Pengantar Manajemen Ketergantungan di Go

Manajemen ketergantungan adalah aspek penting dari setiap proyek perangkat lunak, karena membantu mengelola versi pustaka dan paket yang diandalkan oleh proyek Anda. Di Go (Golang) , manajemen ketergantungan memastikan bahwa proyek Go Anda dapat direproduksi dan dipelihara dengan membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan masalah pembuatan versi, menjaga kompatibilitas dengan paket lain, dan merampingkan proses pengembangan secara keseluruhan.

Sebelum Go Modules, manajemen ketergantungan di Go kurang disederhanakan. Pengembang sering menggunakan alat seperti dep , glide , atau govendor untuk mengelola dependensi mereka. Sementara alat-alat ini sangat membantu, mereka bukan bagian dari proyek Go resmi dan, dengan demikian, menimbulkan gesekan dalam mengadopsi Go sebagai bahasa untuk beberapa pengembang.

Modul Era Go

Pada tahun 2018, tim Go memperkenalkan konsep "modul", sebuah standar baru untuk manajemen ketergantungan dalam proyek Go. Modul adalah kumpulan paket terkait yang diberi versi bersama, menyediakan semua dependensi yang diperlukan untuk basis kode Anda. Dengan diperkenalkannya Go Modules di Go 1.11, manajemen ketergantungan menjadi lebih sederhana, lebih serbaguna, dan didukung secara resmi oleh proyek Go. Go Modules memperkenalkan fitur-fitur seperti:

Pembuatan versi dependensi menggunakan Semantic Versioning (SemVer)

Perintah pengelolaan dependensi yang disederhanakan (misalnya, go get , go mod tidy )

, ) Pembuatan otomatis file manifes ( go.mod ) yang berisi informasi detail dependensi

) yang berisi informasi detail dependensi Pengunduhan otomatis dan penyimpanan cache dari dependensi yang diperlukan

Dengan Go Modules, Anda tidak perlu lagi menempatkan kode Anda di dalam direktori $GOPATH , yang sebelumnya merupakan kendala dalam pengembangan Go. Sistem baru ini memungkinkan struktur proyek yang lebih fleksibel, membuatnya lebih mudah untuk bekerja pada proyek Go saat beralih di antara repositori yang berbeda.

Menyiapkan Proyek Modul Go Anda

Memulai Go Modules sangatlah mudah. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menyiapkan proyek Go Modules baru.

Pertama, pastikan Anda telah menginstal Go versi 1.11 atau lebih baru di sistem Anda. Anda dapat memeriksa versi Go Anda dengan menjalankan go version di terminal. Pergi ke lokasi yang Anda inginkan dan buat folder proyek baru dengan nama deskriptif, misalnya my-go-project . Arahkan ke folder yang baru dibuat di baris perintah. Inisialisasi modul Go baru dengan menjalankan perintah go mod init , diikuti dengan jalur modul. Misalnya, Anda dapat menjalankan go mod init github.com/your-username/my-go-project jika Anda bermaksud menghosting proyek di GitHub. Perintah ini menghasilkan file baru bernama go.mod di dalam folder proyek Anda.

File go.mod adalah inti dari proyek Go Modules Anda. Ini berisi metadata tentang modul, seperti namanya, dan mencantumkan semua dependensi yang diperlukan. Anda akan berinteraksi dengan file go.mod selama siklus proyek Go Anda untuk mengelola dependensi Anda. Setelah proyek Go Module Anda siap, Anda siap untuk mulai menambahkan dan mengelola dependensi menggunakan sistem Go Modules.

Mengelola Ketergantungan dalam Go Modules

Go Modules menyediakan pendekatan langsung dan efektif untuk mengelola dependensi proyek Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menambah, memperbarui, atau menghapus versi dependensi tertentu, membantu Anda mempertahankan kendali atas proyek Anda dan interaksinya dengan paket lain. Bagian ini akan memandu Anda melalui proses pengelolaan dependensi dalam proyek Go Modules Anda.

Menambahkan Ketergantungan

Untuk menambahkan dependensi baru, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengimpor paket yang diinginkan dalam kode Go Anda. Misalnya, jika Anda ingin menambahkan github.com/gorilla/mux ke proyek Anda, impor seperti ini:

impor ( "github.com/gorilla/mux" )

Lain kali Anda menjalankan go build atau go test , Go akan secara otomatis mengunduh paket yang diperlukan, memperbarui file go.mod dan go.sum , dan mengonfigurasi proyek Anda untuk menggunakan paket yang ditentukan. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan perintah go get untuk menambahkan dependensi baru secara eksplisit:

dapatkan github.com/gorilla/mux

Ini tidak hanya mengambil paket tetapi juga memperbarui berkas go.mod dan go.sum proyek Anda.

Memperbarui Ketergantungan

Untuk memperbarui dependensi tertentu ke versi baru, gunakan perintah go get diikuti jalur impor paket dan nomor versi yang diinginkan:

Perintah ini akan memperbarui berkas go.mod dengan versi baru paket dan mengunduh kode sumbernya. Perhatikan bahwa jika paket yang diperbarui memperkenalkan perubahan yang dapat merusak, Anda mungkin perlu menyesuaikan kode Anda.

Menghapus Ketergantungan

Untuk menghapus ketergantungan dari proyek Anda, pertama-tama, hapus pernyataan impor yang sesuai dari kode sumber Anda. Setelah itu, jalankan perintah go mod tidy untuk membersihkan file go.mod :

pergi mod rapi

Perintah ini akan menghapus dependensi yang tidak terpakai dari file go.mod dan memastikan proyek Anda tetap bersih dan teratur.

Semantic Versioning dan Go Modules

Semantic Versioning (SemVer) adalah sistem versi yang diadopsi secara luas yang menetapkan nomor versi unik untuk rilis perangkat lunak. Ini menggunakan format penomoran tiga bagian: Major.Minor.Patch (mis., 1.2.3). Di SemVer:

Perubahan versi utama menunjukkan perubahan yang merusak dan memerlukan penyesuaian kode manual.

Perubahan versi kecil memperkenalkan fitur-fitur baru namun tetap kompatibel dengan versi sebelumnya.

Perubahan versi tambalan mencakup perbaikan bug dan peningkatan kinerja kecil, juga kompatibel mundur.

Go Modules menggabungkan Semantic Versioning untuk menangani versi dependensi, memungkinkan pengembang mengelola pembaruan, kompatibilitas mundur, dan menghentikan perubahan dengan lebih mudah. Saat menentukan versi dependensi dengan Go Modules, Anda dapat menggunakan rentang versi atau nomor versi tertentu. Misalnya: - Untuk mengambil versi stabil terbaru dari sebuah paket, gunakan jalur impor paket tanpa nomor versi: go get github.com/gorilla/mux . - Untuk mengambil versi tertentu, tambahkan nomor versi setelah simbol @ : go get github.com/gorilla/[email protected] . - Untuk mengambil pembaruan minor atau tambalan terbaru dalam versi utama tertentu, gunakan simbol ^ (tanda sisipan): go get github.com/gorilla/[email protected]^v1.0.0 .

Perintah Modul Common Go dan Kegunaannya

Berikut adalah beberapa perintah Go Modules yang paling umum digunakan dan skenario penggunaannya:

pergi mod init

go mod init menginisialisasi proyek Go Modules baru di dalam direktori saat ini. Ini menghasilkan file go.mod , yang berisi informasi tentang modul, dependensinya, dan batasan versi.

buka mod init example.com/myproject

Ganti example.com/myproject dengan jalur modul Anda.

pergi dapatkan

go get adalah perintah serbaguna yang digunakan untuk menambah, memperbarui, atau menghapus ketergantungan. Berikan jalur impor paket, secara opsional diikuti dengan nomor atau rentang versi.

Perintah ini menambah atau memperbarui paket github.com/gorilla/mux ke versi v1.8.0.

pergi mod rapi

go mod tidy menghapus dependensi yang tidak terpakai dari file go.mod dan memperbaruinya untuk mencerminkan pernyataan import dalam kode sumber proyek Anda.

pergi mod rapi

Jalankan perintah ini setelah menghapus pernyataan import untuk dependensi yang tidak diinginkan.

pergi grafik mod

go mod graph menampilkan pohon ketergantungan proyek, menunjukkan ketergantungan langsung dan tidak langsung dalam format yang dapat dibaca. Perintah ini dapat membantu saat men-debug masalah ketergantungan yang kompleks.

pergi grafik mod

pergi mod verifikasi

go mod verify memeriksa integritas dependensi yang tercantum dalam file go.sum . Jika checksum dependensi tidak cocok dengan nilai yang tercatat, perintah akan melaporkan kesalahan.

pergi mod verifikasi

Menyelesaikan Konflik Ketergantungan

Konflik ketergantungan dapat muncul ketika proyek Anda bergantung pada banyak paket dengan persyaratan versi yang berbeda untuk ketergantungan bersama. Go Modules menyediakan mekanisme bawaan untuk menangani konflik ini menggunakan arahan replace dan exclude dalam file go.mod .

Arahan Ganti

Arahan replace memungkinkan Anda mengubah versi modul ke versi lain atau memetakannya ke jalur lokal. Ini dapat berguna dalam situasi di mana Anda perlu menguji versi tertentu, proyek bercabang, atau perubahan lokal sebelum berkomitmen ke repositori jarak jauh. Untuk menggunakan direktif ganti, tambahkan baris berikut ke berkas go.mod Anda:

ganti example.com/original/module v1.2.3 => example.com/new/module v1.4.0

Ini menggantikan example.com/original/module versi v1.2.3 dengan example.com/new/module version v1.4.0 . Anda juga dapat mengganti modul dengan jalur lokal:

ganti example.com/original/module v1.2.3 => ../local/path/to/new/module

Petunjuk Pengecualian

Anda dapat menggunakan arahan exclude untuk mencegah versi modul tertentu digunakan dalam proyek Anda. Ini berguna ketika Anda mengetahui versi tertentu memiliki masalah kompatibilitas atau kerentanan keamanan. Untuk mengecualikan versi modul, tambahkan baris berikut ke file go.mod Anda:

kecualikan example.com/target/module v1.2.3

Ingatlah untuk menjalankan go mod tidy setelah menerapkan perubahan ini untuk memperbarui berkas go.sum dan menghitung ulang pohon ketergantungan.

Modul Private Go dan Manajemen Repositori

Bekerja dengan Modul dan repositori Go pribadi mirip dengan bekerja dengan modul dan repositori publik, tetapi ada beberapa langkah tambahan untuk memastikan autentikasi dan privasi yang tepat.

Konfigurasi GOPRIVATE

Untuk mencegah bocornya jalur impor ke server publik, konfigurasikan variabel lingkungan GOPRIVATE . Variabel ini menentukan daftar pola jalur impor yang dipisahkan koma untuk repositori pribadi.

pergi env -w GOPRIVATE=example.com/private/path/*

Menggunakan Token Akses

Untuk menggunakan repositori pribadi, Anda biasanya perlu mengautentikasi dengan layanan hosting kode sumber, seperti GitHub atau GitLab. Buat token akses pribadi dengan izin yang sesuai (seperti cakupan repo untuk GitHub). Lihat dokumentasi layanan hosting Anda untuk langkah spesifik membuat token akses. Setelah mendapatkan token akses, konfigurasikan variabel lingkungan untuk autentikasi. Gunakan variabel lingkungan yang sesuai berdasarkan layanan VCS Anda.

ekspor GIT_TERMINAL_PROMPT=0 ekspor GITHUB_TOKEN=YOUR_ACCESS_TOKEN

Ini memungkinkan perintah go untuk mengunduh dan mengautentikasi repositori pribadi sebagai Modul Go. Jika Anda bekerja dengan beberapa layanan VCS, Anda dapat mengonfigurasi masing-masing token akses dengan menentukan variabel lingkungan terpisah sesuai kebutuhan.

Bermigrasi dari sistem Manajemen Ketergantungan Sebelumnya

Sebelum Go Modules, ada berbagai sistem manajemen ketergantungan seperti Dep, glide, atau solusi direktori vendor kustom. Jika Anda masih menggunakan sistem ini, saatnya untuk bermigrasi ke Go Modules agar tetap terkini dan menuai manfaat dari pengelolaan dependensi Golang modern. Untuk bermigrasi dari sistem manajemen ketergantungan sebelumnya ke Go Modules, ikuti langkah berikut:

Buat cadangan proyek asli Anda untuk memastikan Anda dapat kembali ke keadaan sebelumnya jika perlu. Hapus semua file manajemen ketergantungan yang ada (misalnya, Gopkg.toml atau Gopkg.lock ). Arahkan ke akar proyek Anda di terminal, dan jalankan go mod init untuk membuat berkas go.mod baru. Ini juga akan mencoba mengonversi file dependensi Anda sebelumnya, jika ada, menjadi entri Go Modules. Jalankan go mod tidy untuk mengisi file go.mod dengan dependensi dari sistem Anda sebelumnya. Perintah ini memastikan bahwa hanya paket-paket yang diperlukan saja yang merupakan bagian dari pohon ketergantungan. Pada titik ini, Anda mungkin perlu melakukan penyesuaian pada berkas go.mod Anda untuk mengatasi konflik ketergantungan atau untuk menjalankan versi tertentu. Gunakan arahan replace dan exclude sesuai kebutuhan untuk menangani masalah ini. Verifikasi bahwa proyek Anda masih membangun dan lulus pengujian seperti yang diharapkan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proyek Anda sekarang akan bekerja dengan Go Modules, merampingkan manajemen ketergantungan dan membuatnya lebih dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Setiap masalah yang tersisa harus diselesaikan dengan menyesuaikan file go.mod atau memeriksa jalur impor Anda untuk memastikannya mengikuti format yang benar.

