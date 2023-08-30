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Этап развертывания

30, авг. 2023

Фаза развертывания в контексте разработки программного обеспечения относится к процессу обеспечения доступности и работоспособности программного приложения в определенной среде, которая может быть тестовой, промежуточной или производственной средой. Этот этап наступает после успешного завершения этапов разработки и тестирования и является важной частью общего жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC). На этапе развертывания разработчики, специалисты DevOps и ИТ-команды тесно сотрудничают, чтобы гарантировать, что программное обеспечение соответствует необходимым стандартам производительности, безопасности и доступности, а также обеспечивает удобство работы с пользователем.

На этапе развертывания выполняется несколько важных задач. Эти задачи включают настройку среды, упаковку приложения, развертывание приложения на целевой платформе и выполнение окончательных проверок для подтверждения того, что приложение работает должным образом. В зависимости от сложности и масштаба программного обеспечения процесс развертывания может включать несколько итераций и этапов. Например, приложение может перемещаться через различные среды (например, разработку, тестирование, промежуточную подготовку и производство) для последовательного тестирования и проверки. Такой пошаговый подход помогает уменьшить непредвиденные проблемы и риски, которые могут возникнуть во время крупномасштабного развертывания.

Стоит отметить, что этап развертывания не обходится без проблем. Развертывание может быть сложным и трудоемким процессом, требующим управления множеством переменных, включая предоставление инфраструктуры, управление кодом и зависимостями, а также выполнение обновлений без ущерба для удобства пользователей. Внедрение современных методологий, инструментов и практик развертывания (таких как непрерывная интеграция и непрерывное развертывание или CI/CD) произвело революцию в процессе развертывания. Такие методы обеспечивают более эффективное и автоматизированное развертывание, сокращая задержку между этапами разработки и производства, а также обеспечивая лучшую надежность, стабильность и удобство обслуживания.

AppMaster, платформа no-code, значительно упрощает процесс развертывания для своих пользователей. Одним нажатием кнопки «Опубликовать» пользователи могут упаковать свои приложения в исполняемые двоичные файлы или исходный код для серверных, веб- и мобильных платформ. AppMaster берет на себя создание исходного кода, компиляцию, тестирование и упаковку приложений в контейнеры Docker (для серверной части) и развертывание в облаке. Этот оптимизированный процесс обеспечивает более быстрое развертывание, обеспечивая при этом масштабируемость и минимальный технический долг.

Фаза развертывания является важным аспектом разработки программного обеспечения, особенно на крупных предприятиях или в случаях использования с высокой нагрузкой. Исследования показали, что практика непрерывного развертывания может привести к увеличению скорости развертывания кода в 208 раз, ускорению разрешения инцидентов в 106 раз и сокращению в 2555 раз времени от внесения изменений до их развертывания в рабочей среде. Эти методы непрерывного развертывания сделали компании более гибкими, устойчивыми и адаптируемыми к быстро меняющейся бизнес-среде.

Пример того, как этап развертывания может сыграть решающую роль в разработке программного обеспечения, можно увидеть в мире электронной коммерции. Давайте возьмем интернет-магазин, который собирается внедрить новую функцию, позволяющую покупателям создавать списки желаний на своей платформе. На этапе развертывания ИТ-команда настраивает необходимую инфраструктуру, включая веб-серверы, серверы баз данных и серверы приложений. Затем приложение упаковывается и развертывается с использованием автоматизированных сценариев и инструментов, а производительность недавно добавленной функции списка желаний тщательно отслеживается. На основании результатов развертывания в производственной среде любые обнаруженные проблемы быстро устраняются, а при необходимости могут быть выполнены дополнительные изменения или шаги отката. Правильное планирование развертывания, выполнение и управление помогают гарантировать правильную интеграцию новой функции в платформу электронной коммерции, обеспечивая удобство работы для пользователей.

В заключение отметим, что этап развертывания является важной частью общего жизненного цикла разработки программного обеспечения, систематизируя процесс перемещения приложений со стадии разработки в живую среду. Такие платформы, как AppMaster обеспечивают эффективный подход к упрощению и оптимизации процесса развертывания, обеспечивая более быструю и надежную доставку программного обеспечения. Использование современных практик и инструментов, таких как непрерывная интеграция и развертывание, значительно улучшило среду развертывания программного обеспечения, предоставив предприятиям повышенную гибкость и оперативность в современном постоянно развивающемся мире.

Изучите больше терминов:
Агент развертывания Документация по развертыванию Избыточность развертывания Инфраструктура развертывания Канарское развертывание Манифест развертывания Масштаб развертывания Операции по развертыванию Платформа развертывания Показатели развертывания После развертывания Предварительное развертывание Репликация развертывания Стратегия развертывания Этап развертывания Эффективность развертывания

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