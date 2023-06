Introduzione alla gestione delle dipendenze in Go

La gestione delle dipendenze è un aspetto critico di qualsiasi progetto software, in quanto aiuta a gestire le versioni delle librerie e dei pacchetti su cui il progetto si basa. In Go (Golang), la gestione delle dipendenze garantisce la riproducibilità e la manutenibilità dei progetti Go, facilitando la risoluzione dei problemi di versionamento, il mantenimento della compatibilità con altri pacchetti e la semplificazione del processo di sviluppo complessivo.

Prima di Go Modules, la gestione delle dipendenze in Go era meno snella. Gli sviluppatori ricorrevano spesso a strumenti come dep , glide o govendor per gestire le dipendenze. Sebbene questi strumenti fossero utili, non facevano parte del progetto ufficiale di Go e quindi creavano attriti nell'adozione di Go come linguaggio per alcuni sviluppatori.

L'era dei moduli Go

Nel 2018, il team Go ha introdotto il concetto di "moduli", un nuovo standard per la gestione delle dipendenze nei progetti Go. I moduli sono raccolte di pacchetti correlati che vengono versionati insieme, fornendo tutte le dipendenze necessarie per la base di codice. Con l'introduzione di Go Modules in Go 1.11, la gestione delle dipendenze è diventata più semplice, versatile e ufficialmente supportata dal progetto Go. Go Modules ha introdotto funzionalità quali:

Il versioning delle dipendenze tramite il Semantic Versioning (SemVer)

Comandi di gestione delle dipendenze semplificati (ad esempio, go get , go mod tidy )

, ) generazione automatica di un file manifest (go.mod ) contenente informazioni dettagliate sulle dipendenze

) contenente informazioni dettagliate sulle dipendenze Download automatico e memorizzazione nella cache delle dipendenze necessarie

Con Go Modules, non è più necessario posizionare il codice all'interno della directory $GOPATH , che in precedenza era un vincolo per lo sviluppo di Go. Questo nuovo sistema consente una struttura di progetto più flessibile, facilitando il lavoro sui progetti Go quando si passa da un repository all'altro.

Impostazione del progetto di moduli Go

Iniziare a lavorare con i moduli Go è semplice. Seguite i passi seguenti per impostare un nuovo progetto Go Modules.

Innanzitutto, assicurarsi di aver installato Go versione 1.11 o successiva sul proprio sistema. È possibile verificare la versione di Go eseguendo go version nel terminale. Andare nella posizione desiderata e creare una nuova cartella di progetto con un nome descrittivo, ad esempio my-go-project . Navigare nella cartella appena creata nella riga di comando. Inizializzare un nuovo modulo Go eseguendo il comando go mod init , seguito dal percorso del modulo. Per esempio, si può eseguire go mod init github.com/your-username/my-go-project se si intende ospitare il progetto su GitHub. Questo comando genera un nuovo file chiamato go.mod nella cartella del progetto.

Il file go.mod è il cuore del progetto Go Modules. Contiene metadati sul modulo, come il suo nome, ed elenca tutte le dipendenze necessarie. Si interagisce con il file go.mod durante tutto il ciclo di vita del progetto Go per gestire le dipendenze. Ora che il progetto Go Module è stato configurato, si è pronti per iniziare ad aggiungere e gestire le dipendenze utilizzando il sistema Go Modules.

Gestione delle dipendenze nei moduli Go

I moduli Go forniscono un approccio semplice ed efficace per gestire le dipendenze del progetto. Permettono di aggiungere, aggiornare o rimuovere versioni specifiche di dipendenze, aiutandovi a mantenere il controllo sul vostro progetto e sulle sue interazioni con altri pacchetti. Questa sezione vi guiderà attraverso il processo di gestione delle dipendenze nel vostro progetto Go Modules.

Aggiunta di una dipendenza

Per aggiungere una nuova dipendenza, è sufficiente importare il pacchetto desiderato nel codice Go. Per esempio, se volete aggiungere github.com/gorilla/mux al vostro progetto, importatelo in questo modo:

import ( "github.com/gorilla/mux" )

La prossima volta che si esegue go build o go test , Go scaricherà automaticamente il pacchetto richiesto, aggiornerà i file go.mod e go.sum e configurerà il progetto per utilizzare il pacchetto specificato. In alternativa, si può usare il comando go get per aggiungere esplicitamente una nuova dipendenza:

go get github.com/gorilla/mux

Questo non solo recupera il pacchetto, ma aggiorna anche i file go.mod e go.sum del progetto.

Aggiornare una dipendenza

Per aggiornare una dipendenza specifica a una nuova versione, utilizzate il comando go get seguito dal percorso di importazione del pacchetto e dal numero di versione desiderato:

Questo comando aggiorna il file go.mod con la nuova versione del pacchetto e ne scarica il codice sorgente. Si noti che se il pacchetto aggiornato introduce modifiche di rottura, potrebbe essere necessario modificare il codice di conseguenza.

Rimozione di una dipendenza

Per rimuovere una dipendenza dal progetto, occorre innanzitutto eliminare le corrispondenti dichiarazioni di importazione dal codice sorgente. Successivamente, eseguire il comando go mod tidy per ripulire il file go.mod :

go mod tidy

Questo comando rimuove tutte le dipendenze inutilizzate dal file go.mod e assicura che il progetto rimanga pulito e organizzato.

Il versionamento semantico e i moduli Go

Il Semantic Versioning (SemVer) è un sistema di versioning ampiamente adottato che assegna numeri di versione univoci alle versioni del software. Utilizza un formato di numerazione in tre parti: Major.Minor.Patch (ad esempio, 1.2.3). In SemVer:

I cambiamenti di versione maggiori indicano cambiamenti di rottura e richiedono modifiche manuali del codice.

I cambiamenti di versione minori introducono nuove funzionalità, pur rimanendo compatibili con le versioni precedenti.

I cambiamenti di versione includono correzioni di bug e miglioramenti minori delle prestazioni, anch'essi compatibili con le versioni precedenti.

Go Modules incorpora il Semantic Versioning per gestire il versioning delle dipendenze, consentendo agli sviluppatori di gestire più facilmente gli aggiornamenti, la retrocompatibilità e le modifiche di rottura. Quando si specificano le versioni delle dipendenze con Go Modules, si possono usare intervalli di versioni o numeri di versione specifici. Per esempio: - Per ottenere l'ultima versione stabile di un pacchetto, usare il percorso di importazione del pacchetto senza il numero di versione: go get github.com/gorilla/mux . - Per recuperare una versione specifica, aggiungere il numero di versione dopo il simbolo @ : go get github.com/gorilla/[email protected] - Per ottenere l'ultimo aggiornamento minore o di patch all'interno di una specifica versione maggiore, usare il simbolo ^ (caret): go get github.com/gorilla/[email protected]^v1.0.0 .

Comandi comuni dei moduli Go e loro utilizzo

Ecco alcuni dei comandi di Go Modules più comunemente usati e i loro scenari di utilizzo:

go mod init

go mod init inizializza un nuovo progetto Go Modules nella directory corrente. Genera un file go.mod , che contiene informazioni sul modulo, sulle sue dipendenze e sui vincoli di versione.

go mod init example.com/myproject

Sostituire example.com/myproject con il percorso del modulo.

go get

go get è un comando versatile usato per aggiungere, aggiornare o rimuovere una dipendenza. Fornisce il percorso di importazione del pacchetto, seguito facoltativamente da un numero di versione o da un intervallo.

Questo comando aggiunge o aggiorna il pacchetto github.com/gorilla/mux alla versione v1.8.0.

go mod tidy

go mod tidy rimuove le dipendenze inutilizzate dal file go.mod e lo aggiorna per riflettere le dichiarazioni di importazione nel codice sorgente del progetto.

go mod tidy

Eseguire questo comando dopo aver rimosso le dichiarazioni di importazione delle dipendenze indesiderate.

go mod graph

go mod graph visualizza l'albero delle dipendenze del progetto, mostrando le dipendenze dirette e indirette in un formato leggibile. Questo comando può essere utile per il debug di problemi di dipendenza complessi.

go mod graph

go mod verify

go mod verify controlla l'integrità delle dipendenze elencate nel file go.sum . Se la somma di controllo di una dipendenza non corrisponde al valore registrato, il comando segnala un errore.

go mod verify

Risolvere i conflitti di dipendenza

I conflitti di dipendenza possono sorgere quando il progetto dipende da più pacchetti con requisiti di versione diversi per le dipendenze condivise. I moduli Go forniscono un meccanismo integrato per gestire questi conflitti utilizzando le direttive replace ed exclude nel file go.mod .

La direttiva replace

La direttiva replace consente di cambiare la versione di un modulo con una diversa o di mapparla su un percorso locale. Ciò può essere utile in situazioni in cui è necessario testare versioni specifiche, progetti biforcati o modifiche locali prima di eseguire il commit su un repository remoto. Per usare la direttiva replace, aggiungere la seguente riga al file go.mod :

replace example.com/original/module v1.2.3 => example.com/new/module v1.4.0

In questo modo si sostituisce example.com/original/module version v1.2.3 con example.com/new/module version v1.4.0 . È anche possibile sostituire un modulo con un percorso locale:

replace example.com/original/module v1.2.3 => ../local/path/to/new/module

La direttiva Exclude

Si può usare la direttiva exclude per impedire che versioni specifiche di un modulo vengano usate nel progetto. Questo è utile quando si sa che una particolare versione ha problemi di compatibilità o vulnerabilità di sicurezza. Per escludere una versione del modulo, aggiungete la seguente riga al file go.mod :

exclude example.com/target/module v1.2.3

Ricordarsi di eseguire go mod tidy dopo aver applicato queste modifiche per aggiornare il file go.sum e ricompilare l'albero delle dipendenze.

Moduli Go privati e gestione dei repository

Lavorare con i moduli e i repository Go privati è simile a lavorare con quelli pubblici, ma ci sono alcuni passaggi aggiuntivi per garantire l'autenticazione e la privacy.

Configurazione di GOPRIVATE

Per evitare che i percorsi di importazione trapelino sui server pubblici, configurare la variabile d'ambiente GOPRIVATE . Questa variabile specifica un elenco separato da virgole di percorsi di importazione per i repository privati.

go env -w GOPRIVATE=example.com/private/path/*

Uso dei token di accesso

Per utilizzare i repository privati, in genere è necessario autenticarsi con il proprio servizio di hosting del codice sorgente, come GitHub o GitLab. Creare un token di accesso personale con permessi adeguati (come ad esempio l'ambito del repo per GitHub). Per i passaggi specifici per la creazione di un token di accesso, consultare la documentazione del servizio di hosting. Dopo aver ottenuto il token di accesso, configurare la variabile d'ambiente per l'autenticazione. Utilizzare la variabile d'ambiente appropriata in base al proprio servizio VCS.

export GIT_TERMINAL_PROMPT=0 export GITHUB_TOKEN=YOUR_ACCESS_TOKEN

Questo permette al comando go di scaricare e autenticare i repository privati come moduli Go. Se si lavora con più servizi VCS, è possibile configurare token di accesso individuali per ciascuno di essi, definendo variabili d'ambiente separate.

Migrazione dai precedenti sistemi di gestione delle dipendenze

Prima di Go Modules, esistevano vari sistemi di gestione delle dipendenze, come Dep, Glide o soluzioni di directory di fornitori personalizzate. Se si utilizzano ancora questi sistemi, è ora di migrare a Go Modules per rimanere aggiornati e sfruttare i vantaggi della moderna gestione delle dipendenze di Golang. Per migrare da un precedente sistema di gestione delle dipendenze a Go Modules, seguite questi passaggi:

Creare un backup del progetto originale per assicurarsi di poter tornare allo stato precedente, se necessario. Rimuovere tutti i file di gestione delle dipendenze esistenti (ad esempio, Gopkg.toml o Gopkg.lock ). Navigare nella radice del progetto in un terminale ed eseguire go mod init per creare un nuovo file go.mod . Questo tenterà anche di convertire il file delle dipendenze precedente, se presente, in voci di Go Modules. Eseguire go mod tidy per riempire il file go.mod con le dipendenze del sistema precedente. Questo comando assicura che solo i pacchetti necessari facciano parte dell'albero delle dipendenze. A questo punto, potrebbe essere necessario apportare modifiche al file go.mod per risolvere i conflitti di dipendenza o per applicare versioni specifiche. Utilizzate le direttive replace ed exclude , se necessario, per gestire questi problemi. Verificate che il progetto venga compilato e superi i test come previsto.

Seguendo questi passaggi, il progetto dovrebbe ora funzionare con i moduli Go, semplificando la gestione delle dipendenze e rendendolo più manutenibile a lungo termine. Eventuali problemi persistenti possono essere risolti modificando il file go.mod o controllando i percorsi di importazione per assicurarsi che seguano il formato corretto.

