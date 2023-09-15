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Денормализация

15, сент. 2023

Денормализация в контексте реляционных баз данных относится к процессу стратегической организации данных менее структурированным или избыточным образом для оптимизации производительности запросов, снижения затрат на поиск данных и повышения операционной эффективности. В отличие от нормализации, которая стремится минимизировать избыточность и зависимости внутри схемы базы данных путем разделения данных на более мелкие связанные таблицы, денормализация намеренно вводит избыточность для консолидации данных и минимизации необходимости в сложных операциях соединения, которые потенциально могут снизить производительность системы.

Хотя нормализация необходима для улучшения целостности и согласованности системы баз данных, она часто достигается за счет производительности запросов. В схемах с высокой степенью нормализации доступ к полному набору данных обычно требует выполнения нескольких операций соединения между различными таблицами для повторной сборки информации, представленной конечным пользователям, что требует больше ресурсов и времени. В результате могут применяться методы денормализации, чтобы сбалансировать компромисс между согласованностью, целостностью и производительностью запросов данных.

Денормализация выполняется путем слияния таблиц, добавления избыточных столбцов или сохранения предварительно вычисленных сводных данных для упрощения и ускорения операций поиска данных. Для иллюстрации рассмотрим высоконормализованную схему базы данных электронной коммерции, где информация о клиентах, заказах и продуктах хранится в отдельных таблицах. При запросе списка заказов, а также соответствующих сведений о клиенте и продукте для получения необходимой информации требуется несколько операций соединения. В денормализованной схеме в таблицу заказов могут быть добавлены избыточные столбцы, такие как customer_name и Product_name, чтобы исключить необходимость операций соединения и повысить производительность запросов.

Важно отметить, что денормализация не является универсально применимой, и к ее реализации необходимо подходить разумно. Поскольку избыточность по своей сути усложняет схему базы данных и управление ею, денормализация может увеличить риск несогласованности данных и аномалий. Таким образом, для обеспечения согласованности и точности данных требуется бдительный мониторинг и подходящие механизмы обеспечения целостности данных. Более того, денормализация не всегда может привести к повышению производительности, а в некоторых случаях может привести к ухудшению эффективности системы из-за увеличения потребления памяти и затрат на запись.

В контексте no-code платформы AppMaster, позволяющей пользователям визуально создавать модели данных и управлять своими реляционными базами данных, денормализация может сыграть важную роль в адаптации ориентированных на производительность решений для конкретных случаев использования. С помощью AppMaster пользователи могут быстро и эффективно создавать и изменять модели или схемы данных в ответ на меняющиеся требования, предоставляя им гибкость для оптимизации баланса между нормализацией и денормализацией для удовлетворения требований приложения.

Способность AppMaster генерировать код для серверных, веб- и мобильных приложений менее чем за 30 секунд при внесении изменений в чертежи гарантирует, что платформа может легко адаптироваться к корректировкам денормализации без возникновения технического долга. Это позволяет пользователям стратегически экспериментировать с различной степенью денормализации, чтобы оценить ее влияние на производительность и принимать обоснованные решения для максимизации эффективности. Кроме того, приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной базы данных, обеспечивая плавную интеграцию и совместимость с широким спектром решений для хранения данных.

В заключение отметим, что денормализация — это мощный метод, используемый в реляционных базах данных для оптимизации производительности и повышения эффективности за счет введения расчетной избыточности и упрощения процессов извлечения данных. Хотя денормализация сопряжена с неизбежными рисками и сложностями, связанными с согласованностью и целостностью данных, при разумном и прагматичном применении денормализация может привести к значительному повышению производительности. Платформа AppMaster no-code предоставляет пользователям необходимые инструменты и возможности для экспериментов со стратегиями денормализации и создания индивидуальных решений, обеспечивающих оптимальный баланс между согласованностью данных и производительностью запросов.

Изучите больше терминов:
Атрибут Блокировка Внешний ключ Денормализация Индекс Кортеж Присоединяйтесь Самостоятельное присоединение Свойства ACID (атомарность, согласованность, изоляция, долговечность) Связь Тип данных Триггер Управление параллелизмом Язык манипулирования данными (DML) Язык управления данными (DCL) Язык управления транзакциями (TCL)

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