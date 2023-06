รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการพึ่งพาใน Go

การจัดการการพึ่งพาเป็นสิ่งสำคัญของโครงการซอฟต์แวร์ใดๆ เนื่องจากจะช่วยจัดการเวอร์ชันของไลบรารีและแพ็คเกจที่โครงการของคุณใช้ ใน Go (Golang) การจัดการการพึ่งพาทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการ Go ของคุณสามารถทำซ้ำและบำรุงรักษาได้ โดยทำให้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหาการกำหนดเวอร์ชัน รักษาความเข้ากันได้กับแพ็คเกจอื่นๆ และทำให้ กระบวนการพัฒนา โดยรวมคล่องตัว

ก่อนโมดูล Go การจัดการการพึ่งพาใน Go นั้นคล่องตัวน้อยกว่า นักพัฒนามักจะหันไปใช้เครื่องมืออย่างเช่น dep , glide หรือ govendor เพื่อจัดการการขึ้นต่อกัน แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Go อย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงสร้างความขัดแย้งในการปรับใช้ Go เป็นภาษาสำหรับนักพัฒนาบางคน

ยุคของโมดูล Go

ในปี 2018 ทีมงาน Go ได้เปิดตัวแนวคิดของ "โมดูล" ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการจัดการการพึ่งพาในโครงการ Go โมดูลคือคอลเลกชั่นของแพ็คเกจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการสร้างเวอร์ชันร่วมกัน โดยให้การพึ่งพาที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับโค้ดเบสของคุณ ด้วยการเปิดตัว Go Modules ใน Go 1.11 ทำให้การจัดการการพึ่งพากลายเป็นเรื่องง่าย หลากหลายมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Go อย่างเป็นทางการ Go Modules แนะนำคุณสมบัติเช่น:

การกำหนดเวอร์ชันอ้างอิงโดยใช้ Semantic Versioning (SemVer)

คำสั่งการจัดการการพึ่งพาที่ง่ายขึ้น (เช่น go get , go mod tidy )

, ) การสร้างไฟล์รายการอัตโนมัติ ( go.mod ) ที่มีข้อมูลการพึ่งพาโดยละเอียด

) ที่มีข้อมูลการพึ่งพาโดยละเอียด ดาวน์โหลดอัตโนมัติและแคชการอ้างอิงที่จำเป็น

ด้วย Go Modules คุณไม่จำเป็นต้องวางโค้ดของคุณในไดเร็กทอรี $GOPATH ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นข้อจำกัดในการพัฒนา Go ระบบใหม่นี้ช่วยให้โครงสร้างโครงการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้ทำงานในโครงการ Go ได้ง่ายขึ้นเมื่อสลับไปมาระหว่างที่เก็บต่างๆ

การตั้งค่าโครงการ Go Module ของคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน Go Modules นั้นตรงไปตรงมา ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าโครงการ Go Modules ใหม่

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Go เวอร์ชัน 1.11 หรือใหม่กว่าในระบบของคุณ คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชัน Go ของคุณได้โดยเรียกใช้ go version ในเทอร์มินัล ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการและสร้างโฟลเดอร์โปรเจ็กต์ใหม่พร้อมชื่อที่สื่อความหมาย เช่น my-go-project ไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ในบรรทัดคำสั่ง เริ่มต้นโมดูล Go ใหม่โดยรันคำสั่ง go mod init ตามด้วยพาธโมดูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้ go mod init github.com/your-username/my-go-project หากคุณต้องการโฮสต์โครงการบน GitHub คำสั่งนี้สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ go.mod ภายในโฟลเดอร์โครงการของคุณ

ไฟล์ go.mod เป็นหัวใจของโครงการ Go Modules ของคุณ ประกอบด้วยข้อมูลเมตาเกี่ยวกับโมดูล เช่น ชื่อ และรายการการอ้างอิงทั้งหมดที่จำเป็น คุณจะโต้ตอบกับไฟล์ go.mod ตลอดวงจรชีวิตของโปรเจ็กต์ Go เพื่อจัดการการขึ้นต่อกันของคุณ เมื่อโครงการ Go Module ของคุณได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มเพิ่มและจัดการการอ้างอิงโดยใช้ระบบ Go Modules

การจัดการการพึ่งพาภายใน Go Modules

Go Modules ให้แนวทางที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพในการจัดการการพึ่งพาโครงการของคุณ อนุญาตให้คุณเพิ่ม อัปเดต หรือลบเวอร์ชันอ้างอิงเฉพาะ ช่วยให้คุณควบคุมโครงการและการโต้ตอบกับแพ็คเกจอื่นๆ ได้ ส่วนนี้จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการจัดการการพึ่งพาภายในโครงการ Go Modules ของคุณ

การเพิ่มการพึ่งพา

ในการเพิ่มการพึ่งพาใหม่ สิ่งที่คุณต้องทำคือนำเข้าแพ็คเกจที่ต้องการในโค้ด Go ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่ม github.com/gorilla/mux ในโครงการของคุณ ให้นำเข้าดังนี้:

นำเข้า ( "github.com/gorilla/mux" )

ครั้งต่อไปที่คุณเรียกใช้ go build หรือ go test Go จะดาวน์โหลดแพ็คเกจที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ อัปเดตไฟล์ go.mod และ go.sum และกำหนดค่าโปรเจ็กต์ของคุณเพื่อใช้แพ็คเกจที่ระบุ หรือคุณสามารถใช้คำสั่ง go get เพื่อเพิ่มการพึ่งพาใหม่อย่างชัดเจน:

ไปที่ github.com/gorilla/mux

การดำเนินการนี้จะไม่เพียงดึงแพ็คเกจ แต่ยังอัปเดตไฟล์ go.mod และ go.sum ของโปรเจ็กต์ของคุณด้วย

การอัปเดตการพึ่งพา

หากต้องการอัปเดตการอ้างอิงเฉพาะเป็นเวอร์ชันใหม่ ให้ใช้คำสั่ง go get ตามด้วยเส้นทางการนำเข้าแพ็กเกจและหมายเลขเวอร์ชันที่ต้องการ:

คำสั่งนี้จะอัปเดตไฟล์ go.mod ด้วยแพ็คเกจเวอร์ชันใหม่และดาวน์โหลดซอร์สโค้ด โปรดทราบว่าหากแพ็คเกจที่อัปเดตนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ผิดคาด คุณอาจต้องปรับรหัสของคุณให้สอดคล้องกัน

การลบการพึ่งพา

หากต้องการลบการพึ่งพาออกจากโครงการ ก่อนอื่น ให้ลบคำสั่งการนำเข้าที่เกี่ยวข้องออกจากซอร์สโค้ดของคุณ หลังจากนั้น ให้รันคำสั่ง go mod tidy เพื่อล้างไฟล์ go.mod :

ไปเรียบร้อย

คำสั่งนี้จะลบการพึ่งพาที่ไม่ได้ใช้ออกจากไฟล์ go.mod และทำให้แน่ใจว่าโปรเจ็กต์ของคุณยังคงสะอาดและเป็นระเบียบ

การกำหนดเวอร์ชันความหมายและโมดูล Go

Semantic Versioning (SemVer) เป็นระบบการกำหนดเวอร์ชันที่ใช้กันอย่างกว้างขวางโดยกำหนดหมายเลขเวอร์ชันเฉพาะให้กับซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่ ใช้รูปแบบการกำหนดหมายเลขสามส่วน: Major.Minor.Patch (เช่น 1.2.3) ใน SemVer:

การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันหลักบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่หมดประสิทธิภาพและต้องมีการปรับเปลี่ยนโค้ดด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันย่อยจะแนะนำคุณสมบัติใหม่ในขณะที่ยังใช้งานร่วมกันได้แบบย้อนกลับ

การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันแพตช์รวมถึงการแก้ไขจุดบกพร่องและการปรับปรุงประสิทธิภาพเล็กน้อย และยังเข้ากันได้แบบย้อนกลับอีกด้วย

Go Modules รวม Semantic Versioning เพื่อจัดการกับการอ้างอิงเวอร์ชัน ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการการอัปเดต ความเข้ากันได้ย้อนหลัง และการทำลายการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น เมื่อระบุเวอร์ชันที่ขึ้นต่อกันด้วย Go Modules คุณสามารถใช้ช่วงเวอร์ชันหรือหมายเลขเวอร์ชันเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น: - หากต้องการเรียกแพ็กเกจเวอร์ชันเสถียรล่าสุด ให้ใช้พาธนำเข้าแพ็กเกจที่ไม่มีหมายเลขเวอร์ชัน: go get github.com/gorilla/mux - หากต้องการดึงเวอร์ชันที่ต้องการ ให้เพิ่มหมายเลขเวอร์ชันหลังสัญลักษณ์ @ : go get github.com/gorilla/[email protected] - หากต้องการดึงข้อมูลอัปเดตรองหรือแพตช์ล่าสุดภายในเวอร์ชันหลักเฉพาะ ให้ใช้สัญลักษณ์ ^ (caret): go get github.com/gorilla/[email protected]^v1.0.0

คำสั่งโมดูล Go ทั่วไปและการใช้งาน

ต่อไปนี้คือคำสั่ง Go Modules ที่ใช้บ่อยที่สุดและสถานการณ์การใช้งาน:

ไป mod เริ่มต้น

go mod init เริ่มต้นโครงการ Go Modules ใหม่ภายในไดเร็กทอรีปัจจุบัน สร้างไฟล์ go.mod ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับโมดูล การพึ่งพา และข้อจำกัดของเวอร์ชัน

ไป mod เริ่มต้นที่ example.com/myproject

แทนที่ example.com/myproject ด้วยเส้นทางของโมดูล

ไปรับ

go get เป็นคำสั่งเอนกประสงค์ที่ใช้ในการเพิ่ม อัพเดต หรือลบการอ้างอิง ระบุเส้นทางการนำเข้าแพ็กเกจ เลือกที่จะตามด้วยหมายเลขเวอร์ชันหรือช่วง

คำสั่งนี้เพิ่มหรืออัปเดตแพ็คเกจ github.com/gorilla/mux เป็นเวอร์ชัน v1.8.0

ไปเรียบร้อย

go mod tidy จะลบการอ้างอิงที่ไม่ได้ใช้ออกจากไฟล์ go.mod และอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งการนำเข้าในซอร์สโค้ดของโครงการของคุณ

ไปเรียบร้อย

เรียกใช้คำสั่งนี้หลังจากลบคำสั่งการนำเข้าสำหรับการขึ้นต่อกันที่ไม่ต้องการ

ไปดัดแปลงกราฟ

go mod graph แสดงแผนผังการพึ่งพาของโครงการ แสดงการพึ่งพาทั้งทางตรงและทางอ้อมในรูปแบบที่อ่านได้ คำสั่งนี้มีประโยชน์เมื่อทำการดีบักปัญหาการพึ่งพาที่ซับซ้อน

ไปดัดแปลงกราฟ

ไปตรวจสอบ mod

go mod verify ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขึ้นต่อกันที่แสดงในไฟล์ go.sum หากการตรวจสอบผลรวมของการพึ่งพาไม่ตรงกับค่าที่บันทึกไว้ คำสั่งจะรายงานข้อผิดพลาด

ไปตรวจสอบ mod

การแก้ไขความขัดแย้งในการพึ่งพา

ความขัดแย้งในการพึ่งพาสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อโครงการของคุณขึ้นอยู่กับหลายแพ็คเกจที่มีข้อกำหนดเวอร์ชันที่แตกต่างกันสำหรับการพึ่งพาที่ใช้ร่วมกัน Go Modules มีกลไกในตัวเพื่อจัดการกับข้อขัดแย้งเหล่านี้โดยใช้คำสั่ง replace และ exclude ในไฟล์ go.mod

คำสั่งแทนที่

คำสั่ง replace อนุญาตให้คุณเปลี่ยนเวอร์ชันของโมดูลเป็นเวอร์ชันอื่นหรือแมปกับโลคัลพาธ สิ่งนี้มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณต้องทดสอบเวอร์ชันเฉพาะ โปรเจ็กต์ที่ถูกแยก หรือการเปลี่ยนแปลงในเครื่องก่อนที่จะยอมรับกับที่เก็บระยะไกล หากต้องการใช้คำสั่งแทนที่ ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ go.mod ของคุณ:

แทนที่ example.com/original/module v1.2.3 => example.com/new/module v1.4.0

ซึ่งจะแทนที่ example.com/original/module เวอร์ชัน v1.2.3 ด้วย example.com/new/module เวอร์ชัน v1.4.0 คุณยังสามารถแทนที่โมดูลด้วยโลคัลพาธ:

แทนที่ example.com/original/module v1.2.3 => ../local/path/to/new/module

คำสั่งยกเว้น

คุณสามารถใช้คำสั่ง exclude เพื่อป้องกันไม่ให้โมดูลรุ่นใดรุ่นหนึ่งถูกใช้ในโครงการของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณทราบว่าเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งมีปัญหาด้านความเข้ากันได้หรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หากต้องการยกเว้นเวอร์ชันโมดูล ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ go.mod ของคุณ:

ยกเว้น example.com/target/module v1.2.3

อย่าลืมเรียกใช้ go mod tidy หลังจากใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่ออัปเดตไฟล์ go.sum และคำนวณแผนผังการพึ่งพาใหม่

โมดูล Private Go และการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

การทำงานกับโมดูล Go ส่วนตัวและที่เก็บข้อมูลนั้นคล้ายกับการทำงานกับโมดูลสาธารณะ แต่มีขั้นตอนเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพิสูจน์ตัวตนและความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม

การกำหนดค่า GOPRIVATE

เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นทางการนำเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์สาธารณะรั่วไหล ให้กำหนดค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม GOPRIVATE ตัวแปรนี้ระบุรายการรูปแบบพาธอิมพอร์ตที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับที่เก็บไพรเวต

ไป env -w GOPRIVATE=example.com/private/path/*

การใช้โทเค็นการเข้าถึง

สำหรับการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัว คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์กับบริการโฮสต์ซอร์สโค้ดของคุณ เช่น GitHub หรือ GitLab สร้างโทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคลด้วยสิทธิ์ที่เหมาะสม (เช่น ขอบเขต repo สำหรับ GitHub) โปรดดูเอกสารประกอบของบริการโฮสติ้งของคุณสำหรับขั้นตอนเฉพาะในการสร้างโทเค็นการเข้าถึง หลังจากได้รับโทเค็นการเข้าถึง ให้กำหนดค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมสำหรับการรับรองความถูกต้อง ใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริการ VCS ของคุณ

ส่งออก GIT_TERMINAL_PROMPT=0 ส่งออก GITHUB_TOKEN=YOUR_ACCESS_TOKEN

สิ่งนี้ทำให้คำสั่ง go ดาวน์โหลดและรับรองความถูกต้องที่เก็บส่วนตัวเป็น Go Modules หากคุณทำงานกับบริการ VCS หลายรายการ คุณสามารถกำหนดค่าโทเค็นการเข้าถึงแต่ละรายการสำหรับแต่ละรายการได้โดยกำหนดตัวแปรสภาพแวดล้อมแยกกันตามต้องการ

การโยกย้ายจากระบบการจัดการการพึ่งพาก่อนหน้านี้

ก่อน Go Modules มีระบบการจัดการการพึ่งพาต่างๆ เช่น Dep, glide หรือโซลูชันไดเรกทอรีผู้ขายแบบกำหนดเอง หากคุณยังคงใช้ระบบเหล่านี้อยู่ ก็ถึงเวลาย้ายไปยังโมดูล Go เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการจัดการการพึ่งพา Golang สมัยใหม่ เมื่อต้องการย้ายจากระบบการจัดการการขึ้นต่อกันก่อนหน้านี้ไปยัง Go Modules ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สร้างข้อมูลสำรองของโปรเจ็กต์เดิมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถย้อนกลับไปยังสถานะก่อนหน้าได้หากจำเป็น ลบไฟล์การจัดการการพึ่งพาที่มีอยู่ (เช่น Gopkg.toml หรือ Gopkg.lock ) ไปที่รูทของโปรเจ็กต์ของคุณในเทอร์มินัล แล้วเรียกใช้ go mod init เพื่อสร้างไฟล์ go.mod ใหม่ การดำเนินการนี้จะพยายามแปลงไฟล์อ้างอิงก่อนหน้าของคุณ (ถ้ามี) เป็นรายการ Go Modules เรียกใช้ go mod tidy เพื่อเติมไฟล์ go.mod ด้วยการอ้างอิงจากระบบก่อนหน้าของคุณ คำสั่งนี้ทำให้แน่ใจว่าแพ็คเกจที่จำเป็นเท่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนผังการพึ่งพา ณ จุดนี้ คุณอาจต้องทำการปรับเปลี่ยนไฟล์ go.mod ของคุณเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในการพึ่งพาหรือเพื่อบังคับใช้เวอร์ชันเฉพาะ ใช้คำสั่ง replace และ exclude ตามที่จำเป็นสำหรับการจัดการปัญหาเหล่านี้ ตรวจสอบว่าโครงการของคุณยังคงสร้างและผ่านการทดสอบตามที่คาดไว้

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรเจกต์ของคุณควรทำงานร่วมกับ Go Modules ทำให้การจัดการการขึ้นต่อกันคล่องตัวขึ้น และทำให้สามารถบำรุงรักษาได้มากขึ้นในระยะยาว ปัญหาใดๆ ที่ค้างอยู่ควรได้รับการแก้ไขโดยการปรับไฟล์ go.mod หรือตรวจสอบเส้นทางนำเข้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง

