Scrollytelling é uma nova tendência na narrativa que utiliza a função de rolagem de um site para mostrar uma narrativa que se desenrola à medida que você rola a página.

Scrollytelling só recentemente se tornou realidade, mas já começou a deixar sua marca na sociedade. Essa forma relativamente nova de contar histórias tira proveito do que a maioria das pessoas faz todos os dias, que é percorrer seus feeds de mídia social ou mecanismos de pesquisa. A rolagem se torna parte do processo de contar histórias e cria uma experiência imersiva para os espectadores que estão assistindo a história se desenrolar bem diante de seus olhos. Essa forma inovadora de contar histórias pode ser usada de muitas maneiras diferentes - desde apresentar informações históricas até compartilhar histórias pessoais sobre as experiências de vida de alguém.

Uma boa história de scrollytelling é interativa, com links que fornecem mais informações dentro da página ou por meio de um link para outra página da web.

A história pode ser baseada em fatos históricos, relacionar-se com eventos atuais ou falar sobre educação. Também pode ser usado para contar questões sociais que estão acontecendo em nosso mundo hoje. Você também deve incluir tópicos que atrairão seus leitores, seja entretenimento, esportes, animais, celebridades - o que quer que você seja apaixonado!

Scrollytelling para editores

Scrollytelling para marcas

As marcas também podem usar o scrollytelling para compartilhar informações sobre seus produtos ou serviços.

Scrollytelling para organizações sem fins lucrativos

Scrollytelling para organizações sem fins lucrativos

As organizações sem fins lucrativos também podem usar o scrollytelling para compartilhar informações sobre oportunidades de voluntariado e suas declarações de missão.

Ferramentas de rolagem

Para começar a criar projetos de scrollytelling, você precisa usar um navegador de internet como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera ou Microsoft Edge. No entanto, a ferramenta que você deve usar depende das necessidades do seu projeto. Por exemplo, se você deseja criar um vídeo narrado para seu projeto, deve usar o software Adobe Captivate. Para criar um site de rolagem com imagens, páginas panorâmicas e outros elementos interativos, você deve usar programas como Adobe Flash Professional CC ou Microsoft Powerpoint.

Revelar elementos na rolagem

Movimento horizontal na rolagem

A rolagem horizontal é uma tendência de web design que se tornou popular em 2016. Ao contrário da rolagem vertical tradicional, a rolagem horizontal permite que os usuários rolem horizontalmente em uma página. Isso pode ser usado para criar uma experiência mais imersiva ou permitir que os usuários explorem o conteúdo com mais detalhes.

Uma das principais vantagens da rolagem horizontal é que ela cria uma experiência mais imersiva. Quando usado corretamente, pode fazer com que os usuários se sintam parte da história ou do site. A rolagem horizontal também pode ser usada para permitir que os usuários explorem o conteúdo com mais detalhes. Ao fornecer mais espaço para o conteúdo, a rolagem horizontal pode tornar mais fácil para os usuários encontrarem o que estão procurando.

Scrollytelling é uma nova tendência que está revolucionando a forma como contamos histórias online. Essa técnica utiliza a rolagem para mostrar uma narrativa conforme ela se desenrola na tela. É uma forma inovadora e interativa de contar histórias, o que cria ótimas oportunidades de marketing de conteúdo. Você pode usar o scrollytelling para exibir qualquer coisa, desde livros infantis ou romances até apresentações da empresa, tornando-os mais envolventes do que nunca. Uma história de scrollytelling pode ser de natureza simples - como um curta animado sobre como os grãos de café são cultivados - mas sua mensagem permanecerá viva por muito tempo depois que você terminar de ler ou assistir, porque não há um ponto final definido como nos filmes de animação tradicionais e nas histórias em quadrinhos. . Scrollytellings também tem potencial para geração de receita por meio de espaço publicitário nos painéis de histórias.