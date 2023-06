Введение в управление зависимостями в Go

Управление зависимостями - важный аспект любого программного проекта, поскольку оно помогает управлять версиями библиотек и пакетов, на которые опирается ваш проект. В Go (Golang) управление зависимостями обеспечивает воспроизводимость и сопровождаемость ваших проектов Go, облегчая решение проблем с версионированием, поддерживая совместимость с другими пакетами и оптимизируя общий процесс разработки.

До появления Go Modules управление зависимостями в Go было менее упорядоченным. Разработчики часто прибегали к использованию таких инструментов, как dep , glide или govendor для управления зависимостями. Хотя эти инструменты были полезны, они не являлись частью официального проекта Go и, таким образом, создавали трудности в освоении Go как языка для некоторых разработчиков.

Эра модулей Go

В 2018 году команда разработчиков Go представила концепцию "модулей" - новый стандарт управления зависимостями в проектах Go. Модули - это коллекции связанных пакетов, которые версионируются вместе, обеспечивая все необходимые зависимости для вашей кодовой базы. С появлением Go Modules в Go 1.11 управление зависимостями стало более простым, универсальным и официально поддерживаемым проектом Go. В Go Modules появились такие возможности, как:

версионирование зависимостей с помощью семантического версионирования (SemVer).

Упрощенные команды управления зависимостями (например, go get , go mod tidy ).

Автоматическая генерация файла манифеста (go.mod ), содержащего подробную информацию о зависимостях

), содержащего подробную информацию о зависимостях Автоматическая загрузка и кэширование необходимых зависимостей

С Go Modules от вас больше не требуется размещать свой код в каталоге $GOPATH , что ранее было ограничением при разработке на Go. Эта новая система позволяет создать более гибкую структуру проекта, облегчая работу над проектами Go при переключении между различными репозиториями.

Настройка проекта Go-модуля

Начать работу с модулями Go очень просто. Чтобы создать новый проект Go Modules, выполните следующие шаги.

Во-первых, убедитесь, что в вашей системе установлен Go версии 1.11 или более поздней. Вы можете проверить версию Go, выполнив команду go version в терминале. Перейдите в нужное вам место и создайте новую папку проекта с описательным именем, например, my-go-project . Перейдите в только что созданную папку в командной строке. Инициализируйте новый модуль Go, выполнив команду go mod init , за которой следует путь к модулю. Например, вы можете выполнить go mod init github.com/your-username/my-go-project , если собираетесь разместить проект на GitHub. Эта команда генерирует новый файл go.mod в папке вашего проекта.

Файл go.mod - это сердце вашего проекта Go Modules. Он содержит метаданные о модуле, такие как его имя, и перечисляет все необходимые для него зависимости. Вы будете взаимодействовать с файлом go.mod на протяжении всего жизненного цикла вашего проекта Go для управления зависимостями. Теперь, когда ваш проект Go Module настроен, вы готовы приступить к добавлению и управлению зависимостями с помощью системы Go Modules.

Управление зависимостями в модулях Go

Модули Go обеспечивают простой и эффективный подход к управлению зависимостями вашего проекта. Они позволяют добавлять, обновлять или удалять определенные версии зависимостей, помогая вам сохранять контроль над своим проектом и его взаимодействием с другими пакетами. В этом разделе мы расскажем вам о том, как управлять зависимостями в проекте Go Modules.

Добавление зависимости

Чтобы добавить новую зависимость, достаточно импортировать нужный пакет в ваш Go-код. Например, если вы хотите добавить github.com/gorilla/mux в свой проект, импортируйте его следующим образом:

import ( "github.com/gorilla/mux" )

В следующий раз, когда вы запустите go build или go test , Go автоматически загрузит нужный пакет, обновит файлы go.mod и go.sum и настроит ваш проект на использование указанного пакета. В качестве альтернативы вы можете использовать команду go get для явного добавления новой зависимости:

go get github.com/gorilla/mux

Это позволит не только получить пакет, но и обновить файлы go.mod и go.sum вашего проекта.

Обновление зависимости

Чтобы обновить определенную зависимость до новой версии, используйте команду go get , за которой следует путь импорта пакета и номер нужной версии:

Эта команда обновит файл go.mod новой версией пакета и загрузит его исходный код. Обратите внимание, что если обновленный пакет вносит разрушающие изменения, вам может потребоваться соответствующая корректировка кода.

Удаление зависимостей

Чтобы удалить зависимость из вашего проекта, сначала удалите соответствующие операторы импорта из вашего исходного кода. После этого выполните команду go mod tidy , чтобы очистить файл go.mod :

go mod tidy

Эта команда удалит все неиспользуемые зависимости из файла go.mod и обеспечит чистоту и организованность вашего проекта.

Семантическое версионирование и модули Go

Semantic Versioning (SemVer) - это широко распространенная система версионирования, которая присваивает уникальные номера версий выпускам программного обеспечения. В ней используется формат нумерации, состоящий из трех частей: Major.Minor.Patch (например, 1.2.3). В SemVer:

Крупные изменения версии указывают на разрушающие изменения и требуют ручной корректировки кода.

Минорные изменения версии вводят новые функции, сохраняя при этом обратную совместимость.

Изменения версии патча включают исправления ошибок и незначительные улучшения производительности, также совместимые с предыдущими версиями.

Go Modules использует семантическое версионирование для обработки версий зависимостей, что позволяет разработчикам легче управлять обновлениями, обратной совместимостью и разрушающими изменениями. При указании версий зависимостей в Go Modules можно использовать диапазоны версий или конкретные номера версий. Например: - Чтобы получить последнюю стабильную версию пакета, используйте путь импорта пакета без номера версии: go get github.com/gorilla/mux . - Чтобы получить конкретную версию, добавьте номер версии после символа @ : go get github.com/gorilla/[email protected] - Чтобы получить последнее минорное обновление или обновление патча в рамках определенной основной версии, используйте символ ^ (каретка): go get github.com/gorilla/[email protected]^v1.0.0 .

Общие команды Go Modules и их использование

Ниже приведены некоторые наиболее часто используемые команды Go Modules и сценарии их применения:

go mod init

go mod init инициализирует новый проект Go Modules в текущем каталоге. Он генерирует файл go.mod , который содержит информацию о модуле, его зависимостях и ограничениях версии.

go mod init example.com/myproject

Замените example.com/myproject на путь к вашему модулю.

go get

go get - это универсальная команда, используемая для добавления, обновления или удаления зависимостей. Укажите путь импорта пакета, за которым может следовать номер версии или диапазон.

Эта команда добавляет или обновляет пакет github.com/gorilla/mux до версии v1.8.0.

go mod tidy

go mod tidy удаляет неиспользуемые зависимости из файла go.mod и обновляет его, чтобы отразить утверждения импорта в исходном коде вашего проекта.

go mod tidy

Выполните эту команду после удаления утверждений импорта для ненужных зависимостей.

go mod graph

go mod graph отображает дерево зависимостей проекта, показывая прямые и косвенные зависимости в удобочитаемом формате. Эта команда может быть полезна при отладке сложных проблем с зависимостями.

go mod graph

go mod verify

go mod verify проверяет целостность зависимостей, перечисленных в файле go.sum . Если контрольная сумма зависимости не совпадает с записанным значением, команда сообщит об ошибке.

go mod verify

Разрешение конфликтов зависимостей

Конфликты зависимостей могут возникнуть, когда ваш проект зависит от нескольких пакетов с различными требованиями к версии общих зависимостей. Модули Go предоставляют встроенный механизм для разрешения этих конфликтов с помощью директив replace и exclude в файле go.mod .

Директива Replace

Директива replace позволяет вам изменить версию модуля на другую или сопоставить ее с локальным путем. Это может быть полезно в ситуациях, когда вам нужно протестировать определенные версии, форкнутые проекты или локальные изменения перед фиксацией в удаленном репозитории. Чтобы использовать директиву replace, добавьте следующую строку в файл go.mod :

replace example.com/original/module v1.2.3 => example.com/new/module v1.4.0

Это заменит example.com/original/module версии v1.2.3 на example.com/new/module версии v1.4.0 . Вы также можете заменить модуль локальным путем:

replace example.com/original/module v1.2.3 => ../local/path/to/new/module

Директива Exclude

Вы можете использовать директиву exclude , чтобы предотвратить использование определенных версий модуля в вашем проекте. Это полезно, когда вы знаете, что определенная версия имеет проблемы совместимости или уязвимости безопасности. Чтобы исключить версию модуля, добавьте следующую строку в файл go.mod :

exclude example.com/target/module v1.2.3

Не забудьте запустить go mod tidy после применения этих изменений, чтобы обновить файл go.sum и пересчитать дерево зависимостей.

Частные Go-модули и управление репозиториями

Работа с частными Go-модулями и репозиториями аналогична работе с общедоступными, но есть некоторые дополнительные шаги для обеспечения надлежащей аутентификации и конфиденциальности.

Настройка GOPRIVATE

Чтобы предотвратить утечку путей импорта на публичные серверы, настройте переменную окружения GOPRIVATE . Эта переменная задает разделенный запятыми список шаблонов путей импорта для частных хранилищ.

go env -w GOPRIVATE=example.com/private/path/*

Использование маркеров доступа

Для использования частных репозиториев обычно требуется аутентификация в службе хостинга исходного кода, такой как GitHub или GitLab. Создайте личный токен доступа с подходящими правами (например, repo scope для GitHub). Обратитесь к документации службы хостинга, чтобы узнать, как создать маркер доступа. После получения маркера доступа настройте переменную окружения для аутентификации. Используйте соответствующую переменную окружения в зависимости от службы VCS.

export GIT_TERMINAL_PROMPT=0 export GITHUB_TOKEN=ВАШ_ACCESS_TOKEN

Это позволяет команде go загружать и аутентифицировать частные репозитории как модули Go. Если вы работаете с несколькими службами VCS, вы можете настроить отдельные маркеры доступа для каждой из них, определив при необходимости отдельные переменные окружения.

Переход от предыдущих систем управления зависимостями

До появления Go Modules существовали различные системы управления зависимостями, такие как Dep, glide или пользовательские решения каталогов поставщиков. Если вы все еще используете эти системы, пришло время перейти на Go Modules, чтобы оставаться актуальным и пользоваться преимуществами современного управления зависимостями Golang. Чтобы перейти с предыдущей системы управления зависимостями на Go Modules, выполните следующие шаги:

Создайте резервную копию исходного проекта, чтобы при необходимости можно было вернуться к предыдущему состоянию. Удалите все существующие файлы управления зависимостями (например, Gopkg.toml или Gopkg.lock ). Перейдите в корень вашего проекта в терминале и запустите go mod init для создания нового файла go.mod . Это также попытается преобразовать ваш предыдущий файл зависимостей, если он существует, в записи Go Modules. Запустите go mod tidy , чтобы заполнить файл go.mod зависимостями из предыдущей системы. Эта команда гарантирует, что только необходимые пакеты являются частью дерева зависимостей. На данном этапе вам может потребоваться внести изменения в файл go.mod для разрешения конфликтов зависимостей или для внедрения определенных версий. При необходимости используйте директивы replace и exclude для решения этих проблем. Убедитесь, что ваш проект по-прежнему собирается и проходит тесты, как ожидалось.

Следуя этим шагам, ваш проект теперь должен работать с модулями Go, упрощая управление зависимостями и делая его более удобным для сопровождения в долгосрочной перспективе. Любые остающиеся проблемы должны быть решены путем корректировки файла go.mod или проверки путей импорта, чтобы убедиться, что они соответствуют правильному формату.

AppMaster: Ускорение разработки приложений на базе Golang

Внедрение модулей Go и лучших практик управления зависимостями в ваш ежедневный рабочий процесс является жизненно важным для обеспечения поддерживаемого и масштабируемого проекта программного обеспечения на базе Golang. Но что если бы вы могли ускорить весь процесс разработки приложений, используя при этом возможности Golang?

Представляем AppMaster.io, комплексную платформу no-code с акцентом на создание бэкенд-приложений на базе Golang с использованием визуальной среды разработки. Помимо бэкенд-приложений, AppMaster позволяет создавать веб- и мобильные приложения, используя интегрированный подход, призванный упростить процесс разработки.

С помощью AppMaster пользователи могут создавать модели данных (схемы баз данных), проектировать бизнес-процессы, определять REST API и WebSocket endpoints с помощью визуального пользовательского интерфейса. Веб-приложения создаются с помощью интерфейса drag-and-drop вместе с дизайнером веб-бизнес-процессов, что обеспечивает полностью интерактивный пользовательский опыт. Мобильные приложения создаются аналогичным образом, с помощью дизайнера бизнес-процессов для мобильных устройств и возможности проектирования пользовательского интерфейса.

AppMasterПлатформа принимает ваши чертежи и генерирует исходный код для ваших приложений, как только вы нажмете кнопку "Опубликовать". Она компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (для backend-приложений) и развертывает в облаке, и все это за считанные секунды.

Бэкэнд-приложения создаются с использованием языка Golang (Go), пользуясь преимуществами производительности, простоты и удобства обслуживания, которые предлагает Golang. Веб-приложения создаются с помощью фреймворка Vue3 и JavaScript/TypeScript, а мобильные приложения используют серверно-управляемый фреймворк AppMaster, Kotlin и Jetpack Compose для Android, а также SwiftUI для iOS-приложений.

Благодаря мощной платформе AppMaster даже те, кто не имеет опыта кодирования, могут создать полное, масштабируемое программное решение, включающее серверные бэкенды, веб-сайты, клиентские порталы и нативные мобильные приложения. AppMaster не только ускоряет весь процесс разработки программного обеспечения, но и полностью устраняет технический долг, генерируя приложения с нуля при каждом изменении требований.

Если вы рассматриваете возможность использования платформы no-code для разработки программного обеспечения, особенно той, которая использует преимущества Golang, AppMaster должна быть в верхней части вашего списка. Зарегистрируйте бесплатный аккаунт и откройте для себя будущее разработки приложений с помощью решения, которое в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее.