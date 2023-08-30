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История развертываний

30, авг. 2023

История развертывания в контексте разработки и развертывания программного обеспечения представляет собой полную запись всех прошлых событий и действий, связанных с процессом развертывания программных приложений в таких средах, как разработка, промежуточное размещение и производство. Эта информация жизненно важна для отслеживания развития проекта, обеспечения плавного развертывания новых функций и исправлений ошибок, а также для поддержания полного понимания состояния приложения в любой момент времени.

Надежная история развертывания позволяет разработчикам, менеджерам проектов и другим заинтересованным сторонам просматривать, анализировать и понимать общее состояние и стабильность приложения. Ведя тщательный учет, команды могут точно определить основную причину проблем, отслеживать общий ход разработки и гарантировать соблюдение лучших практик на протяжении всего жизненного цикла приложения.

История развертываний обычно включает в себя такую ​​информацию, как:

  • Дата и время развертывания
  • Номер версии и/или уникальный идентификатор
  • Описание изменений, внесенных в развернутую версию
  • Автор или группа, ответственная за развертывание
  • Среда, в которой было развернуто приложение (например, разработка, промежуточный этап, производство)
  • Используемый метод развертывания и инструменты.
  • Продолжительность процесса развертывания
  • Список решенных проблем и/или функций, представленных в развернутой версии
  • Статус автоматических тестов и проверок качества, выполненных для развернутой версии.

История развертывания играет решающую роль в обеспечении процессов непрерывной доставки и непрерывной интеграции (CI/CD), которые необходимы для современной практики разработки программного обеспечения. Непрерывное развертывание позволяет разработчикам часто вносить изменения в код в рабочую среду, снижая риски, связанные с крупномасштабными развертываниями, и ускоряя получение обратной связи от пользователей. Поддерживая полную историю развертывания, заинтересованные стороны могут лучше управлять рисками, связанными с внедрением новых функций, возможностей или исправлением ошибок в производственную среду.

На платформе AppMaster no-code история развертывания является неотъемлемой частью процесса разработки приложений. Поскольку AppMaster создает приложения с нуля, чтобы устранить техническую задолженность, и автоматически развертывает их в облаке, сохранение точной и полной истории развертывания становится еще более важным. Это позволяет клиентам AppMaster вернуться к предыдущей версии приложения с минимальными хлопотами и рисками в случае возникновения проблем после обновления.

Клиенты AppMaster получают выгоду от комплексных функций истории развертывания платформы несколькими способами:

  • Улучшенная отслеживаемость изменений приложений, позволяющая повысить эффективность отладки и упростить выявление проблем при развертывании.
  • Более быстрое выявление и устранение регрессий, вызванных новыми развертываниями.
  • Повышенная прозрачность процесса разработки и развертывания, что позволяет улучшить сотрудничество между членами команды.
  • Расширенные возможности измерения влияния оптимизаций, модификаций и других изменений на производительность и стабильность приложения.

Благодаря возможностям истории развертывания, предоставляемым AppMaster, команды разработчиков могут более эффективно сотрудничать, отслеживать и управлять развертываниями своих приложений, гарантируя, что они последовательно удовлетворяют потребности пользователей и поддерживают высочайший уровень качества и производительности.

В заключение, история развертывания представляет собой ценную запись различных действий по развертыванию программного обеспечения, предпринятых на протяжении жизненного цикла приложения. Надежная история развертывания может значительно улучшить способность организации эффективно отслеживать и управлять своим портфелем приложений. В сочетании с мощными возможностями разработки приложений no-code предоставляемыми платформой AppMaster, это позволяет разработчикам и другим заинтересованным сторонам создавать, развертывать и поддерживать высококачественные масштабируемые приложения более эффективно и с меньшими затратами, чем когда-либо прежде.

Изучите больше терминов:
Артефакт развертывания Архитектура развертывания Избыточность развертывания Инструменты развертывания Конечная точка развертывания Контрольный список развертывания Конфигурация развертывания Масштаб развертывания Панель развертывания Рекомендации по развертыванию Ресурс по развертыванию Скрипт развертывания Стратегия отката развертывания Стратегия развертывания Управление рисками развертывания Цель развертывания

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