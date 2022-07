Scrollytelling est une nouvelle tendance dans la narration qui utilise la fonction de défilement d'un site Web pour montrer un récit qui se déroule lorsque vous faites défiler la page.

Le scrollytelling n'a vu le jour que récemment, mais il a déjà commencé à faire sa marque dans la société. Cette forme relativement nouvelle de narration tire parti de ce que la plupart des gens font tous les jours, à savoir faire défiler leurs flux de médias sociaux ou leurs moteurs de recherche. Le défilement fait partie du processus de narration et crée une expérience immersive pour les téléspectateurs qui regardent l'histoire se dérouler sous leurs yeux. Cette forme innovante de narration peut être utilisée de différentes manières, de la présentation d'informations historiques au partage d'histoires personnelles sur les expériences de vie d'une personne.

Scrollytelling est si intéressant parce que c'est une nouvelle façon de raconter une histoire. Il utilise la fonction de défilement d'un site Web pour afficher un récit qui se déroule lorsque vous faites défiler la page. Cette nouvelle forme de narration ne fait que commencer et il existe de nombreuses possibilités pour son avenir. Scrollytelling est parfait pour présenter des informations historiques ou partager des histoires personnelles sur ses expériences de vie. Il en est encore à ses balbutiements, mais il existe déjà de nombreux exemples de scrollytelling qui démontrent son potentiel.

Une bonne histoire de scrollytelling est interactive, avec des liens qui fournissent plus d'informations soit dans la page, soit via un lien vers une autre page Web.

L'histoire peut être basée sur des faits historiques, se rapporter à des événements actuels ou parler d'éducation. Il peut également être utilisé pour raconter les problèmes sociaux qui se produisent dans notre monde aujourd'hui. Vous devez également inclure des sujets qui plairont à vos lecteurs, qu'il s'agisse de divertissement, de sports, d'animaux, de célébrités, tout ce qui vous passionne !

Scrollytelling pour les éditeurs

Scrollytelling pour les éditeurs est un excellent moyen de partager des informations de manière interactive et engageante. En utilisant la fonction de défilement d'un site Web, le scrollytelling permet aux éditeurs de partager des histoires qui se déroulent lorsque les lecteurs font défiler la page. Cette nouvelle forme de narration en est encore à ses balbutiements, mais il existe déjà de nombreuses possibilités pour son avenir. Scrollytelling est parfait pour présenter des informations historiques ou partager des histoires personnelles sur ses expériences de vie. Il peut être utilisé pour raconter les problèmes sociaux qui se produisent dans notre monde aujourd'hui, et c'est un excellent moyen d'attirer les lecteurs. Les éditeurs peuvent également utiliser le scrollytelling pour partager des informations sur les divertissements, les sports, les animaux, les célébrités, tout ce qui les passionne !

Scrollytelling pour les marques

Les marques peuvent également utiliser le scrollytelling pour partager des informations sur leurs produits ou services.

Scrollytelling pour les organisations à but non lucratif

Scrollytelling est parfait pour présenter des informations historiques ou partager des histoires personnelles sur ses expériences de vie. Il peut être utilisé pour raconter les problèmes sociaux qui se produisent dans notre monde aujourd'hui, et c'est un excellent moyen d'attirer les lecteurs. Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser le scrollytelling pour partager des informations sur les opportunités de bénévolat et leurs énoncés de mission.

Outils de défilement

Pour commencer à créer des projets de défilement, vous devez utiliser un navigateur Internet tel que Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera ou Microsoft Edge. Cependant, l'outil que vous devez utiliser dépend des besoins de votre projet. Par exemple, si vous souhaitez créer une vidéo commentée pour votre projet, vous devez utiliser le logiciel Adobe Captivate. Pour créer un site Web défilant avec des images, des pages panoramiques et d'autres éléments interactifs, vous devez utiliser des programmes tels qu'Adobe Flash Professional CC ou Microsoft Powerpoint.

Révéler les éléments sur le défilement

Révéler des éléments sur le défilement est une technique de développement Web qui permet aux concepteurs Web de créer des sites Web plus interactifs et attrayants. Cette technique utilise la fonction de défilement d'un site Web pour révéler différents éléments lorsque l'utilisateur fait défiler la page. Cette nouvelle forme de narration en est encore à ses balbutiements, mais il existe déjà de nombreuses possibilités pour son avenir. Scrollytelling est parfait pour présenter des informations historiques ou partager des histoires personnelles sur ses expériences de vie. Il peut être utilisé pour raconter les problèmes sociaux qui se produisent dans notre monde aujourd'hui, et c'est un excellent moyen d'attirer les lecteurs. Révéler des éléments sur le défilement est un excellent moyen pour les concepteurs Web de créer des sites Web plus interactifs et attrayants.

Mouvement horizontal sur le défilement

Le défilement horizontal est une tendance de conception Web qui est devenue populaire en 2016. Contrairement au défilement vertical traditionnel, le défilement horizontal permet aux utilisateurs de faire défiler horizontalement une page. Cela peut être utilisé pour créer une expérience plus immersive ou pour permettre aux utilisateurs d'explorer le contenu plus en détail.

L'un des principaux avantages du défilement horizontal est qu'il crée une expérience plus immersive. Lorsqu'il est utilisé correctement, il peut donner aux utilisateurs l'impression de faire partie de l'histoire ou du site Web. Le défilement horizontal peut également être utilisé pour permettre aux utilisateurs d'explorer le contenu plus en détail. En offrant plus d'espace pour le contenu, le défilement horizontal peut permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent.

Scrollytelling est une nouvelle tendance qui révolutionne la façon dont nous racontons des histoires en ligne. Cette technique utilise le défilement pour afficher un récit tel qu'il se déroule sur votre écran. Il s'agit d'une forme de narration innovante et interactive, qui offre d'excellentes opportunités de marketing de contenu. Vous pouvez utiliser le défilement pour afficher n'importe quoi, des livres pour enfants ou des romans aux présentations d'entreprise, ce qui les rend plus attrayants que jamais. Une histoire de défilement peut être de nature simple - comme un court métrage d'animation sur la façon dont les grains de café sont cultivés - mais son message vivra longtemps après que vous ayez fini de le lire ou de le regarder car il n'y a pas de point final défini comme avec les films d'animation traditionnels et les bandes dessinées . Scrollytellings a également un potentiel de génération de revenus grâce à l'espace publicitaire dans les panneaux d'histoire.