Подтвердить

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18, сент. 2023

В контексте реляционных баз данных термин «Фиксация» относится к важнейшему процессу постоянного сохранения или применения набора изменений или транзакций, внесенных в базу данных, в хранилище базы данных. Операция фиксации отмечает успешное завершение транзакции и гарантирует, что данные не будут потеряны или повреждены после внесения изменений. Это также обеспечивает ощущение согласованности и целостности базы данных после выполнения нескольких транзакций.

Реляционные базы данных предназначены для поддержки эффективных и надежных приложений, гарантируя, что изменения в данных соответствуют правилам, определенным схемой базы данных. Операция фиксации играет ключевую роль в достижении этой цели, реализуя концепцию свойств атомарности, согласованности, изоляции и долговечности (ACID). Эти свойства ACID необходимы для обеспечения правильного и согласованного функционирования системы управления базами данных, особенно при обработке параллельных транзакций и устранении проблем, которые могут возникнуть в результате сбоев системы, ошибок программного обеспечения или сбоев оборудования.

В контексте AppMaster, мощной платформы no-code, способной создавать серверные, веб- и мобильные приложения с визуальными моделями данных, операции фиксации становятся еще более актуальными. AppMaster позволяет пользователям проектировать и разрабатывать сложные масштабируемые приложения, способные взаимодействовать с различными компонентами, такими как базы данных, API и пользовательские интерфейсы. При работе с реляционными базами данных в проектах AppMaster он позволяет пользователям беспрепятственно создавать, изменять модели данных и управлять ими, сохраняя при этом эти изменения с помощью операций фиксации.

Например, рассмотрим проект AppMaster, который управляет платформой электронной коммерции. Реляционная база данных, связанная с этим проектом, может содержать таблицы для клиентов, заказов, продуктов и других связанных данных. По мере размещения новых заказов в базе данных создаются новые записи, а существующие записи могут обновляться или удаляться. Чтобы обеспечить согласованность и точность данных, любые изменения, внесенные в таблицы, должны сохраняться с помощью операций фиксации.

Операции фиксации включают в себя несколько важных функций, обеспечивающих адекватную надежность и согласованность базы данных:

1. Атомарность: транзакции либо полностью завершены, либо не выполняются вообще. Если какая-либо часть транзакции завершается неудачно (например, из-за нарушения ограничений или сбоя системы), вся транзакция откатывается, и все изменения отбрасываются. Операции фиксации основаны на этом принципе: изменения успешно сохраняются только в том случае, если все операторы транзакции выполнены успешно.

2. Согласованность. База данных всегда находится в согласованном состоянии до и после каждой транзакции. Согласованность обеспечивает достоверность данных, гарантируя, что любые ограничения или правила в модели данных никогда не будут нарушены. Операции фиксации помогают добиться согласованности за счет постоянного сохранения изменений, соответствующих ограничениям базы данных.

3. Изоляция. Одновременное выполнение транзакций не должно влиять друг на друга, и каждая транзакция должна выполняться независимо. Изоляция предотвращает конфликты и повреждение данных, когда несколько пользователей пытаются одновременно получить доступ к одним и тем же данным или изменить их. Операции фиксации в сочетании с уровнями изоляции транзакций позволяют базе данных обрабатывать параллельные транзакции без ущерба для целостности данных.

4. Долговечность. После фиксации транзакции изменения должны быть постоянными и не теряться в случае сбоя или ошибки системы. Долговечность достигается за счет использования операций фиксации, которые гарантируют сохранение обновлений и модификаций в хранилище базы данных.

В заключение, операции фиксации в реляционных базах данных обеспечивают правильное функционирование и целостность данных путем соблюдения свойств ACID. AppMaster, как комплексная платформа разработки no-code, поддерживающая работу с реляционными базами данных, использует операции фиксации, чтобы предоставить своим пользователям эффективные и точные возможности управления данными. Использование операций фиксации гарантирует, что приложения, разработанные с помощью AppMaster сохраняют согласованность, надежность и масштабируемость, что делает его идеальным решением для предприятий любого размера.

Изучите больше терминов:
Заказать по Интеллектуальный анализ данных Модальность Обработка в реальном времени Ограничение внешнего ключа Ограничение по умолчанию Перекрестное соединение Присоединяйтесь Проверить ограничение Разделение Реляционная алгебра Реляционное исчисление Связь Словарь данных Хэш-индекс Язык структурированных запросов (SQL)

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