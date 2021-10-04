Scrollytelling — это новая тенденция в рассказывании историй, которая использует функцию прокрутки веб-сайта, чтобы показать повествование, которое разворачивается по мере того, как вы прокручиваете страницу вниз.

Скроллеллинг только недавно стал реальностью, но уже начал оставлять свой след в обществе. Эта относительно новая форма повествования использует то, что большинство людей делают каждый день, а именно просматривают свои ленты в социальных сетях или в поисковых системах. Прокрутка становится частью процесса повествования и создает эффект присутствия для зрителей, которые наблюдают, как история разворачивается прямо у них на глазах. Эту инновационную форму повествования можно использовать по-разному: от представления исторической информации до обмена личными историями о своем жизненном опыте.

Scrollytelling настолько интересен, потому что это новый способ рассказать историю. Он использует функцию прокрутки веб-сайта, чтобы показать повествование, которое разворачивается по мере того, как вы прокручиваете страницу вниз. Эта новая форма повествования только начинается, и есть много разных возможностей для ее будущего. Scrollytelling идеально подходит для представления исторической информации или обмена личными историями о своем жизненном опыте. Он все еще находится в зачаточном состоянии, но уже есть много примеров прокрутки, демонстрирующих его потенциал.

Хорошая история с прокруткой интерактивна, со ссылками, которые предоставляют дополнительную информацию либо на странице, либо через ссылку на другую веб-страницу.

Рассказ может быть основан на исторических фактах, относиться к текущим событиям или рассказывать об образовании. Его также можно использовать, чтобы рассказать о социальных проблемах, которые происходят в нашем мире сегодня. Вы также должны включить темы, которые понравятся вашим читателям, будь то развлечения, спорт, животные, знаменитости — все, чем вы увлечены!

Прокрутка для издателей

Scrollytelling для издателей — отличный способ поделиться информацией в интерактивной и увлекательной форме. Используя функцию прокрутки веб-сайта, scrollytelling позволяет издателям делиться историями, которые разворачиваются по мере того, как читатели прокручивают страницу вниз. Эта новая форма повествования все еще находится в зачаточном состоянии, но уже есть много различных возможностей для ее будущего. Scrollytelling идеально подходит для представления исторической информации или обмена личными историями о своем жизненном опыте. Его можно использовать, чтобы рассказать о социальных проблемах, которые происходят в нашем мире сегодня, и это отличный способ обратиться к читателям. Издатели также могут использовать прокрутку, чтобы делиться информацией о развлечениях, спорте, животных, знаменитостях — о том, чем они увлечены!

Прокрутка для брендов

Бренды также могут использовать прокрутку, чтобы делиться информацией о своих продуктах или услугах.

Scrollytelling для некоммерческих организаций

Scrollytelling идеально подходит для представления исторической информации или обмена личными историями о своем жизненном опыте. Его можно использовать, чтобы рассказать о социальных проблемах, которые происходят в нашем мире сегодня, и это отличный способ обратиться к читателям. Некоммерческие организации также могут использовать прокрутку, чтобы делиться информацией о возможностях волонтеров и их заявлениях о миссии.

Инструменты прокрутки

Чтобы начать создавать проекты прокрутки, вам необходимо использовать интернет-браузер, такой как Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera или Microsoft Edge. Однако инструмент, который вы должны использовать, зависит от потребностей вашего проекта. Например, если вы хотите создать озвученное видео для своего проекта, вам следует использовать программное обеспечение Adobe Captivate. Чтобы создать прокручиваемый веб-сайт с изображениями, панорамными страницами и другими интерактивными элементами, вам следует использовать такие программы, как Adobe Flash Professional CC или Microsoft Powerpoint.

Отображать элементы при прокрутке

Отображение элементов при прокрутке — это метод веб-разработки, который позволяет веб-дизайнерам создавать более интерактивные и привлекательные веб-сайты. Этот метод использует функцию прокрутки веб-сайта для отображения различных элементов по мере того, как пользователь прокручивает страницу вниз. Эта новая форма повествования все еще находится в зачаточном состоянии, но уже есть много различных возможностей для ее будущего. Scrollytelling идеально подходит для представления исторической информации или обмена личными историями о своем жизненном опыте. Его можно использовать, чтобы рассказать о социальных проблемах, которые происходят в нашем мире сегодня, и это отличный способ обратиться к читателям. Отображение элементов на прокрутке — отличный способ для веб-дизайнеров создавать более интерактивные и привлекательные веб-сайты.

Горизонтальное движение при прокрутке

Горизонтальная прокрутка — это тенденция веб-дизайна, которая стала популярной в 2016 году. В отличие от традиционной вертикальной прокрутки, горизонтальная прокрутка позволяет пользователям прокручивать страницу горизонтально. Это можно использовать для создания более захватывающего опыта или для того, чтобы пользователи могли более подробно изучить контент.

Одним из основных преимуществ горизонтальной прокрутки является то, что она создает более захватывающий опыт. При правильном использовании он может заставить пользователей почувствовать себя частью истории или веб-сайта. Горизонтальную прокрутку также можно использовать для более подробного изучения контента пользователями. Предоставляя больше места для контента, горизонтальная прокрутка может облегчить пользователям поиск того, что они ищут.

Scrollytelling — это новая тенденция, которая революционизирует то, как мы рассказываем истории в Интернете. Этот метод использует прокрутку, чтобы показать повествование по мере того, как оно разворачивается на вашем экране. Это инновационная и интерактивная форма повествования, открывающая большие возможности для контент-маркетинга. Вы можете использовать прокрутку, чтобы отображать что угодно, от детских книг и романов до презентаций компаний, делая их более привлекательными, чем когда-либо прежде. История, рассказывающая прокрутки, может быть простой по своей природе — например, анимационный короткометражный фильм о том, как выращивают кофейные зерна, — но ее смысл будет жить еще долго после того, как вы закончите читать или смотреть ее, потому что нет установленной конечной точки, как в традиционных анимационных фильмах и комиксах. . У Scrollytellings также есть потенциал для получения дохода за счет размещения рекламы на панелях историй.