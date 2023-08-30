Проверка работоспособности развертывания в контексте разработки и развертывания программного обеспечения относится к комплексной и систематической оценке готовности, производительности, стабильности и функциональности программного приложения до, во время и после процесса выпуска. Проверки работоспособности выступают в качестве важнейшего механизма безопасности, гарантирующего, что развернутые приложения не только пригодны для использования, но также минимизируют потенциальные риски, сокращают время простоя и оптимизируют общее взаимодействие с пользователем. Проверки работоспособности развертывания особенно важны в конвейерах непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD), где приложения часто обновляются и выпускаются, что делает эти оценки еще более важными для поддержания стабильности приложений.

В последнее время проверки работоспособности развертывания приобрели большую актуальность из-за быстро меняющихся требований к программному обеспечению и необходимости обслуживать все более разнообразную базу пользователей с различными потребностями. Исследование DORA (DevOps Research and Assessment) сообщает, что команды, выполняющие частые проверки работоспособности развертывания, как правило, развертывают код в 2,2 раза чаще и восстанавливаются в 12,6 раз быстрее после сбоев по сравнению с их коллегами, которые не выполняют такие проверки регулярно.

Проверки работоспособности развертывания затрагивают различные аспекты приложения, которые можно разделить на следующие категории:

Проверки работоспособности перед развертыванием . Эти проверки гарантируют, что инфраструктура и зависимости приложения находятся на месте и работают, кодовая база не содержит критических дефектов, а приложение может быть успешно подготовлено и развернуто в целевой среде или облачной инфраструктуре. Проверки работоспособности перед развертыванием могут включать проверку изменений схемы базы данных, проверку доступности и работоспособности сторонних API, а также проверку производительности вышестоящих и нижестоящих систем. Проверки работоспособности во время выполнения . После развертывания приложения выполняются проверки работоспособности во время выполнения для мониторинга его поведения в режиме реального времени, обеспечивая плавное выполнение, отслеживание потенциальных узких мест и быстрое обнаружение сбоев. Проверки работоспособности во время выполнения могут включать мониторинг использования ЦП и памяти, подключения к базе данных, времени ответа API и системных журналов для обнаружения ошибок и диагностики. Проверки работоспособности после развертывания . После успешного развертывания приложения проверки работоспособности после развертывания проверяют, соответствует ли приложение производительности, безопасности и функциональным ожиданиям, а также корректно ли оно обработало любые изменения инфраструктуры или конфигурации. Проверки работоспособности после развертывания могут включать ручное или автоматическое тестирование, мониторинг журналов приложений и показателей, а также проверку процессов реагирования на инциденты и аварийного восстановления.

В платформе AppMaster no-code проверки работоспособности развертывания легко интегрируются в процессы разработки и развертывания, чтобы гарантировать надежность, масштабируемость и надежность создаваемых приложений. AppMaster использует свою современную среду визуального проектирования, мощные возможности генерации кода и облачные механизмы развертывания для упрощения и оптимизации процедур проверки работоспособности.

На этапе разработки AppMaster автоматически выполняет различные проверки работоспособности перед развертыванием, такие как проверка структуры и зависимостей схемы базы данных, проверка логики бизнес-процессов и обеспечение целостности созданных endpoints REST API и WSS. Эти проверки помогают клиентам выявлять и устранять потенциальные проблемы на ранних этапах жизненного цикла разработки, снижая риск распространения дефектов на развернутые приложения и сводя к минимуму время простоя.

Поддержка AppMaster для подготовки среды в реальном времени и развертывания приложений менее чем за 30 секунд позволяет клиентам быстро выполнять комплексные проверки работоспособности своих приложений во время выполнения и после развертывания. Отслеживая ключевые показатели приложений, журналы и показатели производительности, клиенты могут быстро обнаруживать потенциальные проблемы, эффективно их устранять и оптимизировать свои приложения для достижения максимальной производительности за короткий промежуток времени.

Кроме того, приложения, созданные с помощью AppMaster, обеспечивают масштабируемость и отсутствие технического долга, что гарантирует клиентам возможность беспрепятственно использовать преимущества проверок работоспособности развертывания по мере того, как их приложения и инфраструктура развиваются с течением времени. Полностью интерактивные приложения AppMaster также обеспечивают плавную интеграцию с различными инструментами мониторинга и оповещения, позволяя клиентам настраивать автоматические и непрерывные процессы проверки работоспособности, адаптированные к их конкретным требованиям.

В заключение, проверки работоспособности развертывания являются неотъемлемой частью современных процессов разработки и развертывания программного обеспечения, гарантируя надежность, безопасность и оптимизацию приложений для предполагаемых вариантов использования. Платформа AppMaster no-code выводит проверки работоспособности развертывания на новый уровень, плавно интегрируя их в рабочие процессы разработки и развертывания, способствуя быстрой диагностике и устранению потенциальных проблем, а также помогая клиентам создавать надежные, высококачественные и масштабируемые программные приложения в быстрый и экономичный способ.