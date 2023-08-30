hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Конвейер развертывания

30, авг. 2023

Конвейер развертывания — это процесс и технологическая инфраструктура, в которой изменения кода приложения переносятся из среды разработки в производственную среду. В контексте разработки программного обеспечения конвейер развертывания облегчает автоматизацию и управление задачами, связанными с созданием, тестированием и развертыванием программных приложений. Это обеспечивает последовательный, надежный и эффективный способ доставки обновлений и улучшений программного обеспечения конечным пользователям. Конвейер развертывания, который часто используется в сочетании с методологиями непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD), направлен на минимизацию рисков, человеческих ошибок и простоев, одновременно максимизируя качество кода и скорость выпуска.

Хорошо структурированный конвейер развертывания включает несколько этапов, обеспечивающих плавный переход от разработки кода к производству. Эти этапы могут включать разработку кода, контроль версий, сборку и компиляцию, модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, приемочное тестирование и промышленное развертывание. Ключевым аспектом конвейера развертывания является его ориентация на автоматизацию. Автоматизируя задачи, разработчики могут тратить больше времени на новые функции и улучшения и меньше времени на ручные процессы и возможные ошибки.

Например, платформа AppMaster no-code автоматизирует процесс разработки и развертывания приложений, генерируя исходный код для серверных, веб- и мобильных приложений, компилируя приложения, запуская тесты, упаковывая приложения в контейнеры Docker и развертывая их в облаке. При каждом изменении в проекте приложения платформа генерирует новый набор приложений в течение 30 секунд, обеспечивая быструю итерацию и разработку без технической задолженности. Это также устраняет проблемы совместимости или устаревшие зависимости, поскольку приложения каждый раз создаются с нуля.

Хорошим примером преимуществ конвейера развертывания являются исследования, проведенные Puppet и DORA (DevOps Research and Assessment) в их отчетах о состоянии DevOps. Они обнаружили, что в высокопроизводительных организациях, интегрирующих конвейеры развертывания, развертывание программного обеспечения происходит в 46 раз чаще, а время внесения изменений в 440 раз быстрее, чем в организациях с более низкой производительностью. Более того, эти высокопроизводительные компании смогли восстановиться после сбоев в 96 раз быстрее, а частота неудачных изменений была в 5 раз ниже по сравнению с организациями, не имеющими эффективной реализации конвейера развертывания.

Более того, конвейеры развертывания могут помочь устранить так называемые «человеческие факторы», такие как противоречивые процедуры, ручные ошибки и предвзятости, которые могут вызвать задержки и дополнительные затраты в цикле разработки программного обеспечения. В результате автоматизация, обеспечиваемая конвейерами развертывания, может привести к значительной экономии средств за счет снижения потребности в выделенных ресурсах, таких как администраторы серверов и выделенные группы контроля качества.

Конвейеры развертывания могут быть построены различными способами в зависимости от инфраструктуры организации, предпочтительного стека технологий и доступных ресурсов. Многие популярные инструменты и платформы могут быть интегрированы в конвейер развертывания, включая системы контроля версий, такие как Git, системы сборки, такие как Jenkins и Travis CI, платформы контейнеризации, такие как Docker, и поставщиков облачных услуг, таких как AWS и Azure. Кроме того, организации могут развертывать настраиваемые конвейеры, адаптированные к их конкретным требованиям и ограничениям, обеспечивая тем самым дополнительную гибкость и контроль над процессом развертывания.

Поскольку практика разработки программного обеспечения продолжает развиваться, конвейеры развертывания, вероятно, станут еще более важными и повсеместными в отрасли. Будущие технологии и тенденции, такие как архитектура микросервисов, бессерверные вычисления и оркестровка контейнеров, еще больше подчеркнут важность эффективных конвейеров развертывания для обеспечения бесперебойной доставки, масштабируемости и устойчивости приложений.

В заключение следует отметить, что конвейеры развертывания представляют собой важнейший элемент современного жизненного цикла разработки программного обеспечения, позволяя организациям оптимизировать процессы разработки, тестирования и развертывания за счет автоматизации важнейших задач и минимизации вмешательства человека. Используя конвейеры развертывания, компании могут добиться ускорения циклов выпуска, увеличения инноваций, снижения затрат и создания более гибкой и масштабируемой инфраструктуры, что в конечном итоге обеспечивает превосходное качество обслуживания своих клиентов. В рамках общей стратегии DevOps организации внедрение надежного конвейера развертывания стало ключевым фактором поддержания конкурентного преимущества в современном быстро развивающемся мире программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
Домен развертывания История развертываний Канарское развертывание Мониторинг развертывания Обслуживание развертывания Оркестровка развертывания План развертывания Платформа развертывания После развертывания Развертывание Резервное копирование развертывания Служба развертывания Тестирование развертывания Триггер развертывания Управление развертыванием Экземпляр развертывания

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь