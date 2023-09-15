ARIA (Доступные многофункциональные интернет-приложения)

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) — это стандартизированный набор методов, концепций и лучших практик веб-дизайна, направленных на то, чтобы сделать веб-контент и веб-приложения более доступными для людей с ограниченными возможностями. ARIA повышает доступность многофункциональных интернет-приложений (RIA), предоставляя дополнительную информацию о структуре, функциональности и поведении компонентов пользовательского интерфейса. Закрывая определенные пробелы в доступности, оставленные традиционной HTML-разметкой, ARIA делает надежные интерактивные веб-решения более удобными для использования людьми с вспомогательными технологиями, такими как программы чтения с экрана или программное обеспечение для распознавания речи.

Разработанная Консорциумом Всемирной паутины (W3C), ARIA интегрирована в веб-технологии и стала неотъемлемой частью современной веб-разработки, особенно при создании сложных пользовательских интерфейсов. Поскольку веб-приложения усложняются и становятся все более интерактивными, включение ARIA гарантирует, что эти приложения останутся максимально инклюзивными и доступными для всех, независимо от их способностей.

ARIA работает, дополняя стандартную HTML-разметку настраиваемыми атрибутами, которые предоставляют дополнительный контекст и информацию пользователям вспомогательных технологий. Эти атрибуты, известные как атрибуты ARIA, можно применять к элементам HTML для улучшения их семантики и передачи важной информации, которая может быть неявно доступна через браузеры или вспомогательные устройства. Некоторые примеры атрибутов ARIA включают «aria-label», «aria-labeledby», «aria-describedby» и «aria-hidden».

Интегрируя атрибуты ARIA с элементами HTML, разработчики могут гарантировать, что их веб-контент будет легче понимать и перемещаться по нему пользователям с ограниченными возможностями. Например, расширенный пользовательский виджет, такой как карусель, можно усовершенствовать с помощью ARIA, чтобы превратить его из недоступного компонента в полнофункциональный, доступный пользовательский интерфейс, по которому легко ориентироваться пользователи с помощью программ чтения с экрана.

Частью спецификации ARIA является набор предопределенных ролей и состояний, которые можно применять к элементам HTML. Эти роли и состояния помогают передать назначение и текущее состояние элемента, обеспечивая дополнительный контекст для вспомогательных технологий. Примеры ролей включают «кнопку», «форму», «диалог», «список таблиц» и «панель вкладок», а примеры состояний включают «ариа-проверка», «ария-отключена», «ария-расширенная» и «ария-расширенная». необходимый'.

Помимо ролей и состояний ARIA, важной частью спецификации ARIA является концепция «Живых регионов». Эти области веб-страницы предназначены для автоматического предоставления уведомлений вспомогательным технологиям при динамическом обновлении их содержимого без необходимости обновления страницы. Примеры живых регионов включают окна чата, тикеры новостей или обновление спортивных результатов в режиме реального времени. Атрибуты ARIA, такие как «aria-live», «aria-atomic» и «aria-relevant», могут использоваться для определения поведения и значимости этих живых регионов, гарантируя, что пользователи с ограниченными возможностями смогут получить доступ и понять передаваемую информацию. обновляется в режиме реального времени.

Реализация ARIA в веб-приложениях не только приносит пользу пользователям с ограниченными возможностями, но также имеет дополнительные преимущества, которые помогают в SEO (поисковая оптимизация) и общем улучшении удобства использования. Предоставляя четкий семантический контекст веб-контенту, поисковые системы могут более эффективно индексировать и ранжировать веб-сайты, что приводит к лучшей видимости в поисковых системах и потенциально к увеличению органического трафика. Кроме того, элементы, улучшенные ARIA, могут предложить улучшенную навигацию с помощью клавиатуры и более интуитивно понятный пользовательский интерфейс для всех пользователей.

Будучи платформой для разработки no-code, AppMaster осознает важность ARIA для обеспечения того, чтобы все созданные приложения оставались доступными, простыми в использовании и универсальными как для веб-платформ, так и для мобильных платформ. Интегрируя атрибуты, роли и состояния ARIA в сгенерированный исходный код, AppMaster позволяет пользователям разрабатывать масштабируемые веб-приложения, в основе которых лежит доступность и инклюзивность. Платформа гарантирует, что все решения, созданные с использованием ее надежного визуального интерфейса, соответствуют лучшим отраслевым практикам, при этом постоянно используются последние достижения в методах и руководствах ARIA, оптимизируя создаваемые приложения для нужд пользователей с ограниченными возможностями.

С помощью AppMaster компании могут создавать высокодоступные, интерактивные и привлекательные веб-приложения без ущерба для удобства использования и инклюзивности. Используя лучшие практики ARIA и мощные визуальные инструменты, доступные на платформе, пользователи могут гарантировать, что их приложения соответствуют самым высоким стандартам доступности и остаются универсальными для использования всеми людьми, независимо от их способностей.