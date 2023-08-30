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Проверка работоспособности развертывания

30, авг. 2023

Проверка работоспособности развертывания в контексте разработки и развертывания программного обеспечения относится к комплексной и систематической оценке готовности, производительности, стабильности и функциональности программного приложения до, во время и после процесса выпуска. Проверки работоспособности выступают в качестве важнейшего механизма безопасности, гарантирующего, что развернутые приложения не только пригодны для использования, но также минимизируют потенциальные риски, сокращают время простоя и оптимизируют общее взаимодействие с пользователем. Проверки работоспособности развертывания особенно важны в конвейерах непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD), где приложения часто обновляются и выпускаются, что делает эти оценки еще более важными для поддержания стабильности приложений.

В последнее время проверки работоспособности развертывания приобрели большую актуальность из-за быстро меняющихся требований к программному обеспечению и необходимости обслуживать все более разнообразную базу пользователей с различными потребностями. Исследование DORA (DevOps Research and Assessment) сообщает, что команды, выполняющие частые проверки работоспособности развертывания, как правило, развертывают код в 2,2 раза чаще и восстанавливаются в 12,6 раз быстрее после сбоев по сравнению с их коллегами, которые не выполняют такие проверки регулярно.

Проверки работоспособности развертывания затрагивают различные аспекты приложения, которые можно разделить на следующие категории:

  1. Проверки работоспособности перед развертыванием . Эти проверки гарантируют, что инфраструктура и зависимости приложения находятся на месте и работают, кодовая база не содержит критических дефектов, а приложение может быть успешно подготовлено и развернуто в целевой среде или облачной инфраструктуре. Проверки работоспособности перед развертыванием могут включать проверку изменений схемы базы данных, проверку доступности и работоспособности сторонних API, а также проверку производительности вышестоящих и нижестоящих систем.
  2. Проверки работоспособности во время выполнения . После развертывания приложения выполняются проверки работоспособности во время выполнения для мониторинга его поведения в режиме реального времени, обеспечивая плавное выполнение, отслеживание потенциальных узких мест и быстрое обнаружение сбоев. Проверки работоспособности во время выполнения могут включать мониторинг использования ЦП и памяти, подключения к базе данных, времени ответа API и системных журналов для обнаружения ошибок и диагностики.
  3. Проверки работоспособности после развертывания . После успешного развертывания приложения проверки работоспособности после развертывания проверяют, соответствует ли приложение производительности, безопасности и функциональным ожиданиям, а также корректно ли оно обработало любые изменения инфраструктуры или конфигурации. Проверки работоспособности после развертывания могут включать ручное или автоматическое тестирование, мониторинг журналов приложений и показателей, а также проверку процессов реагирования на инциденты и аварийного восстановления.

В платформе AppMaster no-code проверки работоспособности развертывания легко интегрируются в процессы разработки и развертывания, чтобы гарантировать надежность, масштабируемость и надежность создаваемых приложений. AppMaster использует свою современную среду визуального проектирования, мощные возможности генерации кода и облачные механизмы развертывания для упрощения и оптимизации процедур проверки работоспособности.

На этапе разработки AppMaster автоматически выполняет различные проверки работоспособности перед развертыванием, такие как проверка структуры и зависимостей схемы базы данных, проверка логики бизнес-процессов и обеспечение целостности созданных endpoints REST API и WSS. Эти проверки помогают клиентам выявлять и устранять потенциальные проблемы на ранних этапах жизненного цикла разработки, снижая риск распространения дефектов на развернутые приложения и сводя к минимуму время простоя.

Поддержка AppMaster для подготовки среды в реальном времени и развертывания приложений менее чем за 30 секунд позволяет клиентам быстро выполнять комплексные проверки работоспособности своих приложений во время выполнения и после развертывания. Отслеживая ключевые показатели приложений, журналы и показатели производительности, клиенты могут быстро обнаруживать потенциальные проблемы, эффективно их устранять и оптимизировать свои приложения для достижения максимальной производительности за короткий промежуток времени.

Кроме того, приложения, созданные с помощью AppMaster, обеспечивают масштабируемость и отсутствие технического долга, что гарантирует клиентам возможность беспрепятственно использовать преимущества проверок работоспособности развертывания по мере того, как их приложения и инфраструктура развиваются с течением времени. Полностью интерактивные приложения AppMaster также обеспечивают плавную интеграцию с различными инструментами мониторинга и оповещения, позволяя клиентам настраивать автоматические и непрерывные процессы проверки работоспособности, адаптированные к их конкретным требованиям.

В заключение, проверки работоспособности развертывания являются неотъемлемой частью современных процессов разработки и развертывания программного обеспечения, гарантируя надежность, безопасность и оптимизацию приложений для предполагаемых вариантов использования. Платформа AppMaster no-code выводит проверки работоспособности развертывания на новый уровень, плавно интегрируя их в рабочие процессы разработки и развертывания, способствуя быстрой диагностике и устранению потенциальных проблем, а также помогая клиентам создавать надежные, высококачественные и масштабируемые программные приложения в быстрый и экономичный способ.

Изучите больше терминов:
Балансировка нагрузки при развертывании Интеграция развертывания Кластер развертывания Конфигурация развертывания Масштаб развертывания Обслуживание развертывания План развертывания Платформа развертывания После развертывания Служба развертывания Согласованность развертывания Среда развертывания Схема развертывания Цель развертывания Цикл развертывания Этап развертывания

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