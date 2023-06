গো-তে নির্ভরতা ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা যেকোনো সফ্টওয়্যার প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ এটি আপনার প্রকল্পের উপর নির্ভর করে লাইব্রেরি এবং প্যাকেজগুলির সংস্করণগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করে। গো (গোলাং) -এ, নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে যে আপনার গো প্রকল্পগুলি পুনরুত্পাদনযোগ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য সংস্করণের সমস্যাগুলি সমাধান করা, অন্যান্য প্যাকেজের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

গো মডিউলের আগে, গো-তে নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা কম সুবিন্যস্ত ছিল। বিকাশকারীরা প্রায়শই তাদের নির্ভরতা পরিচালনা করতে dep , glide বা govendor মতো সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে। যদিও এই সরঞ্জামগুলি সহায়ক ছিল, তারা সরকারী Go প্রকল্পের অংশ ছিল না এবং এইভাবে, কিছু বিকাশকারীদের জন্য একটি ভাষা হিসাবে Go গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ঘর্ষণ তৈরি করেছিল।

গো মডিউলের যুগ

2018 সালে, Go টিম "মডিউল" ধারণাটি চালু করেছে, যা Go প্রকল্পগুলিতে নির্ভরতা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নতুন মানদণ্ড। মডিউল হল সম্পর্কিত প্যাকেজগুলির সংগ্রহ যা একসাথে সংস্করণ করা হয়, আপনার কোডবেসের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নির্ভরতা প্রদান করে। Go 1.11-এ Go মডিউলগুলি প্রবর্তনের সাথে, নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা সহজতর, আরও বহুমুখী এবং আনুষ্ঠানিকভাবে Go প্রকল্প দ্বারা সমর্থিত হয়ে উঠেছে। গো মডিউল চালু করেছে বৈশিষ্ট্য যেমন:

অর্থসূচক সংস্করণ ব্যবহার করে নির্ভরতা সংস্করণ (SemVer)

সরলীকৃত নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা কমান্ড (যেমন, go get , go mod tidy )

, ) বিস্তারিত নির্ভরতা তথ্য সম্বলিত একটি ম্যানিফেস্ট ফাইল ( go.mod ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা

) স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা প্রয়োজনীয় নির্ভরতার স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোড এবং ক্যাশিং

Go মডিউলের সাথে, আপনাকে আর আপনার কোড $GOPATH ডিরেক্টরির মধ্যে রাখতে হবে না, যা আগে গো ডেভেলপমেন্টে বাধা ছিল। এই নতুন সিস্টেমটি একটি আরও নমনীয় প্রকল্প কাঠামো সক্ষম করে, যা বিভিন্ন সংগ্রহস্থলের মধ্যে স্যুইচ করার সময় Go প্রকল্পগুলিতে কাজ করা সহজ করে তোলে।

আপনার গো মডিউল প্রকল্প সেট আপ করা হচ্ছে

Go মডিউল দিয়ে শুরু করা সোজা। একটি নতুন Go মডিউল প্রকল্প সেট আপ করতে নীচের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন৷

প্রথমে নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার সিস্টেমে Go সংস্করণ 1.11 বা তার পরে ইনস্টল করেছেন। আপনি টার্মিনালে গো go version চালিয়ে আপনার গো ভার্সন চেক করতে পারেন। আপনার পছন্দসই স্থানে যান এবং একটি বর্ণনামূলক নাম সহ একটি নতুন প্রকল্প ফোল্ডার তৈরি করুন, যেমন, my-go-project । কমান্ড লাইনে নতুন তৈরি ফোল্ডারে নেভিগেট করুন। go mod init কমান্ডটি চালিয়ে একটি নতুন Go মডিউল শুরু করুন, মডিউল পাথ অনুসরণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি GitHub-এ প্রকল্পটি হোস্ট করতে চান তাহলে আপনি go mod init github.com/your-username/my-go-project চালাতে পারেন। এই কমান্ডটি আপনার প্রোজেক্ট ফোল্ডারের মধ্যে go.mod নামে একটি নতুন ফাইল তৈরি করে।

go.mod ফাইলটি আপনার Go মডিউল প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু। এটিতে মডিউল সম্পর্কে মেটাডেটা রয়েছে, যেমন এর নাম, এবং এটির প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্ভরতা তালিকাভুক্ত করে। আপনি আপনার নির্ভরতা পরিচালনা করতে আপনার Go প্রকল্পের পুরো জীবনচক্র জুড়ে go.mod ফাইলের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবেন। এখন আপনার গো মডিউল প্রজেক্ট সেট আপ করা হয়েছে, আপনি গো মডিউল সিস্টেম ব্যবহার করে নির্ভরতা যোগ এবং পরিচালনা শুরু করতে প্রস্তুত।

Go মডিউলের মধ্যে নির্ভরতা পরিচালনা করা

গো মডিউলগুলি আপনার প্রকল্পের নির্ভরতাগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি সহজবোধ্য এবং কার্যকর পদ্ধতি প্রদান করে। এটি আপনাকে নির্দিষ্ট নির্ভরতা সংস্করণ যোগ করতে, আপডেট করতে বা অপসারণ করতে দেয়, যা আপনাকে আপনার প্রকল্প এবং অন্যান্য প্যাকেজের সাথে এর মিথস্ক্রিয়াগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সহায়তা করে। এই বিভাগটি আপনার Go Modules প্রকল্পের মধ্যে নির্ভরতা পরিচালনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনাকে গাইড করবে।

একটি নির্ভরতা যোগ করা

একটি নতুন নির্ভরতা যোগ করতে, আপনাকে যা করতে হবে তা হল আপনার গো কোডে পছন্দসই প্যাকেজ আমদানি করতে হবে৷ উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার প্রকল্পে github.com/gorilla/mux যোগ করতে চান তবে এটি এইভাবে আমদানি করুন:

আমদানি ( "github.com/gorilla/mux" )

পরের বার যখন আপনি go build or go test চালাবেন, Go স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় প্যাকেজ ডাউনলোড করবে, go.mod এবং go.sum ফাইলগুলি আপডেট করবে এবং নির্দিষ্ট প্যাকেজ ব্যবহার করার জন্য আপনার প্রকল্পটি কনফিগার করবে৷ বিকল্পভাবে, আপনি স্পষ্টভাবে একটি নতুন নির্ভরতা যোগ করতে go get কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন:

github.com/gorilla/mux পেতে যান

এটি শুধুমাত্র প্যাকেজ আনবে না কিন্তু আপনার প্রকল্পের go.mod এবং go.sum ফাইলগুলিও আপডেট করবে৷

একটি নির্ভরতা আপডেট করা হচ্ছে

একটি নতুন সংস্করণে একটি নির্দিষ্ট নির্ভরতা আপডেট করতে, প্যাকেজ আমদানি পথ এবং পছন্দসই সংস্করণ নম্বর অনুসরণ করে go get কমান্ডটি ব্যবহার করুন:

এই কমান্ডটি প্যাকেজের নতুন সংস্করণের সাথে go.mod ফাইল আপডেট করবে এবং এর সোর্স কোড ডাউনলোড করবে। মনে রাখবেন যে আপডেট করা প্যাকেজ যদি ব্রেকিং পরিবর্তনগুলি প্রবর্তন করে, তাহলে আপনাকে সেই অনুযায়ী আপনার কোড সামঞ্জস্য করতে হতে পারে।

একটি নির্ভরতা অপসারণ

আপনার প্রকল্প থেকে একটি নির্ভরতা সরাতে, প্রথমে, আপনার উত্স কোড থেকে সংশ্লিষ্ট আমদানি বিবৃতি মুছে ফেলুন৷ এরপরে, go.mod ফাইলটি পরিষ্কার করতে go mod tidy কমান্ডটি চালান:

পরিপাটি মোড যান

এই কমান্ডটি go.mod ফাইল থেকে যেকোনো অব্যবহৃত নির্ভরতা মুছে ফেলবে এবং নিশ্চিত করবে যে আপনার প্রকল্পটি পরিষ্কার এবং সংগঠিত থাকবে।

শব্দার্থিক সংস্করণ এবং গো মডিউল

শব্দার্থিক সংস্করণ (SemVer) একটি ব্যাপকভাবে গৃহীত সংস্করণ সিস্টেম যা সফ্টওয়্যার রিলিজে অনন্য সংস্করণ নম্বর বরাদ্দ করে। এটি একটি তিন-অংশের নম্বর বিন্যাস ব্যবহার করে: Major.Minor.Patch (যেমন, 1.2.3)। সেমভারে:

প্রধান সংস্করণ পরিবর্তনগুলি ব্রেকিং পরিবর্তনগুলি নির্দেশ করে এবং ম্যানুয়াল কোড সমন্বয় প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র সংস্করণ পরিবর্তনগুলি পশ্চাদমুখী-সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকা অবস্থায় নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবর্তন করে।

প্যাচ সংস্করণের পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে বাগ ফিক্স এবং ছোটখাটো কর্মক্ষমতা উন্নতি, এছাড়াও পিছিয়ে-সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গো মডিউলগুলি নির্ভরতা সংস্করণ পরিচালনা করার জন্য শব্দার্থিক সংস্করণ অন্তর্ভুক্ত করে, যা বিকাশকারীদের আপডেটগুলি, পশ্চাদমুখী সামঞ্জস্য এবং পরিবর্তনগুলিকে আরও সহজে পরিচালনা করতে দেয়। Go মডিউলগুলির সাথে নির্ভরতা সংস্করণগুলি নির্দিষ্ট করার সময়, আপনি সংস্করণ ব্যাপ্তি বা নির্দিষ্ট সংস্করণ নম্বরগুলি ব্যবহার করতে পারেন৷ উদাহরণস্বরূপ: - একটি প্যাকেজের সর্বশেষ স্থিতিশীল সংস্করণ আনতে, সংস্করণ নম্বর ছাড়া প্যাকেজ আমদানি পথটি ব্যবহার করুন: go get github.com/gorilla/mux । - একটি নির্দিষ্ট সংস্করণ আনতে, @ চিহ্নের পরে সংস্করণ নম্বর যোগ করুন: go get github.com/gorilla/[email protected] । - একটি নির্দিষ্ট প্রধান সংস্করণের মধ্যে সর্বশেষ ছোট বা প্যাচ আপডেট আনতে, ^ (ক্যারেট) চিহ্নটি ব্যবহার করুন: go get github.com/gorilla/[email protected]^v1.0.0 ।

সাধারণ গো মডিউল কমান্ড এবং তাদের ব্যবহার

এখানে কিছু সর্বাধিক ব্যবহৃত Go মডিউল কমান্ড এবং তাদের ব্যবহারের পরিস্থিতি রয়েছে:

মোড ইনিট যান

go mod init বর্তমান ডিরেক্টরির মধ্যে একটি নতুন Go মডিউল প্রকল্প শুরু করে। এটি একটি go.mod ফাইল তৈরি করে, যাতে মডিউল, এর নির্ভরতা এবং সংস্করণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তথ্য থাকে।

যান মোড init example.com/myproject

আপনার মডিউলের পাথ দিয়ে example.com/myproject প্রতিস্থাপন করুন।

পেতে যান

go get একটি বহুমুখী কমান্ড যা একটি নির্ভরতা যোগ, আপডেট বা অপসারণ করতে ব্যবহৃত হয়। প্যাকেজ আমদানি পথ প্রদান করুন, ঐচ্ছিকভাবে একটি সংস্করণ নম্বর বা পরিসর অনুসরণ করুন।

এই কমান্ডটি v1.8.0 সংস্করণে github.com/gorilla/mux প্যাকেজ যোগ বা আপডেট করে।

পরিপাটি মোড যান

go mod tidy go.mod ফাইল থেকে অব্যবহৃত নির্ভরতা সরিয়ে দেয় এবং আপনার প্রকল্পের উত্স কোডে আমদানি বিবৃতি প্রতিফলিত করতে এটি আপডেট করে।

পরিপাটি মোড যান

অবাঞ্ছিত নির্ভরতার জন্য আমদানি বিবৃতি মুছে ফেলার পরে এই কমান্ডটি চালান।

মোড গ্রাফ যান

go mod graph প্রকল্পের নির্ভরতা ট্রি প্রদর্শন করে, একটি পাঠযোগ্য বিন্যাসে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় নির্ভরতা দেখায়। জটিল নির্ভরতা সমস্যাগুলি ডিবাগ করার সময় এই কমান্ডটি সহায়ক হতে পারে।

মোড গ্রাফ যান

যান মোড যাচাই

go mod verify go.sum ফাইলে তালিকাভুক্ত নির্ভরতাগুলির অখণ্ডতা পরীক্ষা করে। যদি একটি নির্ভরতার চেকসাম রেকর্ড করা মানের সাথে মেলে না, কমান্ডটি একটি ত্রুটি রিপোর্ট করবে।

যান মোড যাচাই

নির্ভরতা দ্বন্দ্ব সমাধান করা

নির্ভরতা দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে যখন আপনার প্রকল্প একাধিক প্যাকেজের উপর নির্ভর করে ভাগ করা নির্ভরতার জন্য ভিন্ন সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা সহ। Go Modules go.mod ফাইলে replace এবং exclude নির্দেশাবলী ব্যবহার করে এই বিরোধগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি অন্তর্নির্মিত প্রক্রিয়া সরবরাহ করে।

প্রতিস্থাপন নির্দেশিকা

replace নির্দেশিকা আপনাকে একটি মডিউলের সংস্করণটিকে একটি ভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তন করতে বা এটিকে একটি স্থানীয় পথে ম্যাপ করতে দেয়। এটি এমন পরিস্থিতিতে কার্যকর হতে পারে যেখানে আপনাকে দূরবর্তী সংগ্রহস্থলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে নির্দিষ্ট সংস্করণ, কাঁটাযুক্ত প্রকল্প বা স্থানীয় পরিবর্তনগুলি পরীক্ষা করতে হবে। প্রতিস্থাপন নির্দেশিকা ব্যবহার করতে, আপনার go.mod ফাইলে নিম্নলিখিত লাইন যোগ করুন:

example.com/original/module v1.2.3 => example.com/new/module v1.4.0 প্রতিস্থাপন

এটি example.com/original/module ভার্সন v1.2.3 কে example.com/new/module ভার্সন v1.4.0 দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। আপনি একটি স্থানীয় পথ দিয়ে একটি মডিউল প্রতিস্থাপন করতে পারেন:

example.com/original/module v1.2.3 => ../local/path/to/new/module প্রতিস্থাপন করুন

বাদ নির্দেশিকা

একটি মডিউলের নির্দিষ্ট সংস্করণগুলিকে আপনার প্রকল্পে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে আপনি exclude নির্দেশিকা ব্যবহার করতে পারেন। যখন আপনি জানেন যে একটি নির্দিষ্ট সংস্করণে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্যা বা নিরাপত্তা দুর্বলতা রয়েছে তখন এটি কার্যকর। একটি মডিউল সংস্করণ বাদ দিতে, আপনার go.mod ফাইলে নিম্নলিখিত লাইন যোগ করুন:

example.com/target/module v1.2.3 বাদ দিন

go.sum ফাইল আপডেট করতে এবং নির্ভরতা ট্রি পুনরায় গণনা করতে এই পরিবর্তনগুলি প্রয়োগ করার পরে go mod tidy চালাতে মনে রাখবেন।

প্রাইভেট গো মডিউল এবং রিপোজিটরি ম্যানেজমেন্ট

ব্যক্তিগত Go মডিউল এবং সংগ্রহস্থলগুলির সাথে কাজ করা সর্বজনীনদের সাথে কাজ করার অনুরূপ, তবে যথাযথ প্রমাণীকরণ এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ রয়েছে।

GOPRIVATE কনফিগার করা হচ্ছে

পাবলিক সার্ভারে আমদানি পাথ ফাঁস প্রতিরোধ করতে, GOPRIVATE এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল কনফিগার করুন। এই ভেরিয়েবলটি ব্যক্তিগত সংগ্রহস্থলগুলির জন্য আমদানি পাথ প্যাটার্নগুলির একটি কমা দ্বারা পৃথক করা তালিকা নির্দিষ্ট করে।

যান env -w GOPRIVATE=example.com/private/path/*

অ্যাক্সেস টোকেন ব্যবহার করে

ব্যক্তিগত সংগ্রহস্থলগুলি ব্যবহার করার জন্য, আপনাকে সাধারণত আপনার সোর্স কোড হোস্টিং পরিষেবা, যেমন গিটহাব বা গিটল্যাবের সাথে প্রমাণীকরণ করতে হবে। উপযুক্ত অনুমতি সহ একটি ব্যক্তিগত অ্যাক্সেস টোকেন তৈরি করুন (যেমন গিটহাবের জন্য repo স্কোপ)। একটি অ্যাক্সেস টোকেন তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপের জন্য আপনার হোস্টিং পরিষেবার ডকুমেন্টেশন পড়ুন। অ্যাক্সেস টোকেন পাওয়ার পরে, প্রমাণীকরণের জন্য পরিবেশ পরিবর্তনশীল কনফিগার করুন। আপনার VCS পরিষেবার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পরিবেশ পরিবর্তনশীল ব্যবহার করুন।

GIT_TERMINAL_PROMPT=0 রপ্তানি করুন GITHUB_TOKEN=YOUR_ACCESS_TOKEN রপ্তানি করুন

এটি go কমান্ডকে Go মডিউল হিসাবে ব্যক্তিগত সংগ্রহস্থলগুলি ডাউনলোড এবং প্রমাণীকরণের অনুমতি দেয়। আপনি যদি একাধিক VCS পরিষেবার সাথে কাজ করেন, আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক পরিবেশের ভেরিয়েবল সংজ্ঞায়িত করে প্রতিটির জন্য পৃথক অ্যাক্সেস টোকেন কনফিগার করতে পারেন।

পূর্ববর্তী নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম থেকে স্থানান্তর করা

গো মডিউলের আগে, ডেপ, গ্লাইড বা কাস্টম ভেন্ডর ডিরেক্টরি সমাধানের মতো বিভিন্ন নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ছিল। আপনি যদি এখনও এই সিস্টেমগুলি ব্যবহার করে থাকেন, তবে বর্তমান থাকতে এবং আধুনিক গোলং নির্ভরতা ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলি পেতে এখনই Go মডিউলে স্থানান্তরিত করার সময়। পূর্ববর্তী নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম থেকে Go মডিউলে স্থানান্তর করতে, এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

প্রয়োজনে আপনি আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন তা নিশ্চিত করতে আপনার মূল প্রকল্পের একটি ব্যাকআপ তৈরি করুন। যেকোন বিদ্যমান নির্ভরতা ব্যবস্থাপনা ফাইল (যেমন, Gopkg.toml বা Gopkg.lock ) সরান। একটি টার্মিনালে আপনার প্রোজেক্টের রুটে নেভিগেট করুন এবং একটি নতুন go.mod ফাইল তৈরি করতে go mod init চালান। এটি আপনার পূর্ববর্তী নির্ভরতা ফাইলকে, যদি উপস্থিত থাকে, Go Modules এন্ট্রিতে রূপান্তর করার চেষ্টা করবে। আপনার পূর্ববর্তী সিস্টেম থেকে নির্ভরতা সহ go.mod ফাইলটি পপুলেট করতে go mod tidy চালান৷ এই কমান্ডটি নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্যাকেজগুলি নির্ভরশীলতার অংশ। এই মুহুর্তে, নির্ভরতা দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করতে বা নির্দিষ্ট সংস্করণগুলি প্রয়োগ করতে আপনাকে আপনার go.mod ফাইলে সামঞ্জস্য করতে হতে পারে৷ এই সমস্যাগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী replace করুন এবং exclude । যাচাই করুন যে আপনার প্রকল্পটি এখনও প্রত্যাশিত হিসাবে তৈরি করে এবং পরীক্ষায় পাস করে।

এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে, আপনার প্রকল্পের এখন Go Modules-এর সাথে কাজ করা উচিত, নির্ভরতা ব্যবস্থাপনাকে স্ট্রিমলাইন করা এবং দীর্ঘমেয়াদে এটিকে আরও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য করে তোলা উচিত। যেকোন দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান করা উচিত go.mod ফাইল সামঞ্জস্য করে বা আপনার ইম্পোর্ট পাথ চেক করে নিশ্চিত করতে হবে যে সেগুলি সঠিক ফর্ম্যাট অনুসরণ করছে৷

AppMaster: গোলং-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন বিকাশকে ত্বরান্বিত করা

একটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য গোলং-ভিত্তিক সফ্টওয়্যার প্রকল্প নিশ্চিত করার জন্য আপনার দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে Go মডিউল এবং নির্ভরতা ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনি যদি গোলাং-এর শক্তিকে কাজে লাগানোর সময় পুরো অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করতে পারেন?

AppMaster.io লিখুন, একটি বিস্তৃত নো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা একটি ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট ব্যবহার করে গোলং-ভিত্তিক ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার উপর জোর দেয়। ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াও, AppMaster উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে স্ট্রিমলাইন করার জন্য ডিজাইন করা একটি সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহার করে ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির অনুমতি দেয়।

AppMaster মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা একটি ভিজ্যুয়াল UI এর মাধ্যমে ডেটা মডেল (ডাটাবেস স্কিমা), ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলি ডিজাইন করতে এবং REST API এবং WebSocket endpoints সংজ্ঞায়িত করতে পারে৷ সম্পূর্ণ ইন্টারেক্টিভ ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার জন্য ওয়েব বিজনেস প্রসেস ডিজাইনারের সাথে একটি ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টারফেস ব্যবহার করে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলি একইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, একটি মোবাইল বিজনেস প্রসেস ডিজাইনার এবং UI ডিজাইন ক্ষমতা সহ।

AppMaster প্ল্যাটফর্ম আপনার ব্লুপ্রিন্ট নেয় এবং একবার আপনি 'প্রকাশ করুন' বোতামে আঘাত করলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সোর্স কোড তৈরি করে। এটি অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সংকলন করে, পরীক্ষা চালায়, সেগুলিকে ডকার পাত্রে প্যাক করে (ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য), এবং কিছু সেকেন্ডের মধ্যে সবকিছুই ক্লাউডে স্থাপন করে।

ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলি গোল্যাং (গো) ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, যা গোলং অফারগুলির কার্যকারিতা, সরলতা এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা থেকে উপকৃত হয়। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলি Vue3 ফ্রেমওয়ার্ক এবং জাভাস্ক্রিপ্ট/টাইপস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, যখন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলি AppMaster সার্ভার-চালিত ফ্রেমওয়ার্ক, অ্যান্ড্রয়েডের জন্য কোটলিন এবং Jetpack Compose এবং iOS অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য SwiftUI ব্যবহার করে।

শক্তিশালী AppMaster প্ল্যাটফর্মের জন্য ধন্যবাদ, এমনকি কোডিং অভিজ্ঞতা ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ, মাপযোগ্য সফ্টওয়্যার সমাধান তৈরি করতে পারে যা সার্ভার ব্যাকএন্ড, ওয়েবসাইট, গ্রাহক পোর্টাল এবং স্থানীয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। AppMaster শুধুমাত্র সমগ্র সফ্টওয়্যার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতি বাড়ায় না বরং প্রতিবার প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন করার সময় স্ক্র্যাচ থেকে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে প্রযুক্তিগত ঋণকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে।

আপনি যদি আপনার সফ্টওয়্যার বিকাশের প্রয়োজনের জন্য একটি no-code প্ল্যাটফর্ম গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করছেন, বিশেষ করে যেটি গোল্যাং-এর সুবিধাগুলি ব্যবহার করে, AppMaster আপনার তালিকার শীর্ষে থাকা উচিত। একটি বিনামূল্যের অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং 10 গুণ দ্রুত এবং 3 গুণ বেশি সাশ্রয়ী সমাধান সহ অ্যাপ্লিকেশন বিকাশের ভবিষ্যত অন্বেষণ করুন৷