulama geliştirmede giderek daha popüler hale gelecek. Uygulama güvenliğine daha fazla odaklanma: Siber tehditler daha karmaşık hale geldikçe, uygulama oluşturucular ve geliştiriciler uygulama güvenliğine daha fazla önem verecek. Gelecek, Android uygulamalarını daha güvenli ve potansiyel saldırılara karşı daha az savunmasız hale getirecek yeni güvenlik protokollerine, standartlarına ve uygulamalarına tanık olacak.

Siber tehditler daha karmaşık hale geldikçe, uygulama oluşturucular ve geliştiriciler uygulama güvenliğine daha fazla önem verecek. Gelecek, Android uygulamalarını daha güvenli ve potansiyel saldırılara karşı daha az savunmasız hale getirecek yeni güvenlik protokollerine, standartlarına ve uygulamalarına tanık olacak. Bulut ve uç bilişim: Bulut ve uç bilişim teknolojileri, uygulama geliştirme alanını etkilemeye devam edecek ve kullanıcıların, ölçekleri ve karmaşıklıkları ne olursa olsun uygulamalarını daha verimli bir şekilde oluşturmalarına ve barındırmalarına olanak tanıyacak.

AppMaster gibi Android uygulama geliştiricileri, uygulama geliştirmenin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayarak geliştiricilerin ve işletme sahiplerinin basitlik, verimlilik ve inovasyon potansiyelinden benzer şekilde yararlanmasına olanak tanıyacak.