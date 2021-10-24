Scrollytelling 是讲故事的一种新趋势，它利用网站的滚动功能来显示随着您向下滚动页面而展开的叙述。

Scrollytelling 直到最近才取得成果，但它已经开始在社会上留下自己的印记。这种相对较新的讲故事形式利用了大多数人每天所做的事情，即滚动浏览他们的社交媒体订阅源或搜索引擎。滚动成为讲故事过程的一部分，并为正在观看故事的观众创造身临其境的体验。这种讲故事的创新形式可以以多种不同的方式使用——从展示历史信息到分享关于个人生活经历的个人故事。

滚动讲述非常有趣，因为它是一种讲述故事的新方式。它利用网站的滚动功能来显示在您向下滚动页面时展开的叙述。这种讲故事的新形式才刚刚开始，它的未来还有许多不同的可能性。 Scrollytelling 非常适合展示历史信息或分享有关个人生活经历的个人故事。它仍处于起步阶段，但已经有很多滚动讲述的例子证明了它的潜力。

一个好的滚动式故事是交互式的，其链接可以在页面内或通过指向另一个网页的链接提供更多信息。

故事可以基于历史事实，与时事有关，也可以谈论教育。它也可以用来讲述当今世界正在发生的社会问题。您还应该包括吸引读者的主题，无论是娱乐、体育、动物、名人——无论您热衷于什么！

面向出版商的 Scrollytelling

对于出版商来说，滚动讲述是一种以互动和引人入胜的方式分享信息的好方法。通过使用网站的滚动功能，滚动讲述允许出版商分享随着读者向下滚动页面而展开的故事。这种讲故事的新形式仍处于起步阶段，但它的未来已经有许多不同的可能性。 Scrollytelling 非常适合展示历史信息或分享有关个人生活经历的个人故事。它可以用来讲述当今世界正在发生的社会问题，是吸引读者的好方法。出版商还可以使用滚动讲述来分享有关娱乐、体育、动物、名人的信息——无论他们热衷于什么！

为品牌滚动讲述

品牌还可以使用滚动讲述来分享有关其产品或服务的信息。

非营利组织的滚动讲述

Scrollytelling 非常适合展示历史信息或分享有关个人生活经历的个人故事。它可以用来讲述当今世界正在发生的社会问题，是吸引读者的好方法。非营利组织还可以使用滚动讲述来分享有关志愿者机会及其使命宣言的信息。

滚动讲述工具

要开始创建滚动讲述项目，您需要使用互联网浏览器，例如 Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari、Opera 或 Microsoft Edge。但是，您应该使用的工具取决于您的项目的需要。例如，如果您想为您的项目创建旁白视频，那么您应该使用 Adobe Captivate 软件。要创建包含图像、全景页面和其他交互元素的滚动网站，您应该使用 Adobe Flash Professional CC 或 Microsoft Powerpoint 等程序。

在滚动条上显示元素

Reveal elements on scroll 是一种 Web 开发技术，允许网页设计师创建更具交互性和吸引力的网站。该技术使用网站的滚动功能在用户向下滚动页面时显示不同的元素。这种讲故事的新形式仍处于起步阶段，但它的未来已经有许多不同的可能性。 Scrollytelling 非常适合展示历史信息或分享有关个人生活经历的个人故事。它可以用来讲述当今世界正在发生的社会问题，是吸引读者的好方法。在滚动条上显示元素是网页设计师创建更具交互性和吸引力的网站的好方法。

滚动时的水平移动

水平滚动是 2016 年开始流行的一种网页设计趋势。与传统的垂直滚动不同，水平滚动允许用户在页面上水平滚动。这可用于创建更身临其境的体验或允许用户更详细地探索内容。

水平滚动的主要优点之一是它创造了更加身临其境的体验。如果使用得当，它可以让用户觉得他们是故事或网站的一部分。水平滚动也可用于允许用户更详细地探索内容。通过为内容提供更多空间，水平滚动可以使用户更容易找到他们正在寻找的内容。

滚动讲述是一种新趋势，它正在彻底改变我们在线讲述故事的方式。这种技术利用滚动来显示在屏幕上展开的叙述。这是一种创新和互动的讲故事形式，为内容营销创造了巨大的机会。您可以使用滚动讲述显示从儿童书籍或小说到公司演示文稿的任何内容，使它们比以往任何时候都更具吸引力。卷轴式故事在本质上可能很简单 - 例如关于咖啡豆如何种植的动画短片 - 但它的信息会在您阅读或观看后很长时间内持续存在，因为没有像传统动画电影和漫画那样的固定终点. Scrollytellings 还具有通过故事面板中的广告空间创收的潜力。