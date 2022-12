Lo scrollytelling è una nuova tendenza della narrazione che utilizza la funzione di scorrimento di un sito web per mostrare una narrazione che si sviluppa man mano che si scorre la pagina.

Lo scrollytelling è nato solo di recente, ma ha già iniziato a lasciare il segno nella società. Questa forma relativamente nuova di narrazione sfrutta ciò che la maggior parte delle persone fa ogni giorno, ovvero scorrere i feed dei social media o i motori di ricerca. Lo scorrimento diventa parte del processo di narrazione e crea un'esperienza coinvolgente per gli spettatori che guardano la storia svolgersi proprio davanti ai loro occhi. Questa forma innovativa di narrazione può essere utilizzata in molti modi diversi, dalla presentazione di informazioni storiche alla condivisione di storie personali sulle proprie esperienze di vita.

Lo scrollytelling è così interessante perché è un modo nuovo di raccontare una storia. Utilizza la funzione di scorrimento di un sito web per mostrare una narrazione che si sviluppa man mano che si scorre la pagina. Questa nuova forma di narrazione è solo all'inizio e ci sono molte possibilità per il suo futuro. Lo scrollytelling è perfetto per presentare informazioni storiche o condividere storie personali sulle proprie esperienze di vita. È ancora agli inizi, ma ci sono già molti esempi di scrollytelling che ne dimostrano il potenziale.

Una buona storia di scrollytelling è interattiva, con collegamenti che forniscono ulteriori informazioni all'interno della pagina o tramite un link a un'altra pagina web.

La storia può basarsi su fatti storici, riguardare eventi di attualità o parlare di educazione. Può anche essere usata per raccontare questioni sociali che accadono nel mondo di oggi. Dovreste anche includere argomenti che attraggono i vostri lettori, sia che si tratti di intrattenimento, sport, animali, celebrità - qualsiasi cosa vi appassioni!

Scrollytelling per gli editori

Lo scrollytelling per gli editori è un ottimo modo per condividere informazioni in modo interattivo e coinvolgente. Utilizzando la funzione di scorrimento di un sito web, lo scrollytelling consente agli editori di condividere storie che si sviluppano man mano che i lettori scorrono la pagina. Questa nuova forma di narrazione è ancora agli albori, ma le possibilità per il suo futuro sono già molte. Lo scrollytelling è perfetto per presentare informazioni storiche o per condividere storie personali sulle proprie esperienze di vita. Può essere usato per raccontare questioni sociali che accadono nel mondo di oggi ed è un ottimo modo per attirare i lettori. Gli editori possono anche usare lo scrollytelling per condividere informazioni sull'intrattenimento, lo sport, gli animali, le celebrità, qualsiasi cosa li appassioni!

Lo scrollytelling per i marchi

I marchi possono utilizzare lo scrollytelling per condividere informazioni sui loro prodotti o servizi.

Scrollytelling per le organizzazioni non profit

Lo scrollytelling è perfetto per presentare informazioni storiche o condividere storie personali sulle proprie esperienze di vita. Può essere usato per raccontare questioni sociali che accadono nel mondo di oggi ed è un ottimo modo per attirare i lettori. Le organizzazioni non profit possono utilizzare lo scrollytelling anche per condividere informazioni sulle opportunità di volontariato e sulla loro missione.

Strumenti per lo scrollytelling

Per iniziare a creare progetti di scrollytelling, è necessario utilizzare un browser Internet come Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge. Tuttavia, lo strumento da utilizzare dipende dalle esigenze del progetto. Ad esempio, se volete creare un video narrato per il vostro progetto, dovreste usare il software Adobe Captivate. Per creare un sito web a scorrimento con immagini, pagine panoramiche e altri elementi interattivi, è necessario utilizzare programmi come Adobe Flash Professional CC o Microsoft Powerpoint.

Rivelazione di elementi a scorrimento

La tecnica di sviluppo web Reveal elements on scroll è una tecnica che consente ai web designer di creare siti web più interattivi e coinvolgenti. Questa tecnica utilizza la funzione di scorrimento di un sito web per rivelare diversi elementi man mano che l'utente scorre la pagina. Questa nuova forma di storytelling è ancora agli albori, ma le possibilità per il suo futuro sono già molte. Lo scrollytelling è perfetto per presentare informazioni storiche o condividere storie personali sulle proprie esperienze di vita. Può essere usato per raccontare questioni sociali che accadono nel mondo di oggi ed è un ottimo modo per attirare i lettori. Rivelare elementi sullo scroll è un ottimo modo per i web designer di creare siti web più interattivi e coinvolgenti.

Movimento orizzontale sullo scroll

Lo scorrimento orizzontale è una tendenza del web design diventata popolare nel 2016. A differenza del tradizionale scorrimento verticale, lo scorrimento orizzontale consente agli utenti di scorrere orizzontalmente una pagina. Questo può essere utilizzato per creare un'esperienza più coinvolgente o per consentire agli utenti di esplorare i contenuti in modo più dettagliato.

Uno dei principali vantaggi dello scorrimento orizzontale è che crea un'esperienza più coinvolgente. Se usato correttamente, può far sentire gli utenti parte della storia o del sito web. Lo scorrimento orizzontale può essere utilizzato anche per consentire agli utenti di esplorare i contenuti in modo più dettagliato. Fornendo più spazio ai contenuti, lo scorrimento orizzontale può rendere più facile per gli utenti trovare ciò che stanno cercando.

Lo scrollytelling è una nuova tendenza che sta rivoluzionando il modo di raccontare storie online. Questa tecnica utilizza lo scorrimento per mostrare una narrazione che si sviluppa sullo schermo. Si tratta di una forma innovativa e interattiva di storytelling, che offre grandi opportunità di content marketing. È possibile utilizzare lo scrollytelling per visualizzare qualsiasi cosa, dai libri o romanzi per bambini alle presentazioni aziendali, rendendole più coinvolgenti che mai. Una storia di scrollytelling può essere semplice, come un cortometraggio animato su come vengono coltivati i chicchi di caffè, ma il suo messaggio rimarrà vivo anche dopo la fine della lettura o della visione, perché non c'è un punto di arrivo prestabilito come nei film d'animazione tradizionali e nei fumetti. Scrollytellings ha anche un potenziale di generazione di reddito attraverso spazi pubblicitari all'interno dei pannelli della storia.